Akşam Postası / 26 Haziran 2020

1- Son 24 saat: 1396 kişiye ‘corona’ tanısı, 19 can kaybı; 1492 kişi iyileşti
Türkiye’de son 24 saatte 1396 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 19 kişi hayatını kaybetti, 1492 kişi iyileşti.
2- İmamoğlu’ndan İBB’nin ertelenen taksi teklifine: Kararı ret olarak görmüyoruz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alt komisyonda görüşülmek üzere ertelenen taksi plakası kiralama tasarısına ilişkin, “15 gün sonra bir daha görüşülmesi muhtemeldir. Biz süreci ret gibi kabul etmiyoruz” dedi.
3- ‘Corona’ önlemleri | Safranbolu’da karantina uzatıldı
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, bazı cadde ve sokaklarda uygulanan karantina uzatıldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, İsmetpaşa Mahallesi’nde bir cadde, sokak ve bu sokağa bağlı yollarda uygulanan ve bu gece yarısı son bulacak karantina süresinin 11 gün daha uzatıldığı belirtildi.
Yurt dışında yaşayanlar, dönüşte test yaptırarak karantinadan muaf tutulacak
İnternet kafe ve oyun salonları 1 Temmuz’da açılıyor
‘Kurban’ düzenlemesi: Kesimde randevu sistemi; satışta 8 metrekareye bir kişi
Bilim Kurulu üyesi kasımı işaret etti: Grip ve Covid-19 sağlık sistemini olumsuz etkiler
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erkene çekildi
4- Ekonomiye torba yasa: Kamuda ek borç limiti, dijital sözleşme, çek düzenlemesi
Ekonomiye ilişkin torba kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
5- Yanardağ’ın Abdulhamid’le ilgili sözleri nedeniyle Tele 1’e inceleme
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Tele 1 isimli kanal hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.
6- CHP’li belediye başkanı hakkında ‘dokuz örgüt’ propagandasından soruşturma
İzmir’in Menemen ilçesinin CHP’li belediye başkanı Serdar Aksoy hakkında THKP-C, Devrimci Yol, Devrimci Gençlik, MLKP, MKP, HKO, TKP/ML, TİKKO, KP/İÖ örgütlerinin propagandasını yapmak suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
7- ‘FETÖ’ şüphelisinin 9’uncu kattan attığı telefondan Gülen’in ses kayıtları çıktı
Adana’da polis operasyonu sırasında şüphelinin sulama kanalına attığı telefon polis tarafından incelendi. Telefonda, Fethullah Gülen’e ait ses kayıtları çıktı.
8- Darbe girişimi davasında 86 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası
Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında 86 sanığa ‘anayasayı ihlale teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanığa da aynı suçtan müebbet hapis cezası verildi.
9- AKP’li Ünal: Siber kıta sahanlığı oluşturulmalı, siber vatan korunmalı
AKP Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, Türkiye’nin siber kıta sahanlığı oluşturması gerektiğini savunarak, “Aksi halde zihinleri veri sömürgeciliğinin bağımlısı olmuş gençler ortaya çıkacaktır” dedi.
‘Corona’ günlüğü | İtalya’da can kaybı 30 artışla 34 bin 708
İtalya’da yaşamını yitirenlerin sayısı 30 artışla 34 bin 708’e yükseldi.
NBA’de 16 oyuncunun Covid-19 testi pozitif
Britanya, riskin düşük olduğu ülkelere yönelik karantina önlemlerini gevşetmeye hazırlanıyor
ABD’de 25 milyon kişiye ‘corona’ bulaşmış olabilir
Lagarde: Avro bölgesindeki ‘corona krizi’nde en kötü ‘muhtemelen’ geçti
DSÖ: Gelecek 12 ay içinde test, tedavi ve aşılar için 31.3 milyar dolara ihtiyaç olacak
11- Riskli yapılarda çalışacak müteahhitlere ‘üst belge’ kriteri kaldırıldı
Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanlarında yürütülecek projelerin yapım işinde görev alacak müteahhitlere getirilen ‘üst belge grubunda bulunma’ şartına ilişkin hüküm, yürürlükten kaldırıldı.
12- Ankara’da gıda enflasyonu haziranda yüzde 0.29 geriledi
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun haziranda bir önceki aya göre yüzde 0.29 gerilediğini; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 431 lira, yoksulluk sınırının ise 7 bin 918 lira olduğunu açıkladı.
13- BDDK’dan banka dışı 16 mali kuruluşa toplam 2.1 milyon lira ceza
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka dışı 16 mali kuruluşa toplam 2.1 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
14- Ecrin Kurnaz’ın ölümüyle ilgili üvey baba dahil dört kişi tutuklandı
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan altı şüpheliden, aralarında üvey babasının da bulunduğu dört kişi tutuklandı.
15- Almanya, Fransa ve İtalya’dan Libya’da ‘çatışmaları durdurma’ çağrısı
Almanya, Fransa ve İtalya, Libya’daki taraflara ‘çatışmaları durdurma‘ çağrısında bulundu.
16- Petrol şirketi: Rus paralı askerler Libya’da Şarara sahasına girip üretimin başlamasını engelledi
Türkiye’nin desteklediği Libya Ulusal Mutabak Hükümeti’ne (UMH) bağlı olan Libya Ulusal Petrol Şirketi (UPŞ), Rus ve diğer yabancı paralı askerlerin petrol üretiminin tekrar başlamasını engellemek için Şarara sahasına girdiklerini açıkladı.
17- Rusya, Suriye’de hastaneleri korumayı amaçlayan BM programından ayrıldı
Rusya, Suriye’de hastane ve insani yardım dağıtımlarını savaşan tarafların vurmasının önüne geçmek için oluşturulan ve gönüllü olarak katılım sağlanan Birleşmiş Milletler (BM) programından ayrıldığını açıkladı.
18- BBC, Britanya’nın Türkiye’ye gönderdiği atıkların izini sürdü: Geri dönüşüm bu mu?
BBC, Britanya’dan geri dönüşüm amaçlı Türkiye’ye gönderilen plastik atıkların bir kısmının yol kenarlarına atılıp yakıldığını ortaya çıkardı.
19- HDP’li bir vekilde ‘corona’ çıktı
HDP, bir milletvekilinin corona virüsüne yakalandığını duyurdu.
20- Manisa’da 5.5 büyüklüğünde deprem
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.