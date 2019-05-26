Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 26 Mayıs 2019

1. Saadet’ten ‘Seçimden sonra tövbe ederiz’ diyen Kurtulmuş’a: Bir nesli heba etti

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un “23 Haziran’ı geçelim, sonra gerekirse tövbe ederiz” sözlerine Saadet Partili Ali Aktaş tepki gösterdi: “Allah belasını versin. Bu denli oportünist olabileceğini bilemedik. Milli Görüş’ten yetişmiş bir nesli heba etti.”

2. Öcalan çağrı yaptı açlık grevleri sona erdirildi

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, yurtiçinde, yurtdışında ve cezaevlerinde aylardır süren açlık grevlerinin bugün itibariyle sona erdirildiğini açıkladı. İkili, Abdullah Öcalan’ın çağrısından sonra bitirilen açlık grevleriyle ilgili partinin internet sitesi aracılığıyla ‘Yaşam Kazandı’ başlıklı bir açıklama paylaştı.

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3. Gazeteci Sabahattin Önkibar’a saldıranlar gözaltına alındı

Gazeteci Sabahattin Önkibar’a saldırı olayıyla ilgili dört kişi gözaltına alındı.

4. İmamoğlu Saadet Partisi’nin geleneksel İstanbul iftarına konuk oldu

Millet ittifakının CHP’li İstanbul belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu dün akşam Saadet Partisi’nin (SP) ‘geleneksel İstanbul iftarı’na katıldı.

5. ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Tekirdağ’da sosyal medya gözaltısı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkındaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

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6. Üniversite öğrencisi kadının izinsiz fotoğrafını çeken adam gözaltına alındı

Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin kampüsünde, H.A., cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği genç kadının bağırması üzerine çevredekiler tarafından dövüldü. Polisin linçten kurtardığı H.A., gözaltına alındı.

7. Venezüela için Oslo barış süreci başlıyor: Taraflar Norveç’te masaya oturacak

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve kendisini ocak ayında geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido’nun güç kavgası nedeniyle siyasi kriz yaşayan Venezüela’da taraflar, Norveç’in başkenti Oslo’da çözüm arayacak.

8. Almanya’da yaşayan Yahudilere uyarı: Toplum içinde kipa takmayın

Alman hükümetinin Semitizmle mücadele sorumlusu Felix Klein, Yahudilere toplum içinde kipa takmamaları konusunda uyarıda bulundu.

SON HABERLER

Kitapların kapaklarına kondurulan madalyalar

Bu dünyanın karmaşası içinde okur elinde bir kitapla bir köşeye çekilmek istiyor ve diyelim ki o anda hangi kitabı seçeceğini bilemiyor. Kütüphaneyi karıştırırken eline geçen kitapların bazılarının kapağında ibareler görüyor: Nobel ödüllü yazar, Man Booker Ödülü kazanmış, Pulitzer Ödüllü vs. Bir bakıma üstün hizmet madalyası almış devlet adamları gibi kapağın çeşitli noktalarına iliştirilmiş bu ibareler kitapları ya da yazarları taltif ediyor, okura belli bir dönemde belli birisinin (muhtemelen bizdeki gibi aynı isimlerden oluşmayan, her seferinde değişen) jüri mensupları tarafından seçildiğini gösteriyor.

‘Sınır’dan yükselen tuhaflığın kokusu

İran asıllı İsveçli yönetmen Ali Abbasi’nin, ‘Let The Right One In’ romanıyla tanıdığımız John Ajvide Lindqvist’in bir öyküsünden uyarladığı ‘Sınır’; fantastik, polisiye, gerilim ve body-horror türleri arasında gezinen, sıradışı bir ‘büyüme öyküsü’. Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünden ödülle dönen film, altıncı hissi güçlü bir güvenlik görevlisi olan Tina’ya odaklanıyor.

Yazar Müge İplikçi: Bu romanı yazmama yol açan perspektif Suruç’tur

Kendisi dışında hiç kimseden hoşlanmayan, genç insanları uzaylı olarak gören, herkese bir kulp takan bir kadın: Nebiye. Çocuklar, gençler ve yetişkinler için romanlar ve öyküler kaleme alan Müge İplikçi’nin yeni romanı ‘Sil Baştan’ın ana karakteri o. Aynı zamanda mensubu olduğu sosyal sınıfın tüm kötü özelliklerini bünyesinde toplamış bir anti-kahraman. Müge İplikçi ile yeni romanından yola çıkarak toplumun her an değişen dinamiklerini ve üst üste açılan yaralarını konuştuk.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...