Akşam Postası / 26 Nisan 2018

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1- CHP’li Özel’den Erdoğan’a: Onu en çıldırtacak adayı açıklayacağız

CHP grup başkanvekili Özgür Özel, adaylarını ne zaman açıklayacaklarını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek açıkladı: “Onu en çıldırtacak zamanda, en çıldırtacak şekilde, en çıldırtacak adayı açıklayacağız.”

2- Bahçeli’den Gül’e: İkazlara uyması lazım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı adayı olacağına ilişkin iddiaların dinmediği Abdullah Gül için “İkazlara uymalı” dedi.

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3- Oy pusulası belli oldu: Cumhurbaşkanı adaylarının resmi olacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TGRT Haber canlı yayınında 24 Haziran’da kullanılacak oy pusulasını gösterdi.

4- HDP’den CHP-İYİ Parti-SP ittifakına: Bizsiz olmaz

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, AKP’yle MHP’nin kurduğu ‘cumhur ittifakı’ karşısında bütün muhalefetin yan yana gelmesi gerektiğini belirtirken, “Pazarlıklar, görüşmeler HDP’ye dokunmadan sürüyor. Bizsiz olmaz. Biz bu denklemin çözümüyüz” diye konuştu.

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5- Seçim takvimi hazır: Milletvekili aday listeleri 21 Mayıs’ta teslim

Yüksek Seçim Kurulu 24 Haziran seçimlerine ilişkin takvimi belirledi.

6- Akşener ‘ikinci tur’a baktı: Diyelim ki CHP’nin adayı kaldı, destekleyeceğiz

Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu defalarca açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Diyelim ki CHP’nin adayı ikinci tura kaldı, şüphesiz her türlü gücümüzle destekleyeceğiz” dedi.

7- Seçim sonucunu tatilciler belirleyecek: Rezervasyon iptali yüzde 90’a gidiyor

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, 24 Haziran’a çekilen seçimler nedeniyle daha önceden yapılan tatil rezervasyonlarının yüzde 50’sinin iptal edildiğini, oranın yüzde 90’lara çıkacağını söyledi.

8- Bahçeli’den ‘esprili’ adaylık başvurusu: Ülkemiz açısından ‘iyi’ olacak

MHP’de milletvekilliği için ilk adaylık başvurusunu genel başkan Devlet Bahçeli yaptı. “Nasıl bir süreç bizi bekliyor” sorusuna yanıt veren Bahçeli, “Gayet iyi olacak ülkemiz açısından…” dedi.

9- Davutoğlu kenara çekildi: Aday olmam, başka partiye de gitmem

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, 24 Haziran seçimlerinde tekrar milletvekili adayı olmayacağını açıklarken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a destek vereceğini ve AKP’den başka bir partide yer almayacağını vurguladı.

10- Kulis: Külünk, Davutoğlu ve Babacan’ın ‘ismi çizildi’, Erdoğan ‘İşaret beklemeyin’ dedi

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, AKP’de ‘üç dönem kuralı’na takılan kimi AKP’lilerin ‘isimlerinin çizildiğini’ yazdı.

11- Barınaktaki kötü muameleye ilk kez ‘görevi kötüye kullanmak’tan ceza çıktı

Türkiye’de ilk kez bir mahkeme, hayvan barınağında kötü muamele iddiasıyla açılan davada sanıkları ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan cezalandırdı.

12- Doğuş Gıda üçledi: Afyon Şeker Fabrikası 725 milyon liraya özelleştirildi

Afyon Şeker Fabrikası, 725 milyon liraya Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.’ye (Doğuş Gıda) satıldı.

13- Polis tutuklanmadı: Kemal Kurkut cinayetinde dosya adli tıpta

Diyarbakır’da geçen yılki Nevruz’da vurulan Kemal Kurkut’un hangi silahtan ateşlenen mermiyle can verdiğinin öğrenilmesi için dosya adli tıp kurumuna gönderildi.

14- Yüzlerce ODTÜ’lü ‘Koçfest’i protesto etti: Ne sermayenin ne rektörün, ODTÜ bizimdir

ODTÜ öğrencileri, üniversitedeki Devrim Stadı’nda Koç Holding sponsorluğunda festival yapılmasını protesto etti. Rektörlük binası önünde toplanan yüzlerce öğrenci, ‘Ne sermayenin ne rektörün, ODTÜ bizimdir’ yazılı pankart açtı.

15- Tevhid Dergisi kadrosu anlatıyor (3): Devlet zulmü sürerse iş farklı yerlere gider

Tutuklu yargılanan Halis Bayancuk’un (Ebu Hanzala) başını çektiği Tevhid Dergisi çevresinin oluşturduğu Tevhid ve Sünnet Cemaati’nin önde gelen isimlerinden Enes Yelgün, Türkiye’deki radikalleşmeye ilişkin grubun görüşlerini ve farklı toplumsal kesimlerle grubun ilişkilerini Diken’e anlattı.

16- Af Örgütü’nün Türkiye raporu: İnsan hakları için sesini yükselten ağır bedel ödüyor

Uluslararası Af Örgütü tarafından hazırlanan Türkiye raporunda, insan hakları savunucularının yaşadığı zorluklar anlatıldı. Raporda, 21 aydır devam eden OHAL’de, insan hakları için seslerini yükseltmekte ısrar edenlerin ağır bedel ödediği belirtildi.

17- Bebeğiyle hapse giren Ayşe öğretmen için ‘denetimli serbestlik’ başvurusu

Telefonla bağlandığı televizyon programında “Çocuklar ölmesin” dediği için altı aylık bebeğiyle birlikte cezaevine giren öğretmen Ayşe Çelik için ‘denetimli serbestlik’ başvurusunda bulunuldu.