Akşam Postası / 26 Mayıs 2020

1. OECD bölgesinde ekonomi ‘corona’ nedeniyle ilk çeyrekte yüzde 1.8 küçüldü

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bölgesinde, küresel olarak Covid-19 salgınını önlemek için alınan tedbirlerin etkisiyle bu yılın birinci çeyreğinde reel gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) yüzde 1.8 azaldı.

2. ‘Yasaklı’ bayrama rağmen trafik kazaları bilançosu: 14 ölü, 55 yaralı

Fotoğraf: AA

81 ilde soksağa çıkma yasağının olduğu arife gününden bu yana yurt genelinde yaşanan trafik kazalarında 14 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi de yaralandı.

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3. ‘Corona’ günlüğü

ABD’de 1.7 milyon vaka sayısına ulaşılırken, Brezilya’da 400 bine yaklaştı.

4. THY ‘corona’ kurallarını açıkladı: El bagajı yok

Haziran ayında yeniden uçuşlara başlayacak Türk Hava Yolları (THY) uygulanacak bazı yeni kuralları açıkladı.

5. Fransız kanalına konuşan Kalın: Libya’daki çatışmanın yanlış tarafındasınız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD ile anlaşmazlığa neden olan Rus yapımı S-400 hava savunma füzelerinde Rusya’yla varılan anlaşmaya bağlı kalınacağını söyledi.

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6. Ali Koç: Futbol için en doğru karar oynamak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Futbol için zor bir karar verildi ama şu aşamada en doğru kararın oynamak olduğu gözüküyor” dedi.

7. Kılıçdaroğlu: Babacan ve Davutoğlu’na kumpası bozmak boynumun borcu

Gelecek Partisi ile Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’ne ‘kumpas kurulabileceğini’ belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 10’luk barajın kaldırılması gerektiğini savunarak, “Bu kumpası bozmak benim boynumun borcudur” dedi.

8. Caddebostan sahilinde sosyal mesafe için çemberler çizildi

Corona virüsü tedbirlerinde esnemeye gidilip ‘normalleşme’ adımları atılırken, İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Caddebostan sahilinde yeşillik alana vatandaşların sosyal mesafeyi koruması amacıyla çemberler çizildi.

9. İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 22’nci Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı 88 yaşında hayatını kaybetti.