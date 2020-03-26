Akşam Postası / 26 Mart 2020

1- Grafik: Türkiye ‘corona’nın artış hızında ilk sırada

Covid-19 hastalığının ülke ülke yayılma hızını araştıran çalışmaya göre Türkiye ilk sırada.

2- Ülke ülke ‘corona’ testi: Çin, Güney Kore ve İtalya önde; Türkiye gerilerde

Yeni tip corona virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığı dünya genelinde hızla yayılırken salgını kontrol altına almayı başarmış görünen Çin ve Güney Kore test sayılarıyla öne çıktı. İki ülke bugüne kadar toplamda 600 binden fazla ‘corona’ testi yaptı. Türkiye’de ise bugüne kadar 33 bin 4 test yapıldığı açıklandı.

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3- Bilim Kurulu üyesi: Evde kalır, tedbirlere uyarsak haziranda rahatlarız

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, corona virüsünün ne zaman tehlike olmaktan çıkacağına dair şu değerlendirmeyi yaptı: “Vatandaşlarımız her şeye çok riayet ederse, evden çıkmazsa, ellerini yıkarsa, tedbirler çok iyi olmak kaydıyla haziran başında bir rahatlama olacağını umuyorum.”

4- ‘Corona’ önlemleri

Yargıtay Başkanlar Kurulu kararıyla müzakereler 17 Nisan’a, duruşmalar 30 Nisan’a kadar ertelendi… İçişleri Bakanlığı, tüm valiliklere ek genelge gönderdi. Genelgeyle büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin nisan, mayıs ve haziran ayı toplantılarının ertelenmesi istendi…

5- Corona günlüğü

İspanya’da s on 24 saatte 655 kişi hayatını kaybetti. Lübnan’da sokağa çıkma yasağı… Hollanda’da ölü sayısı 78 artışla 434’e yükseldi…

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6- Moody’s, Türkiye öngörüsünü yüzde 3 büyümeden yüzde 1.4 küçülmeye çevirdi

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisi için bu yıla ait büyüme tahminini yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle yüzde 3 büyümeden yüzde 1.4 daralmaya çevirdi.

7- Kanal İstanbul’un etki alanında kalan iki tarihi köprünün taşınması için ihale yapıldı

Kanal İstanbul projesi etki alanında kalan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin taşınması ve yeniden inşası için ihale açıldı, beş firma teklif verdi.

8- Eski Batman belediye başkanı HDP’li Demir serbest bırakıldı

İçişleri Bakanlığı’nca hakkındaki ‘terör‘ soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırılıp gözaltına alınan eski Batman belediyesi eş başkanlarından HDP’li Mehmet Demir ve yardımcısı Songül Korkmaz, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.