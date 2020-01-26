Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası 26 Ocak / 2020

1. Elazığ’daki deprem | Bakanlık: Hayvan ve yem desteği başlatacağız

Diken, Elazığ’da 24 Ocak’ta saat 20:55’te meydana gelen ve birçok çevre kentte hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaşananları dakika dakika aktarıyor

Deprem bölgesinde, sağlıkçılar için ambulans kapısına meyve poşeti astılar

Yüsra’nın annesinin enkazdan kurtarılma anı: Lütfen çabuk ol, çocuğum gidiyor!

2. Kılıçdaroğlu: Böylesine acı günde katı siyasi polemiklerden uzak durmamız lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ’daki depremi kast ederek ‘acı bir günün yaşandığı ortamda siyasi polemiklerden uzak durulması gerektiğini’ söyledi.

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3. Elazığ valiliği HDP’li belediyenin deprem yardımlarını geri çevirdi

Elazığ valiliği, Diyarbakır’ın HDP’li Ergani belediyesinin depremzedelere gönderdiği iki kamyon yardım malzemesini geri gönderdi.

4. Cedi Osman’ın Elazığ için başlattığı kampanyada 385 bin lira toplandı

Amerikan basketbol ligi NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman’ın çağrısı sonrası Elazığ’daki depremden zarar görenler için 385 bin lira toplandı.

5. Elazığ’da geceyi kimi sokakta, kimi toplanma alanında geçirdi

Elazığ’daki depremin ardından halk ikinci geceyi de evlerinin dışında geçirdi.

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6. TGS: İptal edilen sarı basın kartları yeniden kullanıma açıldı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), çok sayıda gazetecinin sarı basın kartının iptal edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın ‘geri adım attığını’ duyurdu.

7. Çin’de ‘corona’ virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 56’ya yükseldi

Çin’de ortaya çıkan ‘corona’ virüsünün yol açtığı salgında ölenlerin sayısı 56’ya yükselirken her türlü yabani hayvan satışı yasaklandı.

Yetkililer ‘corona’ virüsünün ‘semptomlar görülmeden’ bulaşabildiğini açıkladı

8. Adana’da 1380 litre sahte içki ele geçirildi

Adana’da polisin düzenlediği operasyonda, bin 380 litre sahte içki ele geçirildi.

SON HABERLER

Erdoğan, ‘deprem fırsatçılarına’ karşı uyardı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremde Elazığ merkezde yıkımların yaşandığı Sürsürü ve Mustafapaşa mahallelerinde yıkılan binalarda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Erdoğan, “Bu tür zamanlarda bazıları fırsat kollamaya kalkar bu tür fırsatlara kapı aralamayalım. Yardımlar AFAD ve Kızılay ile yapılır” dedi.

Üniversite raporu: Pazarcık, Pütürge ve Bingöl’de yıkıcı deprem beklentisi var

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi, Jeofizik ve Jeoloji Mühendisliği Bölümleri tarafından hazırlanan dünkü Elazığ-Sivrice depreminin ön inceleme raporu yayınlandı. Raporda, depremin Doğu Anadolu fayı ile uyumlu olduğu ve genel karakteristiğini yansıttığı tespit edilirken, Pazarcık, Pütürge ve Bingöl’ün güneybatısında ‘sismik boşluk’ bulunduğu ve ‘yıkıcı deprem beklendiği’ kaydedildi.

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