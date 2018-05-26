Akşam Postası / 26 Mayıs 2018

1. Dışişleri’nden HDP’ye miting izni veren Almanya’ya tepki: İkiyüzlü yaklaşım

Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Köln kentindeki HDP mitingine izin vermesine tepki gösterdi.

2. ‘Ne kuru, bir numarayız’ diyen Erdoğan’dan çağrı: Yastık altındaki dolarları bozdurun

“Çıkıyorsunuz yok kurmuş, murmuş. Ne kuru ya” diye çıkışan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önce yıllık büyüme oranı olan 7,4’ü işaret ederek “Dünyanın bir numarası olduk” dedi, ardından da yurttaşlardan yastık altındaki dolarlarını bozdurmasını istedi: “Gidin paranızı TL’ye yatırın. Bu oyunu hep beraber bozacağız.”

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3. İnce’den askerlik için ‘yeni model’: Bedelli yok, askerlik iki aya inecek

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce askerlikle ilgili yeni bir model düşündüklerini belirterek, “Herkes iki ay askerlik yapar, geri kalan 10 ayı isteyen asgari ücretli, isteyen kamuda görevli asgari ücretli” dedi.

4. Hapiste ‘kampanya yürüten’ Demirtaş’tan YSK’ya: Adalet konusunda çok duyarlısınız

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, cezaevi koşullarınıda nasıl seçim çalışmalarını yürüttüğünü ‘ironik’ bir dille anlattı.

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5. Tutuklu Boğaziçi öğrencilerine ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla beş yıl istendi

Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto ettikleri için yargılanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri hakkında ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla beş yıla kadar hapis cezası talep edildi.

6. Koç hakkında suç duyurusu: Ciddi ciddi ‘FETÖ’cü olduğumu düşünüyorlar

Kendisi hakkında 101 kişinin Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) suç duyurusunda bulunduğunu belirten Fenerbahçe kulübü başka adayı ve iş insanı Ali Koç, “Ciddi ciddi FETÖ yapılanması içinde olduğumu ve bu kanalı kullanarak siyasete gireceğimi anlatıyorlar. Gülüyorsunuz buna ama gülmeyin bu ciddi bir suçlama, tüm bunlar için elimi taşın altına koyuyorum” diye konuştu.

7. IMF hükümeti uyardı: Merkez Bankası serbest bırakılmalı

Türk Lirası’nın dolar karşısında değer kaybetmesiyle ilgili konuşan ve endişelerini dile getiren Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, “Tüm siyasetçiler, merkez bankalarını, yapmak zorunda oldukları işleri yapabilmeleri konusunda serbest bırakarak, bağımsızlığını sağlamalıdır” dedi.

8. ‘Olaylı derbi’de tutuklu kalmadı: Şenol Güneş’i yaralayan dahil üç taraftara tahliye

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş’i yaralayan taraftar dahil üç kişi tahliye edildi.

9. Cep telefonuna yüzde 20 zam geliyor!

Artan döviz kuru, cep telefonu fiyatlarında da yüzde 20’lik bir zamma neden olacak.

10. Cerrahpaşa dekanını görevden alan YÖK başkanı: Parti açıklaması doğru değil

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, fakülte bahçesinde parti açıklamasının doğru olmadığını söyledi.

11. Çakıcı’yı ‘kahraman’ ilan eden Bahçeli’ye suç duyurusu: Suçu ve suçluyu övüyor

Tutuklu organize suç örgütü liderleri Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz için “Yiğit kardeşlerim” diyerek serbest bırakılmasını isteyen MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında, ‘suçu ve suçluyu övmek’ten suç duyurusunda bulunuldu.

12. Temyize başvurdu: ABD’de hüküm giyen Atilla’dan suçlu bulunma kararına itiraz

ABD’nin İran yaptırımlarını delme suçundan hüküm giyen Halkbank yetkilisi Mehmet Hakan Atilla temyize gitti.

13. Saadet Partisi: Ankara’da MHP’liler bize saldırdı, biri ağır yedi yaralı var

Ankara’da afiş asma nedeniyle çıkan ‘kavga’da Saadet Partili yedi kişinin yaralandığı bildirildi.

14. Dövizdeki artışın etkisi: İlaca yüzde 2,5 zam

Döviz kurundaki artış, ilaca yüzde 2,5 zam olarak yansıdı.