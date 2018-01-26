Akşam Postası / 26 Ocak 2018

1- Zeytin Dalı Harekatı | Burseya Dağı’ndaki ÖSO güçleri çamur yüzünden geri döndü
TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ bir haftayı geride bıraktı.
ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.
Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…
Gazeteci İshak Karakaş ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla tutuklandı
Gazeteci Hayri Demir adli kontrol şartıyla serbest
‘Tabipler’den Erdoğan’a yanıt: Hekimin barış demesi vatanseverliktir
Erdoğan hedef büyüttü: Önce Menbiç, sonra Irak sınırına kadar
Erdoğan’ın hedefinde Tabipler Birliği var: Terörist seviciler
Ankara’nın ‘Duymadık’ dediğini ABD teyit etti: Trump, Erdoğan’a karşı sertti
AKP sözcüsü: ABD, PKK’yı silahlandırdığını itiraf etti
‘Zeytin Dalı’ bilançosu: Bugüne kadar üçü asker 18 kişi hayatını kaybetti
Harekatla eş zamanlı: Twitter, Facebook ve YouTube’a ‘içerik kaldırma’ uyarısı gitmiş
2- Gülmen ve Özakça açlık grevini bitirdi
Açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça eylemlerine son verdi.
3- CHP’de ‘Böke-Cihaner manifestosu’: Meclis’i boykot değerlendirilmeli
CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, ortak bir bildiri yayınlayarak, CHP’nin 3 Şubat’ta yapılacak 36’ncı olağan kurultayının kadrolarda değişim için fırsat olduğunu dile getirerek yönetim organlarının seçimine genel merkez ve belediyelerin müdahale etmemesi çağrısında bulundu.
4- Uzman görüşü: Liseye geçiş sistemi ‘ütopik’, öğrencilerin yüzde 90’ı mağdur olacak
Eski Eğitim-Sen başkanı Alaattin Dinçer’in Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) verilerinden yaptığı analize göre ikamete dayalı liselere geçiş modelinde sınava girecek öğrencilerin yüzde 90’ını mağduriyet bekliyor.
Darbe girişimi | Eski AYM başkanı Haşim Kılıç’ın oğluna yakalama kararı
5- Torba kanuna girdi: Düşük faizli, devlet katkılı konut kredisi modeli yolda
Konut satışlarında geçen yılın son çeyreğinde başlayan düşüşün ardından, hükümet konut alımlarını teşvik edecek yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor.
6- Metal işçilerinin grevine yasak
Metal işçilerinin 2 Şubat’ta yapmaya hazırlandığı greve yasak geldi. Ancak işçiler kararlı.
7- 8 bin personelli TRT, dış yapımlara 1 milyar lira harcamış
8 bin personeli bulunan TRT’nin 2016 yılında dış yapımlara 1 milyar lira aktardığı belirtildi.
8- Sözler unutuldu: Şehir Hatları’nın yeni tarifesinde Beşiktaş-Adalar yer almadı
Yılbaşında kaldırılan Beşiktaş-Adalar vapur seferlerinin ‘en kısa sürede’ yeniden başlatılacağı açıklanmasına rağmen, Şehir Hatları’nın bugün açıkladığı yeni tarifesinde yer almadı.
9- Soros’un hedefinde Trump, Facebook ve Google vardı: Hepsinin günleri sayılı
ABD’li milyarder işadamı George Soros,“Trump yönetimini dünya için bir tehdit olarak görüyorum. Ancak bunun 2020’de ya da daha kısa sürede ortadan yok olacak tamamen geçici bir fenomen olduğunu düşünüyorum” dedi.
10- Meclis başkanı, İrem Derici’nin ‘eşek cenneti’ sözlerine bozuldu
Şarkıcı İrem Derici’nin ‘eşek cenneti’ ifadesi Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ı kızdırdı.