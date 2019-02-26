Akşam Postası / 26 Şubat 2019

1. Türk-İş raporu: Açlık sınırı 2 bin 28 lira; mutfak masrafı bir ayda 20 lira arttı

Fotoğraf: DHA

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-iş), açlık sınırının bir ayda 20 lira arttığını açıkladı.

2. Diyarbakır’da 387 kişilik kadro için sonu görünmeyen kuyruk

Fotoğraflar: DHA

Diyarbakır büyükşehir belediyesi bünyesinde istihdam edilecek 387 memuriyet kadrosu için binlerce kişi başvuru merkezinde kuyruğa girdi.

Reklam

3. Diyarbakır’da kayyımlar belediye parkının işletmesini TÜRGEV’e devretti

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçe belediyesine atanan kayyımların, belediyeye ait Ekin Ceren Parkı’nın işletmesini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve kızı Esra Albayrak’ın yönetiminde yer aldığı TÜRGEV’e devrettiği belirtildi.



4. Erdoğan, üretim durduracak Honda’yı tutmak için Japonya’ya ‘ikna turuna’ çıkıyor

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, 2021 yılında Türkiye’deki üretimini durdurma kararı alan Honda’yla ilgili önümüzdeki ay Japonya’ya bir ziyaret olacağını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da bu yıl iki Japonya ziyareti yapacağını söyledi.

Reklam

5. İnşaat malzemesi ithalatı aralık ayında dibe vurdu

Fotoğraf: DHA

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD), inşaat malzemeleri ithalatının 2013 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilediğine işaret etti.



6. İsrail bankası Hapoalim Türkiye’deki hisselerini satmak için görüşüyor

Fotoğraf: Reuters

İsrail’in en büyük bankalarından Bank Hapoalim, çoğunluk hissesine sahip olduğu Bank Pozitif’teki hisselerinin tamamını satma olanaklarını değerlendirdiğini açıkladı.



7. YHT’ye de devlet garantisi verilmiş: 14 yıl boyunca, yolcu başına 1.5 dolar+KDV

Fotoğraf: DHA

Yüksek Hızlı Tren’de (YHT) Ulaştırma Bakanlığı tarafından işletici firmaya 14 yıl boyunca yolcu başına 1.5 dolar+KDV garanti verildiği ortaya çıktı.

8. Tanzimde nohutun kilosu 5.5, mercimek 4.5, pirinç haftaya 6 lira

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tanzim satışlarında nohutun kilosu 5.5, mercimeğinse kilosu 4.5 liradan bugün satışa çıkacağını duyurdu.



9. İhtiyaç kredisini 60 aya kadar yeniden yapılandıran düzenleme yürürlükte

Fotoğraf: Reuters

İhtiyaç kredilerinin borçlunun talep etmesi durumunda 60 aya kadar vadeyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme yürürlüğe girdi.

10. Türkiye yükseköğretim kalitesinde 137 ülke arasında 101’inci sıraya geriledi

Fotoğraf: boun.edu.tr

CHP Bilim Platformu, ‘Üniversitelerde Yaprak Dökümü ve Akademik Yıkım‘ başlıklı rapor hazırladı. Raporda, 2002 yılında atıf yapılabilir yayında Türkiye’nin 12 sıra gerisinde bulunan İran’ın artık Türkiye’nin dört sıra önünde olduğu belirtildi.



11. Pilot: Yeni havalimanında uçağın kayması çok önemli bir uyarı

Arşiv Fotoğraf: Reuters

İstanbul’da kar yağışının etkili olduğu günlerde yeni açılan İstanbul Havalimanı’nda bir THY uçağı kalkışta yana kaydı. Bir kaptan pilot havalimanının hazır olmadığını savundu: “Uçağın kayması çok önemli bir uyarı.”

12. Soylu ‘Türkiye sorumlusu yakalandı’ demişti: DHKP-C operasyonundan detaylar

Fotoğraf: DHA

İstanbul valiliği, DHKP-C’nin Türkiye sorumlusu olduğu belirtilen Caferi Sadık Eroğlu’nun, Grup Yorum’un da çalışmalarını yürüttüğü İdil Kültür Merkezi’nde gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri bakanı: DHKP-C’nin Türkiye sorumlusu yakalandı



13. ABD’nin uyarıları boşa: Çavuşoğlu’na göre S-400 alımı ‘bitmiş bir anlaşma’

S-400 (Fotoğraf: Reuters)





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’dan S-400 füze sistemleri satın alınmasının ‘bitmiş bir anlaşma’ olduğunu belirterek, bu konuda başkalarından gelen açıklamaların kendilerini ilgilendirmediğini söyledi.

15. Atatürk Orman Çiftliği’nden 1 kilometrekare daha koparıldı

Atatürk Orman Çiftliği’nde yeni plan değişiklikleriyle son iki ay içinde 1 milyon metrekare (1 kilometrekare) arazinin daha imara açıldığı ortaya çıktı.



16. Tarihi Validebağ Korusu’na ‘millet bahçesi’ projesi durduruldu

Fotoğraf: Hürriyet





İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki birinci derece tarihi ve doğal SİT alanı Validebağ Korusu’nu ‘millet bahçesi‘ yapmak için İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan proje tahsis sorunu nedeniyle geçici olarak durduruldu.

17. ‘FETÖ’ soruşturmasında 166 muvazzaf askere tutuklama

İstanbul’da ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 237 muvazzaf askerden 188’ine tutuklama talep edildi. Askerlerden 166’sı tutuklandı.

18. 32 kentte ‘FETÖ’ operasyonu: 15’i muvazzaf 50 şüpheliye gözaltı kararı

Konya merkezli soruşturma kapsamında 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



19. Tuzla’da gece koku endişesi: Yetkililer kaynağını arıyor

Tuzla’da daha önce birçok koku olayının fabrika atıklarından kaynaklandığı anlaşılmıştı. Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İstanbul’un Tuzla ilçesinde gece yayılan ağır koku halkı tedirgin ederken, kaynağının bulunması için yetkililer yoğun çalışma başlattı.

20. Savcılık: Rabia Naz’ın ölümünde soruşturmanın örtüldüğü iddiası yalan

Fotoğraf: DHA

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmanın üstünün kapatıldığı yönündeki suçlamaları reddetti.



