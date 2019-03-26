Akşam Postası / 26 Mart 2019

1. SONAR anketi: İstanbul’da AKP, Ankara ve İzmir’de CHP önde
Kamuoyu araştırma şirketi SONAR’ın anketine göre 31 Mart’taki yerel seçimde İstanbul’da AKP, Ankara’da CHP belediyeyi kazanıyor.
2. Yerel market zincirleri de tanzim satışı istiyor
Tanzim satış uygulamasının sadece beş zincir mağazayla yaygınlaştırılması kararına tepki gösteren Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) sayısı 8 bini bulan yerel zincirlerin de kapsama alınmasını istedi.
Pakdemirli: Zincir marketler de tanzim satış yapacak
3. Hürriyet, Yıldırım’ın ‘İstanbul’dan daha çok vergi almamız gerekir’ sözünü kaldırdı
Hürriyet, AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın gazete yazarlarından Ertuğrul Özkök’le yaptığı söyleşide sarf ettiği “İstanbul’dan daha çok vergi almamız gerekir” sözünü internet sitesinden kaldırdı.
CHP’nin ABD temsilcisi: CNN, CNN Türk hakkında soruşturma başlattı
4. Yıldırım: Suriyeliler huzuru bozarsa tutar göndeririz, kusura bakmasın
AKP’nin istanbul adayı Binali Yıldırım, Suriyelilerin yaşamı olumsuz etkilemesinin karşılıksız kalmayacağını belirtirken, “Kusura bakmasın. Hiç müsamaha edemeyiz. Tutar göndeririz” dedi.
5. Şırnak’ta PKK’nın saldırısında yaralanan asker hayatını kaybetti
Şırnak’ta PKK’lıların saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki sözleşmeli jandarma uzman onbaşı Ramazan Teymur hayatını kaybetti.
6. Türk Lirası swap faizlerinde sert yükseliş: Gecelik yüzde 330’u gördü
Yabancı bankaların lira elde etmek için kullandığı Londra swap piyasasında, Türk bankaların yasal sınırların da altında TL sağlama eğilimi neticesinde gecelik faizler yüzde 330’a, haftalık vadede ise yüzde 120’e yükseldi.
Uzmanlar seçim sonrası ani bir kur şoku beklemiyor
Lirada oynaklık göstergeleri eylülden bu yana en yüksek seviyede
7. Bakan Pakdemirli’den muhalefete: Adiler
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli muhalefet partileri için “Adiler” dedi.
8. AOÇ’de talan sürüyor: 250 bin metrekare daha yapılaşmaya açılıyor
Ankara büyükşehir belediyesinin 14 Mart’ta aldığı kararla Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) 250 bin metrekare alan daha yapılaşmaya açılıyor.
9. Türkiye üç ayda 9.9 milyar dolarla rekor tahvil sattı: Yıllık satışlardan yüksek
Türkiye 2019’un ilk üç aylık döneminde geçen altı yılın her birinde toplamda satılan tahvilden daha fazla satış yaptı.
10. Çiftlik Bank’ta hesap kesimi: 18 yöneticiye toplam 1 milyon 354 bin yıl hapis
Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla ilgili davada, 18 yönetici hakkında 75 bin 260’şar yıl hapis cezası istendi.