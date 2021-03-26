Akşam Postası / 26 Mart 2021

1. Erdoğan tarih verdi: Mayıs-haziran gibi aşılamanın tamamlanmasını diliyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19 salgınına karşı aşılama çalışmasının mayıs-haziran ayları gibi tamamlanmasının amaçlandığını söyledi.

2.Yatırımcılar bu yıl en çok bu hafta Türk tahvili sattı

Yatırımcılar 26 Mart’ta sona eren haftada Türk Lirası cinsi tahvil fonlarından 29.2 milyon dolarlık satış yaptı. Böylece bu yılki en yüksek haftalık satış işlemi kaydedildi.

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3. Dink davası: Son sözler neydi? Kimler beraat etti, kimler ne ceza aldı?

Gazeteci Hrant Dink cinayetiyle ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı davanın 131’inci duruşmasında mahkeme hükmü açıkladı. Davanın rütbeli kamu görevlisi sanıklarından Engin Dinç, Celalettin Cerrah, Ahmet İlhan Güler ve Reşat Altay hakkında düşme ve beraat kararı verildi.

4. Bankalar milyarlar kazanıyor: Danıştay’a göre ‘hesap işletim ücreti’ hukuksuz değil

Danıştay 10’uncu Dairesi, bankaların ‘hesap işletim ücreti’ almasında hukuka aykırılık görmedi.

5. Yavaş, ‘en eski makam aracı’na biniyormuş: Danışmanı, Ahmet Hakan’a yanıt verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın basın danışmanı Volkan Memduh Gültekin, Hürriyet’in yayın yönetmeni Ahmet Hakan’ın makam araçlarıyla ilgili yazısına yanıt verdi.

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6. Araçta uyuşturucu kullanırken videosu çıkan AKP’li Ayvatoğlu’na gözaltı

AKP’de aktif görevde bulunan Kürşat Ayvatoğlu, araç içinde uyuşturucu kullandığına dair görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındı.

7. Engelli genci darp eden Fırat Kaya adliyede: Dört suçlama yöneltildi

Kocaeli’de işitme engelli eşcinsel genci dövmesinin ardından gözaltına alınan Fırat Kaya, adliyeye sevk edildi.

8. MSB, ‘irtica’ değişikliğine açıklık getirdi: Yeni madde daha kapsamlı

Milli Savunma Bakanlığı, Harp Okulları’na giriş şartlarında yapılan değişikliğin daha geniş kapsamlı ve güncel mevzuata uygun olduğunu bildirdi.

9. 15 yaşındaki tacizci gözaltında: Tuvaletimi yapıyordum

Bursa’da sokakta 18 yaşındaki kadını taciz eden çocuk gözaltına alındı. 15 yaşındaki Suriyeli, “Tuvaletimi yapıyordum” dedi.

10. Adliye önündeki ‘Boğaziçi açıklaması’na müdahale: En az 40 gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi’nde dün gözaltına alınan 24 öğrenci için Çağlayan adliyesinin önünde bir araya gelenlerden en az 40’ı gözaltına alındı.

11. Müdür yardımcısı, liseli öğrenciyi taciz suçlamasıyla tutuklandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir lisenin müdür yardımcısı, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

12. ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ diye afiş astıran belediye başkanına soruşturma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında bakanlık tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi.

13. Biden, Yunan başbakanını arayıp teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ne zaman arayacağı merak edilen ABD Başkanı Joe Biden, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis’le ilk telefon görüşmesini yaptı.

14. MHP’li eski başkana Şeyma Subaşı’ya ‘hakaret’ten ceza

MHP’li eski Adana Büyükşehir Belediyesi başkanı Hüseyin Sözlü, Şeyma Subaşı’ya hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezası aldı.