Akşam Postası / 26 Ocak 2018

1- Zeytin Dalı Harekatı | Burseya Dağı’ndaki ÖSO güçleri çamur yüzünden geri döndü

TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ bir haftayı geride bıraktı.

ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

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Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…

2- Gülmen ve Özakça açlık grevini bitirdi

Açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça eylemlerine son verdi.

3- CHP’de ‘Böke-Cihaner manifestosu’: Meclis’i boykot değerlendirilmeli

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, ortak bir bildiri yayınlayarak, CHP’nin 3 Şubat’ta yapılacak 36’ncı olağan kurultayının kadrolarda değişim için fırsat olduğunu dile getirerek yönetim organlarının seçimine genel merkez ve belediyelerin müdahale etmemesi çağrısında bulundu.

4- Uzman görüşü: Liseye geçiş sistemi ‘ütopik’, öğrencilerin yüzde 90’ı mağdur olacak

Eski Eğitim-Sen başkanı Alaattin Dinçer’in Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) verilerinden yaptığı analize göre ikamete dayalı liselere geçiş modelinde sınava girecek öğrencilerin yüzde 90’ını mağduriyet bekliyor.

5- Torba kanuna girdi: Düşük faizli, devlet katkılı konut kredisi modeli yolda

Konut satışlarında geçen yılın son çeyreğinde başlayan düşüşün ardından, hükümet konut alımlarını teşvik edecek yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor.

6- Metal işçilerinin grevine yasak

Metal işçilerinin 2 Şubat’ta yapmaya hazırlandığı greve yasak geldi. Ancak işçiler kararlı.

7- 8 bin personelli TRT, dış yapımlara 1 milyar lira harcamış

8 bin personeli bulunan TRT’nin 2016 yılında dış yapımlara 1 milyar lira aktardığı belirtildi.

8- Sözler unutuldu: Şehir Hatları’nın yeni tarifesinde Beşiktaş-Adalar yer almadı

Yılbaşında kaldırılan Beşiktaş-Adalar vapur seferlerinin ‘en kısa sürede’ yeniden başlatılacağı açıklanmasına rağmen, Şehir Hatları’nın bugün açıkladığı yeni tarifesinde yer almadı.

9- Soros’un hedefinde Trump, Facebook ve Google vardı: Hepsinin günleri sayılı

ABD’li milyarder işadamı George Soros,“Trump yönetimini dünya için bir tehdit olarak görüyorum. Ancak bunun 2020’de ya da daha kısa sürede ortadan yok olacak tamamen geçici bir fenomen olduğunu düşünüyorum” dedi.

10- Meclis başkanı, İrem Derici’nin ‘eşek cenneti’ sözlerine bozuldu

Şarkıcı İrem Derici’nin ‘eşek cenneti’ ifadesi Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ı kızdırdı.