Akşam Postası 26 Ocak / 2020

1. Elazığ’daki deprem | Bakanlık: Hayvan ve yem desteği başlatacağız
Diken, Elazığ’da 24 Ocak’ta saat 20:55’te meydana gelen ve birçok çevre kentte hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaşananları dakika dakika aktarıyor…
Deprem bölgesinde, sağlıkçılar için ambulans kapısına meyve poşeti astılar
Yüsra’nın annesinin enkazdan kurtarılma anı: Lütfen çabuk ol, çocuğum gidiyor!
2. Kılıçdaroğlu: Böylesine acı günde katı siyasi polemiklerden uzak durmamız lazım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ’daki depremi kast ederek ‘acı bir günün yaşandığı ortamda siyasi polemiklerden uzak durulması gerektiğini’ söyledi.
3. Elazığ valiliği HDP’li belediyenin deprem yardımlarını geri çevirdi
Elazığ valiliği, Diyarbakır’ın HDP’li Ergani belediyesinin depremzedelere gönderdiği iki kamyon yardım malzemesini geri gönderdi.
4. Cedi Osman’ın Elazığ için başlattığı kampanyada 385 bin lira toplandı
Amerikan basketbol ligi NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman’ın çağrısı sonrası Elazığ’daki depremden zarar görenler için 385 bin lira toplandı.
5. Elazığ’da geceyi kimi sokakta, kimi toplanma alanında geçirdi
Elazığ’daki depremin ardından halk ikinci geceyi de evlerinin dışında geçirdi.
6. TGS: İptal edilen sarı basın kartları yeniden kullanıma açıldı
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), çok sayıda gazetecinin sarı basın kartının iptal edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın ‘geri adım attığını’ duyurdu.
7. Çin’de ‘corona’ virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 56’ya yükseldi
Çin’de ortaya çıkan ‘corona’ virüsünün yol açtığı salgında ölenlerin sayısı 56’ya yükselirken her türlü yabani hayvan satışı yasaklandı.
Yetkililer ‘corona’ virüsünün ‘semptomlar görülmeden’ bulaşabildiğini açıkladı
8. Adana’da 1380 litre sahte içki ele geçirildi
Adana’da polisin düzenlediği operasyonda, bin 380 litre sahte içki ele geçirildi.