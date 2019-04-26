Akşam Postası / 26 Nisan 2019

1. CHP, Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu
CHP, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
2. ‘T.C.’ Ankara’ya döndü
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin tabelasına, Türkiye Cumhuriyeti’nin kısaltması ‘T.C.’ ibaresi yeniden konuldu.
3. Cumhurbaşkanlığı korumalarının darp ettiği avukatın gözaltı görüntüsü
Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından darp edilen avukat Sertuğ Sürenoğlu’nun gözaltına alınma görüntüsü ortaya çıktı.
4. ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: ‘Timsah gözyaşları’ yorumuna dava
İlave TV muhabiri Arif Kocabıyık’a sosyal medya paylaşımlarından dolayı dava açıldı. Kocabıyık, “Bu dava susturmak, korkutmak için açıldı” dedi.
5. YSK, AKP’nin 5 bin 315 ‘kısıtlı seçmen’ itirazını kabul etti
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AKP’nin, 5 bin 315 kısıtlı seçmenin İstanbul seçimlerinde oy kullandığına dair dilekçesinin araştırılmasına karar verdi.
6. Küçükçekmece’de çocuğa cinsel saldırının faili tutuklandı
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bir kız çocuğunu istismar eden M.V. tutuklandı.
7. Eski istihbaratçı Sabri Uzun tutuklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi’nni eski başkanlarından Sabri Uzun, sosyal medya paylaşımları nedeniyle‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘terör örgütüne yardım’ suçlarından tutuklandı.
8. İnsanlık ayıbı: Macaristan sığınma talebi reddedilenlere yemek vermiyor
İnsan hakları savunucusu organizasyon Macaristan Helsinki Komitesi, Macar yetkililerin, ülkenin Sırbistan’la sınırındaki transit bölgede tutulan ve sığınma talepleri reddedilen göçmenlere yemek vermediğini açıkladı.
9. Türklerin duygu durumu: Stresli ve öfkeli
ABD merkezli araştırma şirketi Gallup’ın raporunda Türkiye 2018 yılında ‘olumlu deneyim’lerin en az yaşandığı ülkeler arasında dördüncü sırada yer aldı.
10. Havalimanında görevliye hakaret eden kadın mahkemelik oldu
İstanbul Havalimanı’nda kontuar görevlisine hakaret eden Funda Esenç mahkemelik oluyor.
11. İş Bankası’ndan AKP’ye yalanlama: Sandık kurulu üyesi çalışanları YSK seçti
İş Bankası, sandık kurulu üyesi banka çalışanlarının ilçe seçim kurulları tarafından seçildiğini, kendilerinin görevlendirme talebinin olmadığını bildirdi.
12. Bursa’da fabrikada patlama: Üç işçi hayatını kaybetti
Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki Otosansit Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren iplik fabrikasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre üç işçi hayatını kaybetti, iki işçi yaralandı.