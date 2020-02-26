Akşam Postası / 26 Şubat 2020

1- ‘Corona’da küresel salgın tehlikesi: İtalya’dan Avrupa’ya yayılıyor

Çin ve Güney Kore’de 500 yeni ‘corona’ vakası bildirildi ve bu vakalardan birinin Güney Kore’de bulunan bir ABD askeri olduğu ifade edildi.

2- Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: O, ancak kürsüde mavra keserek tatmin olur

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘CHP ve başındaki zatı’ Türkiye’nin sorunlarından biri olarak niteledi ve ülkeye hizmeti olmadığını öne sürdüğü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için “O ancak kürsüde mavra keserek ancak kendini tatmin eder” dedi. Cumhurbaşkanı, İdlib meseslesine ilişkin ise “Gözlem kulelerimizi kuşatanlara verdiğimiz süre doluyor” ifadesini kullandı.

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3- Feminist akademisyen Deniz Kandiyoti: Devlet ve özel sektör seferber olmuş, kadınlara had bildirmeye çalışıyor

Prof. Dr. Alev Özkazanç, Kısa Dalga Podcast (kisadalga.net) için hazırladığı Arka Pencere serisinde feminist akademisyen Prof. Dr. Deniz Kandiyoti ile yeni bir söyleşi dizisine başladı.

4- Fikirtepelilerin kaçak hafriyatla imtihanı: Engel olmaya çalışıyoruz, kamyonu üzerimize sürüyorlar

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Fikirtepe semtinin sakinleri gece saatlerinde gelip kaçak olarak hafriyat ve moloz döken plakasız kamyonlardan şikayetçi: “Engel olmaya çalışıyoruz bazen, kamyonu üzerimize sürüyorlar.”

5- Fatih’te bir kadını döven erkek, çevredekiler tarafından dövüldü

İstanbul’un Fatih ilçesinde sokakta bir kadını döven erkek, çevredekiler tarafından dövüldü.

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6- Binlerce konutu bitiremeyen müteahhitten pişkin savunma: Derdinizi Erdoğan’a anlatın

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki Innovia projesinde çok sayıda kişiye konut satıp teslim etmediği gerekçesiyle davalık olan Yeşil GYO’nun sahibi Kamil Engin Yeşil’in mağdurlarla yaptığı bir toplantıda kendini “Gidin derdinizi Tayyip Erdoğan’a anlatın” diye savunduğu belirtildi.

7- ABD’de altı yaşındaki çocuğa ters kelepçeyle gözaltının görüntüsü ortaya çıktı

ABD’nin Florida eyaletinde okulda taşkınlık yaptığı gerekçesiyle altı yaşındaki çocuğun ters kelepçeyle polis arabasına bindirilişinin görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde kız çocuğunun “Lütfen beni götürmeyin” diyerek ağladığı duyuluyor.

8- Yalova belediyesindeki yolsuzluk soruşturmasında üç gözaltı kararı

Yalova belediyesinde bazı personelin belediyeyi dolandırdığı suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında üç kişi daha gözaltına alındı.

9- Merkez Bankası başkanı: Enflasyon bir süre yatay seyredip sonra düşecek

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, enflasyondaki mevcut seyrin yüzde 8.2 seviyesindeki yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğunu, enflasyonun bir süre mevcut yüzde 12 seviyelerinde yatay seyrettikten sonra yüzde 8.2’ye doğru kademeli gerileyeceğini söyledi.

10- Türkiye’de evlenenlerin oranı azalırken, boşananların oranı artıyor

Türkiye’de evlenen çiftlerin sayısı 2018’e göre yüzde 2.3 azalırken, boşanan çiftlerin oranı yüzde 8 arttı. 2019’da boşanmaların yüzde 36’sı evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti.