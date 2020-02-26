Akşam Postası / 26 Şubat 2020

1- ‘Corona’da küresel salgın tehlikesi: İtalya’dan Avrupa’ya yayılıyor
Çin ve Güney Kore’de 500 yeni ‘corona’ vakası bildirildi ve bu vakalardan birinin Güney Kore’de bulunan bir ABD askeri olduğu ifade edildi.
Tüm İran uçuşları iptal edildi, iki uçak havadayken geri döndürüldü
Bakan: Şu ana kadar hiçbir ilde test sonucu pozitif çıkan ‘corona’ vakası yok
Hatay’da bir kişiye ‘corona’ karantinası
Tayland’dan dönen adama ‘corona’ şüphesiyle Uşak’ta karantina
Bir ‘corona’ şüphesi de Ordu’da: Japonya’dan geldi
DSÖ başkanı: ‘Corona’nın yayılması endişe verici ancak bu bir salgın değil
Harvardlı profesör: ‘Corona’ dünya nüfusunun yüzde 40 ila 70’ine bulaşacak
Yunanistan’da ilk ‘corona’ vakası
‘Corona’, Latin Amerika’da: Brezilya ilk vakayı doğruladı
İtalya’da ‘corona bölgesi’nden izlenimler: ’50 bin kişiyi böyle cezalandıramazsınız’
Ankara’da salgın önlemi: Toplu taşıma ve merkezlerde dezenfeksiyon çalışması
‘Corona’ nedeniyle Irak ve İtalya’ya seyahat uyarısı
Van’da ‘corona’ endişesiyle maske fiyatları yüzde 150 arttı
Van’da İran sınırına sahra hastanesi yapılıyor
Koca: ‘Corona’nın bize de gelme durumu her an olabilir
2- Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: O, ancak kürsüde mavra keserek tatmin olur
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘CHP ve başındaki zatı’ Türkiye’nin sorunlarından biri olarak niteledi ve ülkeye hizmeti olmadığını öne sürdüğü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için “O ancak kürsüde mavra keserek ancak kendini tatmin eder” dedi. Cumhurbaşkanı, İdlib meseslesine ilişkin ise “Gözlem kulelerimizi kuşatanlara verdiğimiz süre doluyor” ifadesini kullandı.
Erdoğan’ın FOX’a çıkışmasının nedeni memleketinden yapılan HES haberiymiş
3- Feminist akademisyen Deniz Kandiyoti: Devlet ve özel sektör seferber olmuş, kadınlara had bildirmeye çalışıyor
Prof. Dr. Alev Özkazanç, Kısa Dalga Podcast (kisadalga.net) için hazırladığı Arka Pencere serisinde feminist akademisyen Prof. Dr. Deniz Kandiyoti ile yeni bir söyleşi dizisine başladı.
4- Fikirtepelilerin kaçak hafriyatla imtihanı: Engel olmaya çalışıyoruz, kamyonu üzerimize sürüyorlar
İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Fikirtepe semtinin sakinleri gece saatlerinde gelip kaçak olarak hafriyat ve moloz döken plakasız kamyonlardan şikayetçi: “Engel olmaya çalışıyoruz bazen, kamyonu üzerimize sürüyorlar.”
5- Fatih’te bir kadını döven erkek, çevredekiler tarafından dövüldü
İstanbul’un Fatih ilçesinde sokakta bir kadını döven erkek, çevredekiler tarafından dövüldü.
Boşanma davası açıp uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası tarafından AVM’de bıçaklandı
6- Binlerce konutu bitiremeyen müteahhitten pişkin savunma: Derdinizi Erdoğan’a anlatın
İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki Innovia projesinde çok sayıda kişiye konut satıp teslim etmediği gerekçesiyle davalık olan Yeşil GYO’nun sahibi Kamil Engin Yeşil’in mağdurlarla yaptığı bir toplantıda kendini “Gidin derdinizi Tayyip Erdoğan’a anlatın” diye savunduğu belirtildi.
7- ABD’de altı yaşındaki çocuğa ters kelepçeyle gözaltının görüntüsü ortaya çıktı
ABD’nin Florida eyaletinde okulda taşkınlık yaptığı gerekçesiyle altı yaşındaki çocuğun ters kelepçeyle polis arabasına bindirilişinin görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde kız çocuğunun “Lütfen beni götürmeyin” diyerek ağladığı duyuluyor.
8- Yalova belediyesindeki yolsuzluk soruşturmasında üç gözaltı kararı
Yalova belediyesinde bazı personelin belediyeyi dolandırdığı suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında üç kişi daha gözaltına alındı.
9- Merkez Bankası başkanı: Enflasyon bir süre yatay seyredip sonra düşecek
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, enflasyondaki mevcut seyrin yüzde 8.2 seviyesindeki yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğunu, enflasyonun bir süre mevcut yüzde 12 seviyelerinde yatay seyrettikten sonra yüzde 8.2’ye doğru kademeli gerileyeceğini söyledi.
10- Türkiye’de evlenenlerin oranı azalırken, boşananların oranı artıyor
Türkiye’de evlenen çiftlerin sayısı 2018’e göre yüzde 2.3 azalırken, boşanan çiftlerin oranı yüzde 8 arttı. 2019’da boşanmaların yüzde 36’sı evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti.