Akşam Postası 26 Ocak / 2020

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi, Jeofizik ve Jeoloji Mühendisliği Bölümleri tarafından hazırlanan dünkü Elazığ-Sivrice depreminin ön inceleme raporu yayınlandı. Raporda, depremin Doğu Anadolu fayı ile uyumlu olduğu ve genel karakteristiğini yansıttığı tespit edilirken, Pazarcık, Pütürge ve Bingöl’ün güneybatısında ‘sismik boşluk’ bulunduğu ve ‘yıkıcı deprem beklendiği’ kaydedildi.