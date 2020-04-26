Akşam Postası / 26 Nisan 2020

1. Cerrahpaşa dekanı: Stabillik devam ederse diğer hastalara bakmaya başlarız
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen vaka artış hızındaki yatay seyir devam ederse hastanede ameliyatlara başlanabileceğini söyledi.
2. ‘Corona’ günlüğü
Dünyada hasta sayısı 3 milyona yaklaşırken, ölü sayısı 200 bini geçti, 830 bin insan tedavi oldu.
Çin: Wuhan’daki bütün ‘corona’ hastaları taburcu edildi
Virüsün kalıcı olma ihtimali: ‘Corona’ aşısı geliştirmek mümkün olmayabilir mi?
Araştırma: Hava kirliliği ‘corona’nın yayılmasında etkili olabilir
İtalya’da ‘stratejik’ sektörler üretime başlıyor
Dışişleri: Yurt dışında 16 Türk vatandaşı daha ‘corona’dan hayatını kaybetti
3. CHP üç kentte 100 bin cerrahi maske dağıtıyor
CHP’nin ABD temsilcisi Yurter Özcan, partililerin bağışlarıyla alınan 100 bin maskenin Türkiye’de üç kentte dağıtıldığını duyurdu.
4. İmamoğlu’na ‘limon kumpası’nda üç gözaltı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), çiftçiye destek amacıyla aldığı limonlarla ilgili kurgu video çekilmesine ilişkin soruşturmada üç kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
5. TFF’nin lig planı hazır: Deplasman takımı özel araçla izole edilecek
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) sezonun kalanının haziran ayının ikinci haftasından itibaren oynanacağını açıklamasının ardından, uygulamaya dair yol haritası da belli oldu.
6. HDP: İktidar işçilere ‘Ölün’ diyor; zorunlu olmayan üretime ara verilmeli
HDP Emekten Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Şaziye Köse, Gaziantep’te bulunan bir ayakkabı fabrikasında çalışırken corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Uğur Kartal’a ilişkin yazılı açıklama yayınladı.
TÜMTİS başkanı: Kargocular ekmek parası ile ölüm riski arasında tercihe zorlanıyor
7. ‘Komünist başkan’dan dayanışma çağrısı: Her kurum bağış toplayabilmeli
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, corona virüsü salgını nedeniyle ekonominin durma noktasına geldiğini, bu ortamda insanların birbirine destek olmaktan başka çaresi olmadığını dile getirdi.
8. Bakanlık Salda Gölü’nden 24 saat canlı yayın başlattı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Burdur’daki Salda Gölü’nden 24 saat canlı yayın başlattı.
9. Barodan Diyanet başkanının homofobik söylemine tepki: Kadın yakmaya davet etmesi şaşırtmaz
Ankara Barosu yönetimi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın LGBTİ bireyleri hedef gösteren söylemine tepki gösterdi.