Akşam Postası / 26 Kasım 2019

1- Rus yetkili: Türkiye ile yeni bir S-400 sözleşmesi imzalanabilir

Rusya’nın kamu silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un Genel Müdürü Alexander Mikheev, Rusya’nın Türkiye ile önümüzdeki yılın ilk yarısında yeni bir S-400 sözleşmesi imzalamayı planladığını söyledi.

2- Erdoğan’dan MİT iddiasına: İstihbaratımıza gerek yok, Muharrem bey yeter zaten

Fotoğraf: @tcbestepe

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MİT’in CHP’yi takip ettiğine ilişkin iddiaya “İstihbaratımıza gerek yok, Muharrem bey yeter zaten” diyerek yanıt verdi.

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3- İnce’den gazeteciler Turan ve Atilla hakkında suç duyurusu

CHP’li Muharrem İnce, Sözcü gazetesi başyazarı Rahmi Turan ve gazeteci Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu.

4- Kılıçdaroğlu: Kendi silah fabrikasını başka ülkeye peşkeş çekene vatan haini denir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Katarlılara devredilen tank palet fabrikası üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı bu kez ‘vatana ihahet’le suçladı: “Kendi silah fabrikasını başka ülkeye peşkeş çekene her yerde vatan haini denir.”

5- Kredi bulan İmamoğlu, Sancaktepe metrosunda inşaatı yeniden başlattı

Yaklaşık iki yıl önce yapımı durdurulan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattında çalışmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yurt dışından bulduğu krediyle tekrar başlatıldı.

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6- ‘Komünist başkan’dan yeni parti mesajı: Tartışmaya başladık

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, içinde yer aldığı siyasi platform Sosyalist Meclisler Federasyonu’nda (SMF) siyasi bir parti kurma tartışmalarının yapıldığını söyledi. Bu konuda alınmış bir karar olmadığını belirten, “En azından dillendirilmeye ve tartışılmaya başlandı” diyen Maçoğlu, ‘Ovacık ve Dersim modeli’ni tüm ülkeye hakim kılma amaçlarının stratejik olduğunu, bunu örgütlemeye çalıştıklarını söyledi. Maçoğlu, bazı basın gruplarının ‘Dersim’ ismi etrafında yaşanan tartışmayı kullanarak halkın kendilerine olan sempatisini bitirmeye çalıştıklarını ifade etti.

7- Yavaş’ın ‘belalısı’ işadamına ‘müstehcen çocuk görüntüsü’nden üç yıl hapis

Seçim öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a suçlamalarda bulunan işadamı Necmettin Kesgin’e üç yıl hapis ve 1000 gün adli para cezası verildi.

8- Karaköy’de genci darp eden kadına 12 yıl sekiz aya kadar hapis istemi

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bir kadını darp etmesi sonrası tutuklanan saldırgan hakkında 12 yıl sekiz aya kadar hapis cezası istendi.

9- Şule Çet’in avukatı: Mektuplar, sanık Berk Akand’ı masum göstermek için çıktı

Ankara’da bir plazadan düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Şule Çet’in avukatı, sanıklardan birinin diğerine cezaevinden gönderdiği mektubun, tutuksuz sanığın masum olduğu izlenimini yaratmak için bir yıl sonra dosyaya sunulduğunu söyledi.

10- İnşaat devi maaşları ödemedi, işçiler hacizlik oldu

Sektörün önde gelen firmalarından Gentes İnşaat’ta aylardır maaş alamayan işçiler, şirket merkezi önünde eyleme başladı. Şirketin, Cezayir’deki otel projesini yapan işçiler, maaş alamadığı için hacizlik duruma düştü.

11- Sayıştay: Bakanlık hesabındaki 772 milyon liralık açık ‘açıklanamadı’

Sayıştay raporunda Sağlık Bakanlığı’nın şehir hastaneleri yapımı için imzaladığı bazı sözleşmelerin hükümlerine ‘anlaşılamayan‘ ibaresine yer verilirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hesaplarındaki 772 milyon liralık eksiğe de ‘açıklanamayan‘ dendi.

12- Çeşme açıklarında botu sürüklenen 11’i çocuk 20 sığınmacı kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesinden yurt dışına çıkmaya çalışırken motor arızası nedeniyle lastik botları sürüklenen 20 sığınmacı Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

13- Kafe işletmek isteyen öğretmene ‘KHK’lı’ diye ruhsat vermediler

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kamudan ihraç edilen öğretmen Ramazan Tekin’in Mersin’in Anamur ilçesinde işletmek istediği kafeye “Sakıncalı bulunmuştur” denilerek ruhsat verilmedi.

14- Türk-İş: Kasımda yoksulluk sınırı 6 bin 849 liraya yükseldi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), kasım ayı için açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.

15- Termik santraller 2018’de denizden 8 milyar m3 su çekti, 26 milyon ton atık oluştu

Geçen yıl termik santraller tarafından yüzde 98.2’si denizden olmak üzere toplam 7.9 milyar m3 su çekildi. 13.8 bini tehlikeli olmak üzere toplam 26.1 milyon ton atık oluştu.

16- Arnavutluk’ta deprem: En az 13 kişi hayatını kaybetti, 150’den fazla yaralı var

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. En az 13 kişi hayatını kaybederken 150’den fazla kişinin yaralandığı açıklandı. Depremde yıkılan binaların altında kalanların olduğu bildiriliyor.

17- Cumartesi Anneleri’nden Eren Yarıcı: Devletten alacaklı anneler babalar

Fotoğraf: Twitter

Cumartesi Anneleri’nin 765. eyleminde Hayrettin Eren’in kardeşi İkbal Eren Yarıcı “Ne kadar engellensek de sevdiklerimizi, oğullarınızı bulma mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

18- Suriye anayasa komitesinin ikinci müzakere turu ilk gününde tıkandı

Suriye’nin yeni anayasasını hazırlamakla görevli komisyonda hükümeti temsil eden heyet, Birleşmiş Milletler (BM) destekli müzakerelerin ikinci turunu başlamadan terk etti. Muhalif delegasyon bu hareketi ‘geciktirme taktiği’ olarak nitelerken, müzakerelerin bugün yapılıp yapılamayacağı belirsiz.

19- Haluk Bilginer Emmy Ödülleri’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ seçildi

Haluk Bilginer, Amerika’nın New York kentinde düzenlenen 47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Şahsiyet dizisindeki Agâh Beyoğlu karakteriyle ‘En İyi Erkek Oyuncu’ seçildi.