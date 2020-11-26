Akşam Postası / 26 Kasım 2020

1. Yerli aşıda ikinci doz verildi; sonraki faz 250-300 kişide denenecek

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli Covid-19 aşısı ‘ERUCOV-VAC’’ın ikinci faz çalışmasında 250-300 kişinin aşılanacağını söyledi.

2. Akıncı Üssü davasında karar

Darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanıldığı belirtilen Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin aralarında bomba atan pilotların da arasında bulunduğu 365’i tutuklu 475 sanıklı davada karar bugün açıklandı.

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3. CHP’li Ünsal’dan bilim kuruluna: İstifa etsinler, kararları siyaset veriyor

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin istifa etmesi gerektiğini, kararları siyasetin verdiğini savundu.

4. İBB’nin ‘6 bin yeni taksi’ önerisi yine reddedildi

İBB’nin kente 6 bin yeni taksi teklifi, bugünkü UKOME toplantısında reddedildi. Böylece teklif, üçüncü kez reddedilmiş oldu.

5. Maradona’ya veda: Binlerce kişi, naaşın tutulduğu başkanlık sarayına akın etti

Fotoğraf: Başkanlık Sarayı

Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona’nın ölüm haberiyle sarsılan binlerce hayranı veda için naaşın üç gün süreyle tutulacağı başkanlık sarayına akın etti.

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6. Borsa İstanbul’un yüzde 10’u Katar’a

Borsa İstanbul’un yüzde 10 payı Katar’a devrediliyor.

7. HDP: Siyasi soykırım ve intikam operasyonları sonuç vermeyecek

Halkların Demokratik Partisi (HDP), dün geceyarısı İstanbul’da 28 eve yapılan baskınları ‘faşizan saldırılar’ olarak niteledi.

8. Duvarlara zulalanmış: Ev yenilenirken 100 yıllık 66 şişe viski bulundu

Fotoğraf: Nick Drummond



ABD’de evini yenileyen bir çift duvarların içine saklanmış, içki yasağı döneminden kalma 66 şişe viski buldu.

9. Denizde buldukları alyansların sahiplerine ulaştılar: Batan göçmen teknesinden kurtulan Cezayirli çiftinmiş

Fotoğraf: Open Arms

Sınır Tanımayan Doktorlar’ın İtalya’daki üyeleri, Lampedusa Adası açıklarında bir sırt çantası ve içinde bir çift alyans bulduğunda sahiplerinin öldüğünü sandı. Ancak yüzükler aracılığıyla iz sürünce hayatta olduklarını anladı.