Akşam Postası / 26 Şubat 2021

1. ‘Kabe görseli’ soruşturması: Yedi öğrenci hakkında üçer yıla kadar hapis istemi

Boğaziçi Üniversitesi’nde sergilenen Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görsele ilişkin soruşturma tamamlandı.

2. Erdoğan: Kanal İstanbul’u hayata geçireceğiz, dünya hayran hayran izleyecek

Erdoğan, Kanal İstanbul’u yapacaklarını söylerken ‘inadına’ ifadesini kullanmasını, “İstanbul’a güzellik kazandıracağız bu yeni değil” anlamında kullandığını belirterek dünyanın projeye hayran kalacağını ifade etti.

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3. Ceyhan’dan ‘iki senaryo’ uyarısı: Mutasyon yayılmadan yüzde 60’ı aşılamalıyız

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüsünün mutasyonlarıyla ilgili bir iyi bir de kötü senaryo olduğunu söyledi.

4. Akar: S-400’ler ihtiyaç duyulduğunda kullanılır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus yapımı S-400’lerin satın alınması üzerinden Türkiye’ye kısıtlamalar getirilmesinin ‘müttefiklik ruhuna uygun olmadığını’ söyledi.

5. CHP’den Koca’ya: Anlaşılıyor ki sizi yemek isteyenler var

Fotoğraf: AA

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı Covid-19 aşısına ilişkin sözleri nedeniyle eleştirdi.

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6. ‘Jet Fadıl’ hakim karşısında: Maddi zarar var ama dolandırıcılık anlamına gelmez

Dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan ‘Jet Fadıl’ lakaplı Fadıl Akgündüz, bugünkü duruşmada savunma yaptı.

7. HDP’li Oluç’tan İYİ Partili Ağıralioğlu’na sert sözler: İkbal avcılığı yapıyor

Fotoğraf: DHA

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, HDP’lilerin fezlekeler nedeniyle dokunulmazlıklarının kaldırılmasına “Evet” diyeceklerini açıklayan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu’na sert çıktı.

8. Bakanlık genelgesi: Vergi borcu ödemeye gidene hafta sonu kısıtlama yok

İçişleri Bakanlığı, borç yapılandırmasının son günü olan 1 Mart’ta vergi dairelerinde yoğunluk yaşanmaması için valiliklere genelge gönderdi.

9. Türk-İş: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 719, yoksulluk sınırı 8 bin 856 lira

Türk-İş’in araştırmasına göre, şubat ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 719, yoksulluk sınırı 8 bin 856 lira oldu.

10. Acil durumlara karşı ulusal mobil uyarı sistemi kurulacak

Afet ve acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda abonelerin, CMAS, SMS, CBS ve çağrı öncesi anonsu gibi uygun yöntemlerle uyarılmasını sağlayacak ulusal mobil uyarı sistemi kurulacak.

11. TL bu yılki kazanımlarını kaybetti: Albayrak söylentisi ve ABD tahvilleri etkili oldu

Dolar/TL, ABD 10 yıllık tahvil getirisinin ani şekilde yüzde 1.6 seviyesinin üzerine çıkması sonrası gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen sert harekete paralel 7.47’yi aştı.

12. AB, aşı sertifikasını yaza kadar devreye sokmayı amaçlıyor

Avrupa Birliği (AB), Covid-19 karşı aşı olanların serbestçe seyahat etmesini sağlayabilecek ‘aşı sertifikası’ üzerinde yaza kadar çalışılmasını, daha sonra üye ülkelerin sağlık ve sınır sistemlerine entegre edilmesini hedefliyor.