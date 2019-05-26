Akşam Postası / 26 Mayıs 2019

1. Saadet’ten ‘Seçimden sonra tövbe ederiz’ diyen Kurtulmuş’a: Bir nesli heba etti
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un “23 Haziran’ı geçelim, sonra gerekirse tövbe ederiz” sözlerine Saadet Partili Ali Aktaş tepki gösterdi: “Allah belasını versin. Bu denli oportünist olabileceğini bilemedik. Milli Görüş’ten yetişmiş bir nesli heba etti.”
2. Öcalan çağrı yaptı açlık grevleri sona erdirildi
HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, yurtiçinde, yurtdışında ve cezaevlerinde aylardır süren açlık grevlerinin bugün itibariyle sona erdirildiğini açıkladı. İkili, Abdullah Öcalan’ın çağrısından sonra bitirilen açlık grevleriyle ilgili partinin internet sitesi aracılığıyla ‘Yaşam Kazandı’ başlıklı bir açıklama paylaştı.
3. Gazeteci Sabahattin Önkibar’a saldıranlar gözaltına alındı
Gazeteci Sabahattin Önkibar’a saldırı olayıyla ilgili dört kişi gözaltına alındı.
4. İmamoğlu Saadet Partisi’nin geleneksel İstanbul iftarına konuk oldu
Millet ittifakının CHP’li İstanbul belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu dün akşam Saadet Partisi’nin (SP) ‘geleneksel İstanbul iftarı’na katıldı.
5. ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Tekirdağ’da sosyal medya gözaltısı
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkındaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.
6. Üniversite öğrencisi kadının izinsiz fotoğrafını çeken adam gözaltına alındı
Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin kampüsünde, H.A., cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği genç kadının bağırması üzerine çevredekiler tarafından dövüldü. Polisin linçten kurtardığı H.A., gözaltına alındı.
7. Venezüela için Oslo barış süreci başlıyor: Taraflar Norveç’te masaya oturacak
Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve kendisini ocak ayında geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido’nun güç kavgası nedeniyle siyasi kriz yaşayan Venezüela’da taraflar, Norveç’in başkenti Oslo’da çözüm arayacak.
8. Almanya’da yaşayan Yahudilere uyarı: Toplum içinde kipa takmayın
Alman hükümetinin Semitizmle mücadele sorumlusu Felix Klein, Yahudilere toplum içinde kipa takmamaları konusunda uyarıda bulundu.