Akşam Postası / 26 Kasım 2018

1. Yalova’da Kaşıkçı operasyonu: Arap işadamının villasında ceset arandı

Yalova’nın Samanlı köyünde, bir Arap işadamına ait villada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama yapıldı.

2. Açık Toplum Vakfı, Türkiye’deki faaliyetlerine son verdi

Açık Toplum Vakfı, Türkiye’deki faaliyetlerine son verdiğini duyurdu.

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3. İnce’ye kötü haber: ‘İstanbul’da eğilim yoklaması düşünülmüyor’

CHP il başkanlığından bir yetkili, İstanbul’da eğilim yoklaması düşünmediklerini söyledi.

4. Konsensus başkanı: İstanbul’da AKP, İzmir’de CHP önde, Ankara ‘bıçak sırtı’

Konsensus Araştırma Şirketi’ne göre yerel seçimlerde İstanbul’da AKP favori, İzmir’de CHP önde, Ankara ise ‘bıçak sırtı.’

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5. Akşener CHP’den Ankara’yı istiyor: Mansur bey bizi tercih ederse memnun olurum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile yürüttükleri yerel seçim işbirliği çalışmaları kapsamında bir yandan Ankara’da kendi adaylarının desteklenmesini istedi.

6. ‘Annenle buluşmamı ister misin’ lafı Babel’i yaktı: Beşiktaş ceza verecek

Beşiktaş kulübü, Instagram hesabından bir takipçisine verdiği yanıt sonrası futbolcu Ryan Babel’in disipline sevk edileceğini açıkladı.

7. Maaş artışı dokuz yılın dibinde; kadınlar yüzde 20 daha az kazanıyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 2017’de küresel ücret artışının, son dokuz yılın en düşük seviyesine gerilediğini, kadınların da erkeklere göre hala yüzde 20 az daha kazandığını bildirdi.

8. İnşaat şirketi yargıya kafa tutuyor: Hasankeyf’te ihale iptal ama taşıma devam

Batman’ın Ilısu Baraj Gölü altında kalacak tarihi ilçesi Hasankeyf’teki bazı tarihi eserlerin taşınmasına ilişkin ihale Danıştay tarafından iptal edilse de inşaat şirketi durmuyor.

9. Belgeler saçıldı: Hükümetler milyonlarca kişinin sağlığını hiçe saymış

Yeterli denetimden geçmeyen medikal aygıtların ve implantların insan sağlığına zarar verdiği ve bazı ülkelerin buna göz yumduğu ortaya çıktı.

10. Akaryakıt fiyatlarında indirim: Benzinin litresi 15 kuruş ucuza satılacak

Akaryakıtta üç gün içinde ikinci indirim yapıldı.

11. Erdoğan Gezi’yle Paris’i kıyasladı: Terör eylemleri var, medyada ses yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa’daki akaryakıt zammı protestolarını ‘terör eylemleri’ diye niteleyip Gezi Parkı eylemleriyle kıyasladı.

12. Mahkeme kararıyla: Atatürk anıtına baltayla saldıran kadın akıl hastanesinde

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Atatürk anıtına baltayla saldıran Çiğdem B. mahkeme kararıyla İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

13. Sancaktepe’de askeri helikopter sokağa düştü: Dört asker hayatını kaybetti

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde Sikorsky tipi askeri helikopter sokağa düştü, dört asker hayatını kaybetti.

14. 63 ülke arasında 51’inci: Türkiye ‘yetenek endeksi’nde 13 yılda 12 sıra geriledi

İsviçre merkezli ekonomi okulu International Institute for Management’ın (IMD) yayınladığı ‘Dünya Yetenek Endeksi’nde Türkiye 63 ülke arasında 51’inci sırada yer aldı.

15. Reyhanlı katliamının planlayıcısına 53 kez ağır müebbet talebi

2013 yılında Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki bombalı saldırıda Suriye istihbaratıyla irtibatı sağladığı ve failleri yönlendirdiği belirtilen Yusuf Nazik hakkında 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

16. MEB ders kitaplarıyla ilgili paylaşımları MİT’e ihbar etti: Milletimiz rahat olsun

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ders kitaplarıyla ilgili sosyal medyada yapılan bazı yorumları ‘kara propaganda’ diye MİT’e ihbar etti.

17. Metro Turizm’in patronuna tekrar ömür boyu hapis: Karar günü yurdu terk etmiş

Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk’ün, ömür boyu hapis cezasının kesinleştiği gün yurt dışına gittiği ortaya çıktı.