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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 26 Mart 2020

1- Grafik: Türkiye ‘corona’nın artış hızında ilk sırada

Covid-19 hastalığının ülke ülke yayılma hızını araştıran çalışmaya göre Türkiye ilk sırada.

2- Ülke ülke ‘corona’ testi: Çin, Güney Kore ve İtalya önde; Türkiye gerilerde

Yeni tip corona virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığı dünya genelinde hızla yayılırken salgını kontrol altına almayı başarmış görünen Çin ve Güney Kore test sayılarıyla öne çıktı. İki ülke bugüne kadar toplamda 600 binden fazla ‘corona’ testi yaptı. Türkiye’de ise bugüne kadar 33 bin 4 test yapıldığı açıklandı.

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Hacettepeli profesör: Bu test sayılarıyla vakaları yakalamak mümkün değil

TTB: Doğru dürüst izolasyon yok, acilen ücretli izin sistemine geçilmeli

3- Bilim Kurulu üyesi: Evde kalır, tedbirlere uyarsak haziranda rahatlarız

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, corona virüsünün ne zaman tehlike olmaktan çıkacağına dair şu değerlendirmeyi yaptı: “Vatandaşlarımız her şeye çok riayet ederse, evden çıkmazsa, ellerini yıkarsa, tedbirler çok iyi olmak kaydıyla haziran başında bir rahatlama olacağını umuyorum.”

Koca, ‘İstanbul’u tutamıyoruz’ dedi: İlle de yasak mı gerekir?

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Kılıçdaroğlu’ndan siyasi parti liderlerine ‘corona’ mektubu

Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yok, YKS 25-26 Temmuz’da

LGS sınavı birinci dönem müfredatından yapılacak

26 hapishaneden ‘corona’ şikayetleri

İmamoğlu: Türkiye için olmuyorsa İstanbul için kontrollü kısıtlama bekliyoruz

Vestel, Oyak Renault ve Anadolu Isuzu üretime ara veriyor

Nisan, mayıs ve haziran aylarında elektriğe zam yok

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‘Corona fırsatçısı’ 198 firmaya 10 milyon lira ceza

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PTT çalışanlarından ‘corona’ eylemi: Şubeler kapatılsın, dönüşümlü çalışılsın

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65 yaş üstü vatandaşa bağırıp üstüne yürüyen polis görevden uzaklaştırıldı

4- ‘Corona’ önlemleri

Yargıtay Başkanlar Kurulu kararıyla müzakereler 17 Nisan’a, duruşmalar 30 Nisan’a kadar ertelendi… İçişleri Bakanlığı, tüm valiliklere ek genelge gönderdi. Genelgeyle büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin nisan, mayıs ve haziran ayı toplantılarının ertelenmesi istendi

5- Corona günlüğü

İspanya’da s on 24 saatte 655 kişi hayatını kaybetti. Lübnan’da sokağa çıkma yasağı… Hollanda’da ölü sayısı 78 artışla 434’e yükseldi

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Bosch iki buçuk saatten az sürede sonuç veren ‘corona’ testi üretti

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ABD’de tarihin en büyük yardım paketi: ‘Corona’ya karşı 2 trilyon dolar

ABD’de işsizlik maaş başvuruları ‘corona’ kaynaklı işten çıkarmalarla rekor kırdı

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Çin’de fabrikalar açıldı ama Batılı ülkeler siparişleri iptal edince işten çıkarmalar başladı

6- Moody’s, Türkiye öngörüsünü yüzde 3 büyümeden yüzde 1.4 küçülmeye çevirdi

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisi için bu yıla ait büyüme tahminini yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle yüzde 3 büyümeden yüzde 1.4 daralmaya çevirdi.

7- Kanal İstanbul’un etki alanında kalan iki tarihi köprünün taşınması için ihale yapıldı

Kanal İstanbul projesi etki alanında kalan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin taşınması ve yeniden inşası için ihale açıldı, beş firma teklif verdi.

8- Eski Batman belediye başkanı HDP’li Demir serbest bırakıldı

İçişleri Bakanlığı’nca hakkındaki ‘terör‘ soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırılıp gözaltına alınan eski Batman belediyesi eş başkanlarından HDP’li Mehmet Demir ve yardımcısı Songül Korkmaz, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

SON HABERLER

Uzmanlar: Sokakların dezenfekte edilmesi faydalı değil zararlı

Corona virüsüne karşı önlem olarak Türkiye’nin hemen her yerinde belediyeler sokakları dezenfekte ediyor. Ancak uzmanlara göre bu, virüsün yayılmasını engellemediği gibi aksine yararlı bakterilere zarar verip ekosistemin dengesini bozarak başka virüslere davetiye çıkarabilir.

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