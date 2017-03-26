Akşam Postası / 26 Mart 2017

1- ‘Hayır’ diyenlere ‘darbeci’ imasında bulunan Erdoğan: Hakaret etmiyorum, hatırlatıyorum
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumunda ‘Hayır’ diyecek yurttaşları hedef alan söylemlerinin hakaret değil, hatırlatma olduğunu savundu.
2- Yakıştırmalar peş peşe: Bakan Albayrak’a göre ‘bütün vatan hainleri ‘Hayır’ diyor’
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, referandumda ‘bütün vatan hainlerinin ‘Hayır’ diyeceğini’ söyledi.
3- ‘Düzeltme’ sırası yine Kurtulmuş’un: Her ‘Hayır’ diyene teröristtir demiyoruz
Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Her ‘Hayır’ diyene teröristtir demiyoruz” dedi.
4- Bahçeli, 16 Nisan’da ‘Hayır’ çıkarsa istifa etmeyecek: Benden ne istiyorlar?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandum sonucunda başarılı olamaması durumda istifa etmeyeceğinin sinyalini vererek, “Benden ne istiyorlar?” diye sordu.
5- ‘Hareketin lideri Devlet Bahçeli’: ‘Hayır’cı eski MHP’li Oğan’ın Yozgat’taki etkinliğine saldırı
Partisinin aksine referandumda ‘Hayır’ diyeceğini açıklayan eski MHP milletvekili Sinan Oğan’ın Yozgat’taki etkinliğine bir grup ‘Hareketin lideri Devlet Bahçeli’ sloganıyla saldırdı.
6- CHP raporu: 21 KHK’yla sekiz dalgada 4 bin 811 akademisyen ihraç edildi
OHAL sonrası çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) 112 üniversiteden 4 bin 811 akademisyen ihraç edildi; bunlardan 312’si ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisini imzalamıştı. OHAL boyunca 21 KHK ile sekiz farklı ihraç dalgası yaşandı.
7- AKP yine ‘mağdur’: Galatasaray’ın kararı ne kadar yalnız olduğumuzu gösteriyor
AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Galatasaray genel kurulunun, eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem’in sarı-kırmızılı kulüpten ihraç edilmemesi yönündeki kararı için, “FETÖ ile mücadelede ne kadar yalnız olduğumuzu gösteriyor” dedi.
8- Bakan ‘ivedilikle düzeltme’ istemişti: Galatasaray yönetimi toplandı, Şükür ve Erdem ‘aidat’tan ihraç edilebilir
Galatasaray genel kurulunda üyeliklerinin devamına kararına verilen eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem’in, sekiz yıldır aidat ödemedikleri gerekçesiyle sarı-kırmızılı kulüpten ihraç edilebilecekleri öne sürüldü.
9- Kemal Kurkut’un öldürülmesine ilişkin yayın yasağı getirildi
Diyarbakır’da Nevruz kutlaması sırasında Kemal Kurkut’un vurulmasına ilişkin yayın yasağı getirildi.
10- Aydınlık’ın Öksüz haberine yalanlama: İfadesi alınan olmadı, MOBESE kaydı yok
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin firari sanığı Adil Öksüz’ün kaçışıyla ilgili Aydınlık gazetesinde yayınlanan haberi yalanladı.
11- Başbakan Yardımcısı Kaynak: İran’dan 3 milyon mülteci Türkiye’ye gelebilir
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İran’dan 3 milyon mültecinin Türkiye’ye gelebileceğini söyledi.
12- HDP’den ‘ifade özgürlüğü’ temalı ‘Hayır’ videosu: Tutukluyorsun, susturmaya çalışıyorsun…
Referandum için ‘Hayır’ kampanyası yürüten HDP, ifade özgürlüğü temalı bir video yayınladı.
13- Fenerbahçe sahili sessiz sedasız kapatılıyor: ‘Yedi adet tenis kortu yapılacak’
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Fenerbahçe sahili panellerle çevrilmeye başladı.
14- Galataport’a suç duyurusu: Sorumluların beş yıla kadar hapsi istenebilir
Karaköy Salıpazarı Limanı’nda devam eden Galataport projesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
15- ABD’de gece kulübüne saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti, 14 yaralı var
ABD’de gece kulübüne yapılan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.