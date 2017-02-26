Akşam Postası / 26 Şubat 2017

1- Yıldırım, Hürriyet’in TSK haberine yüklendi: Manşet atarak ayar vermeye çalışıyorlar

Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a yönelik eleştirilere kurum içinden gelen ‘savunma’ları manşetine taşıyan Hürriyet’e yüklendi: “Manşet atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar.”

2- ‘Meclis’in yetkileri elinden alındı’ diyen CHP lideri: Mitingle olmaz, ev ev dolaşacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fiilen Meclis’in yetkilerinin elinden alındığını belirterek, referandumdaki oylamanın demokrasi veya ‘tek adam’lık arasında olacağını söyledi.

3- CHP’li Baykal umutlu: ‘Hayır’dan sonra bambaşka bir Türkiye gelecek

Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin yurttaşlara “Tapuyu gaptırmayın” diyen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 16 Nisan’daki referandumda ‘Hayır’ çıkmasıyla bambaşka bir Türkiye’nin geleceğini söyledi.

4- Kılıçdaroğlu, ‘başkanlığı’ Erbakan üzerinden anlattı: Parlamenter rejimden yana tavır aldı

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın vefatının altıncı yılı dolayısıyla yapılan anma programında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Erbakan da başkanlık sistemine karşı çıktı. Cumhuriyet ve parlamenter rejimden yana tavır aldı’’ dedi.

5- İntihar eden akademisyenin burs başvurusu: Türkiye’de akademik gelecek öngöremiyorum

İntihar eden Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi araştırma görevlisi Mehmet Fatih Traş’ın, yurtdışına gönderdiği bir burs başvurusu mektubunda üniversitelerin kendisine ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriyi imzaladığı için iş vermediğini anlattığı ortaya çıktı.

6- Bakan Müezzinoğlu: Tayyip Erdoğan diktatör olacakmış, yahu arkadaş komik olma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumu için ‘Hayır’ çalışması yapanlara yüklenirken, “Tayyip Erdoğan diktatör olacakmış. Yahu arkadaş, komik olma” dedi.

7- Ceza hukuku uzmanı Şen’den idam uyarısı: Hukuktan vazgeçmek ile karşı karşıya kalırsınız

Ceza hukuku uzmanı Prof. Dr. Ersan Şen, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından sıkça dile getirilen idam tartışmalarını hatırlatıp, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bağlayıcı kararlarından dolayı bir hukuk devleti ilkesinden, hukuktan vazgeçmek ile karşı karşıya kalırsınız” dedi.

8- Yurtdışından akademisyenler dahil: Son 10 yılda 125 ‘biyo-kaçakçı’ya para cezası kesildi

Son 10 yılda Türkiye’ye özgü kuş, çiçek ya da böcek türlerini yurtdışına kaçırmaya çalışan 125 kişiye üç milyon 500 bin lira para cezası kesildi.

9- Referandum günlükleri: Oyuncu Tuba Ünsal ve ekibinin lise ziyaretine ‘propaganda’ gerekçesiyle izin çıkmadı

Oyuncu Tuba Ünsal, Bartın’da oynadıkları oyundan sonra yapmak istedikleri lise ziyareti taleplerinin il milli eğitim müdürü tarafından “Bunlar lisede referandum propagandası yaparlar” denilerek reddedildiğini açıkladı.

10- Referandum günlükleri: CHP’li Çaycuma Belediyesi ‘Hayır’ çorbası’ dağıtmaya başladı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinin CHP’li belediyesi, cuma günleri semt pazarında ‘Hayır’ çorbası’ dağıtmaya başladı.

11- Trump ‘medya boykotu’na devam: Beyaz Saray muhabirleri yemeğinde yokum

ABD Başkanı Donald Trump, medyaya yönelik ‘boykot’larına bir yenisini ekleyerek 29 Nisan günü yapılacak geleneksel Beyaz Saray Muhabirleri Birliği yemeğine katılmayacağını açıkladı.

12- Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe 93’üncü yaşını kutladı: Seneye yine adayım

Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe, 93’üncü doğum günü kutlamalarında gelecek yıl düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinde aday olacağını duyurdu.