Akşam Postası / 26 Mart 2019

1. SONAR anketi: İstanbul’da AKP, Ankara ve İzmir’de CHP önde

Kamuoyu araştırma şirketi SONAR’ın anketine göre 31 Mart’taki yerel seçimde İstanbul’da AKP, Ankara’da CHP belediyeyi kazanıyor.



2. Yerel market zincirleri de tanzim satışı istiyor

Tanzim satış uygulamasının sadece beş zincir mağazayla yaygınlaştırılması kararına tepki gösteren Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) sayısı 8 bini bulan yerel zincirlerin de kapsama alınmasını istedi.



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3. Hürriyet, Yıldırım’ın ‘İstanbul’dan daha çok vergi almamız gerekir’ sözünü kaldırdı

Hürriyet, AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın gazete yazarlarından Ertuğrul Özkök’le yaptığı söyleşide sarf ettiği “İstanbul’dan daha çok vergi almamız gerekir” sözünü internet sitesinden kaldırdı.



4. Yıldırım: Suriyeliler huzuru bozarsa tutar göndeririz, kusura bakmasın

AKP’nin istanbul adayı Binali Yıldırım, Suriyelilerin yaşamı olumsuz etkilemesinin karşılıksız kalmayacağını belirtirken, “Kusura bakmasın. Hiç müsamaha edemeyiz. Tutar göndeririz” dedi.

5. Şırnak’ta PKK’nın saldırısında yaralanan asker hayatını kaybetti

Fotoğraf: DHA

Şırnak’ta PKK’lıların saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki sözleşmeli jandarma uzman onbaşı Ramazan Teymur hayatını kaybetti.



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6. Türk Lirası swap faizlerinde sert yükseliş: Gecelik yüzde 330’u gördü

Yabancı bankaların lira elde etmek için kullandığı Londra swap piyasasında, Türk bankaların yasal sınırların da altında TL sağlama eğilimi neticesinde gecelik faizler yüzde 330’a, haftalık vadede ise yüzde 120’e yükseldi.



7. Bakan Pakdemirli’den muhalefete: Adiler

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli muhalefet partileri için “Adiler” dedi.



8. AOÇ’de talan sürüyor: 250 bin metrekare daha yapılaşmaya açılıyor

Ankara büyükşehir belediyesinin 14 Mart’ta aldığı kararla Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) 250 bin metrekare alan daha yapılaşmaya açılıyor.

9. Türkiye üç ayda 9.9 milyar dolarla rekor tahvil sattı: Yıllık satışlardan yüksek

Türkiye 2019’un ilk üç aylık döneminde geçen altı yılın her birinde toplamda satılan tahvilden daha fazla satış yaptı.

10. Çiftlik Bank’ta hesap kesimi: 18 yöneticiye toplam 1 milyon 354 bin yıl hapis

Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla ilgili davada, 18 yönetici hakkında 75 bin 260’şar yıl hapis cezası istendi.





