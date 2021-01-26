Akşam Postası / 26 Ocak 2021

1. ‘Militan’ tartışması: İçişleri, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

2. Kılıçdaroğlu’ndan İrfan Fidan tepkisi: Oy veren 107 kişi yüz karasıdır

Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İrfan Fidan’ın Anayasa Mahkemesi üyeliği için oy veren Yargıtay üyelerine, “Yüz karasısınız” dedi.

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3. Gelecek Partili Özdağ, Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulunacak

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

4. Antalya’daki Port Akdeniz, Katarlı şirkete 850 milyon liraya satıldı

Fotoğraf: portakdeniz.com

Global Ports Holding, Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.’nin (Port Akdeniz) Katar şirketi QTerminals’a satışının tamamlandığını bildirdi.

5. Kayak merkezleri genelgesi: Kısıtlamada müzik yasak, toplu etkinliklere izin yok

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine kayak merkezlerindeki otellerde uygulanacak Covid-19 tedbirleriyle ilgili genelge gönderdi.

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6. Covid-19’da yanlış bilgiyle en çok tartışma programları ve Facebook’ta karşılaşılıyor

‘Covid-19 Yanlış Bilgi Yayılımı’ araştırmasına göre, sosyal ağlar arasında yanlış bilgiyle en çok karşılaşılan platform Facebook, geleneksel medyada ise tartışma programları.

7. Elvan ailesinden hakime çağrı: Güvenilirliğin yok, davadan çekil

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın ailesi, davaya geçtiğimiz hafta atanan mahkeme başkanı Galip Mehmet Perk’e davadan çekilme çağrısı yaptı.

8. Özlü: Virüsü taşıyıp bulaştıran sayısı, pozitif vaka sayısından fazla

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü “Virüsü taşıyıp bulaştıran sayısı, pozitif vaka sayısından fazla” dedi.

9. İhraç öncesi rapor dikkate alındı, astsubay emeklilik hakkı kazandı

Ankara’da bir mahkeme, ‘FETÖ’ gerekçesiyle ihraç edilen bir astsubayın ‘malul’lük raporunun ihraç öncesinde alınması nedeniyle emeklilik hakkı kazandığına karar verdi.

10. IMF’den Türkiye güncellemesi: Büyüme yüzde 6; enflasyon hedefin üstünde

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye’nin ekonomisinin 2022’den itibaren yıllık yaklaşık yüzde 3.5 büyüme trendine geçmeden önce 2021’de yüzde 6 büyüyeceğini tahmin ettiğini açıkladı.

11. Koç Holding CEO’su: 35 bin ofis çalışanına uzaktan çalışma kalıcı hale geliyor

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, ofis çalışanları için uzaktan çalışmanın kalıcı hale getirileceğini söyledi.

12. Yeni sümbül türü keşfedildi: Muğla sümbülü

Fotoğraf: AA

Ege, Gazi ve Abant İzzet Baysal üniversitelerinden üç öğretim üyesi, Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki Sandras Dağı’nda ‘Muğla sümbülü’ adını verdikleri yeni bir sümbül türü keşfetti.