Akşam Postası / 26 Mart 2017

1- ‘Hayır’ diyenlere ‘darbeci’ imasında bulunan Erdoğan: Hakaret etmiyorum, hatırlatıyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumunda ‘Hayır’ diyecek yurttaşları hedef alan söylemlerinin hakaret değil, hatırlatma olduğunu savundu.

2- Yakıştırmalar peş peşe: Bakan Albayrak’a göre ‘bütün vatan hainleri ‘Hayır’ diyor’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, referandumda ‘bütün vatan hainlerinin ‘Hayır’ diyeceğini’ söyledi.

3- ‘Düzeltme’ sırası yine Kurtulmuş’un: Her ‘Hayır’ diyene teröristtir demiyoruz

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Her ‘Hayır’ diyene teröristtir demiyoruz” dedi.

4- Bahçeli, 16 Nisan’da ‘Hayır’ çıkarsa istifa etmeyecek: Benden ne istiyorlar?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandum sonucunda başarılı olamaması durumda istifa etmeyeceğinin sinyalini vererek, “Benden ne istiyorlar?” diye sordu.

5- ‘Hareketin lideri Devlet Bahçeli’: ‘Hayır’cı eski MHP’li Oğan’ın Yozgat’taki etkinliğine saldırı

Partisinin aksine referandumda ‘Hayır’ diyeceğini açıklayan eski MHP milletvekili Sinan Oğan’ın Yozgat’taki etkinliğine bir grup ‘Hareketin lideri Devlet Bahçeli’ sloganıyla saldırdı.

6- CHP raporu: 21 KHK’yla sekiz dalgada 4 bin 811 akademisyen ihraç edildi

OHAL sonrası çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) 112 üniversiteden 4 bin 811 akademisyen ihraç edildi; bunlardan 312’si ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisini imzalamıştı. OHAL boyunca 21 KHK ile sekiz farklı ihraç dalgası yaşandı.

7- AKP yine ‘mağdur’: Galatasaray’ın kararı ne kadar yalnız olduğumuzu gösteriyor

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Galatasaray genel kurulunun, eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem’in sarı-kırmızılı kulüpten ihraç edilmemesi yönündeki kararı için, “FETÖ ile mücadelede ne kadar yalnız olduğumuzu gösteriyor” dedi.

8- Bakan ‘ivedilikle düzeltme’ istemişti: Galatasaray yönetimi toplandı, Şükür ve Erdem ‘aidat’tan ihraç edilebilir

Galatasaray genel kurulunda üyeliklerinin devamına kararına verilen eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem’in, sekiz yıldır aidat ödemedikleri gerekçesiyle sarı-kırmızılı kulüpten ihraç edilebilecekleri öne sürüldü.

9- Kemal Kurkut’un öldürülmesine ilişkin yayın yasağı getirildi

Diyarbakır’da Nevruz kutlaması sırasında Kemal Kurkut’un vurulmasına ilişkin yayın yasağı getirildi.

10- Aydınlık’ın Öksüz haberine yalanlama: İfadesi alınan olmadı, MOBESE kaydı yok

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin firari sanığı Adil Öksüz’ün kaçışıyla ilgili Aydınlık gazetesinde yayınlanan haberi yalanladı.

11- Başbakan Yardımcısı Kaynak: İran’dan 3 milyon mülteci Türkiye’ye gelebilir

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İran’dan 3 milyon mültecinin Türkiye’ye gelebileceğini söyledi.

12- HDP’den ‘ifade özgürlüğü’ temalı ‘Hayır’ videosu: Tutukluyorsun, susturmaya çalışıyorsun…

Referandum için ‘Hayır’ kampanyası yürüten HDP, ifade özgürlüğü temalı bir video yayınladı.

13- Fenerbahçe sahili sessiz sedasız kapatılıyor: ‘Yedi adet tenis kortu yapılacak’

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Fenerbahçe sahili panellerle çevrilmeye başladı.

14- Galataport’a suç duyurusu: Sorumluların beş yıla kadar hapsi istenebilir

Karaköy Salıpazarı Limanı’nda devam eden Galataport projesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

15- ABD’de gece kulübüne saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti, 14 yaralı var

ABD’de gece kulübüne yapılan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.