Akşam Postası / 26 Nisan 2018

1- CHP’li Özel’den Erdoğan’a: Onu en çıldırtacak adayı açıklayacağız
CHP grup başkanvekili Özgür Özel, adaylarını ne zaman açıklayacaklarını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek açıkladı: “Onu en çıldırtacak zamanda, en çıldırtacak şekilde, en çıldırtacak adayı açıklayacağız.”
CHP adayını ‘tarif eden’ Kılıçdaroğlu: İkinci turda kimin adayı kalırsa destekleyeceğiz
2- Bahçeli’den Gül’e: İkazlara uyması lazım
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı adayı olacağına ilişkin iddiaların dinmediği Abdullah Gül için “İkazlara uymalı” dedi.
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3- Oy pusulası belli oldu: Cumhurbaşkanı adaylarının resmi olacak
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TGRT Haber canlı yayınında 24 Haziran’da kullanılacak oy pusulasını gösterdi.
4- HDP’den CHP-İYİ Parti-SP ittifakına: Bizsiz olmaz
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, AKP’yle MHP’nin kurduğu ‘cumhur ittifakı’ karşısında bütün muhalefetin yan yana gelmesi gerektiğini belirtirken, “Pazarlıklar, görüşmeler HDP’ye dokunmadan sürüyor. Bizsiz olmaz. Biz bu denklemin çözümüyüz” diye konuştu.
5- Seçim takvimi hazır: Milletvekili aday listeleri 21 Mayıs’ta teslim
Yüksek Seçim Kurulu 24 Haziran seçimlerine ilişkin takvimi belirledi.
6- Akşener ‘ikinci tur’a baktı: Diyelim ki CHP’nin adayı kaldı, destekleyeceğiz
Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu defalarca açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Diyelim ki CHP’nin adayı ikinci tura kaldı, şüphesiz her türlü gücümüzle destekleyeceğiz” dedi.
7- Seçim sonucunu tatilciler belirleyecek: Rezervasyon iptali yüzde 90’a gidiyor
Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, 24 Haziran’a çekilen seçimler nedeniyle daha önceden yapılan tatil rezervasyonlarının yüzde 50’sinin iptal edildiğini, oranın yüzde 90’lara çıkacağını söyledi.
‘Tatilci anketi’nde seçim ilk turda bitiyor: 8 Temmuz için iptal oranı yüzde 10
8- Bahçeli’den ‘esprili’ adaylık başvurusu: Ülkemiz açısından ‘iyi’ olacak
MHP’de milletvekilliği için ilk adaylık başvurusunu genel başkan Devlet Bahçeli yaptı. “Nasıl bir süreç bizi bekliyor” sorusuna yanıt veren Bahçeli, “Gayet iyi olacak ülkemiz açısından…” dedi.
Akşener’den ‘Ülkemiz açısından iyi olacak’ diyen Bahçeli’ye: Allah söyletiyor
9- Davutoğlu kenara çekildi: Aday olmam, başka partiye de gitmem
Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, 24 Haziran seçimlerinde tekrar milletvekili adayı olmayacağını açıklarken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a destek vereceğini ve AKP’den başka bir partide yer almayacağını vurguladı.
10- Kulis: Külünk, Davutoğlu ve Babacan’ın ‘ismi çizildi’, Erdoğan ‘İşaret beklemeyin’ dedi
Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, AKP’de ‘üç dönem kuralı’na takılan kimi AKP’lilerin ‘isimlerinin çizildiğini’ yazdı.
11- Barınaktaki kötü muameleye ilk kez ‘görevi kötüye kullanmak’tan ceza çıktı
Türkiye’de ilk kez bir mahkeme, hayvan barınağında kötü muamele iddiasıyla açılan davada sanıkları ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan cezalandırdı.
12- Doğuş Gıda üçledi: Afyon Şeker Fabrikası 725 milyon liraya özelleştirildi
Afyon Şeker Fabrikası, 725 milyon liraya Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.’ye (Doğuş Gıda) satıldı.
13- Polis tutuklanmadı: Kemal Kurkut cinayetinde dosya adli tıpta
Diyarbakır’da geçen yılki Nevruz’da vurulan Kemal Kurkut’un hangi silahtan ateşlenen mermiyle can verdiğinin öğrenilmesi için dosya adli tıp kurumuna gönderildi.
14- Yüzlerce ODTÜ’lü ‘Koçfest’i protesto etti: Ne sermayenin ne rektörün, ODTÜ bizimdir
ODTÜ öğrencileri, üniversitedeki Devrim Stadı’nda Koç Holding sponsorluğunda festival yapılmasını protesto etti. Rektörlük binası önünde toplanan yüzlerce öğrenci, ‘Ne sermayenin ne rektörün, ODTÜ bizimdir’ yazılı pankart açtı.
15- Tevhid Dergisi kadrosu anlatıyor (3): Devlet zulmü sürerse iş farklı yerlere gider
Tutuklu yargılanan Halis Bayancuk’un (Ebu Hanzala) başını çektiği Tevhid Dergisi çevresinin oluşturduğu Tevhid ve Sünnet Cemaati’nin önde gelen isimlerinden Enes Yelgün, Türkiye’deki radikalleşmeye ilişkin grubun görüşlerini ve farklı toplumsal kesimlerle grubun ilişkilerini Diken’e anlattı.
16- Af Örgütü’nün Türkiye raporu: İnsan hakları için sesini yükselten ağır bedel ödüyor
Uluslararası Af Örgütü tarafından hazırlanan Türkiye raporunda, insan hakları savunucularının yaşadığı zorluklar anlatıldı. Raporda, 21 aydır devam eden OHAL’de, insan hakları için seslerini yükseltmekte ısrar edenlerin ağır bedel ödediği belirtildi.
17- Bebeğiyle hapse giren Ayşe öğretmen için ‘denetimli serbestlik’ başvurusu
Telefonla bağlandığı televizyon programında “Çocuklar ölmesin” dediği için altı aylık bebeğiyle birlikte cezaevine giren öğretmen Ayşe Çelik için ‘denetimli serbestlik’ başvurusunda bulunuldu.