Akşam Postası / 26 Haziran 2020

1- Son 24 saat: 1396 kişiye ‘corona’ tanısı, 19 can kaybı; 1492 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1396 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 19 kişi hayatını kaybetti, 1492 kişi iyileşti.

2- İmamoğlu’ndan İBB’nin ertelenen taksi teklifine: Kararı ret olarak görmüyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alt komisyonda görüşülmek üzere ertelenen taksi plakası kiralama tasarısına ilişkin, “15 gün sonra bir daha görüşülmesi muhtemeldir. Biz süreci ret gibi kabul etmiyoruz” dedi.

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3- ‘Corona’ önlemleri | Safranbolu’da karantina uzatıldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, bazı cadde ve sokaklarda uygulanan karantina uzatıldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, İsmetpaşa Mahallesi’nde bir cadde, sokak ve bu sokağa bağlı yollarda uygulanan ve bu gece yarısı son bulacak karantina süresinin 11 gün daha uzatıldığı belirtildi.

4- Ekonomiye torba yasa: Kamuda ek borç limiti, dijital sözleşme, çek düzenlemesi

Ekonomiye ilişkin torba kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

5- Yanardağ’ın Abdulhamid’le ilgili sözleri nedeniyle Tele 1’e inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Tele 1 isimli kanal hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

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6- CHP’li belediye başkanı hakkında ‘dokuz örgüt’ propagandasından soruşturma

İzmir’in Menemen ilçesinin CHP’li belediye başkanı Serdar Aksoy hakkında THKP-C, Devrimci Yol, Devrimci Gençlik, MLKP, MKP, HKO, TKP/ML, TİKKO, KP/İÖ örgütlerinin propagandasını yapmak suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

7- ‘FETÖ’ şüphelisinin 9’uncu kattan attığı telefondan Gülen’in ses kayıtları çıktı

Adana’da polis operasyonu sırasında şüphelinin sulama kanalına attığı telefon polis tarafından incelendi. Telefonda, Fethullah Gülen’e ait ses kayıtları çıktı.

8- Darbe girişimi davasında 86 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası

Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında 86 sanığa ‘anayasayı ihlale teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanığa da aynı suçtan müebbet hapis cezası verildi.

9- AKP’li Ünal: Siber kıta sahanlığı oluşturulmalı, siber vatan korunmalı

AKP Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, Türkiye’nin siber kıta sahanlığı oluşturması gerektiğini savunarak, “Aksi halde zihinleri veri sömürgeciliğinin bağımlısı olmuş gençler ortaya çıkacaktır” dedi.

‘Corona’ günlüğü | İtalya’da can kaybı 30 artışla 34 bin 708

İtalya’da yaşamını yitirenlerin sayısı 30 artışla 34 bin 708’e yükseldi.

11- Riskli yapılarda çalışacak müteahhitlere ‘üst belge’ kriteri kaldırıldı

Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanlarında yürütülecek projelerin yapım işinde görev alacak müteahhitlere getirilen ‘üst belge grubunda bulunma’ şartına ilişkin hüküm, yürürlükten kaldırıldı.

12- Ankara’da gıda enflasyonu haziranda yüzde 0.29 geriledi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun haziranda bir önceki aya göre yüzde 0.29 gerilediğini; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 431 lira, yoksulluk sınırının ise 7 bin 918 lira olduğunu açıkladı.

13- BDDK’dan banka dışı 16 mali kuruluşa toplam 2.1 milyon lira ceza

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka dışı 16 mali kuruluşa toplam 2.1 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

14- Ecrin Kurnaz’ın ölümüyle ilgili üvey baba dahil dört kişi tutuklandı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan altı şüpheliden, aralarında üvey babasının da bulunduğu dört kişi tutuklandı.

15- Almanya, Fransa ve İtalya’dan Libya’da ‘çatışmaları durdurma’ çağrısı

Almanya, Fransa ve İtalya, Libya’daki taraflara ‘çatışmaları durdurma‘ çağrısında bulundu.

16- Petrol şirketi: Rus paralı askerler Libya’da Şarara sahasına girip üretimin başlamasını engelledi

Türkiye’nin desteklediği Libya Ulusal Mutabak Hükümeti’ne (UMH) bağlı olan Libya Ulusal Petrol Şirketi (UPŞ), Rus ve diğer yabancı paralı askerlerin petrol üretiminin tekrar başlamasını engellemek için Şarara sahasına girdiklerini açıkladı.

17- Rusya, Suriye’de hastaneleri korumayı amaçlayan BM programından ayrıldı

Rusya, Suriye’de hastane ve insani yardım dağıtımlarını savaşan tarafların vurmasının önüne geçmek için oluşturulan ve gönüllü olarak katılım sağlanan Birleşmiş Milletler (BM) programından ayrıldığını açıkladı.

18- BBC, Britanya’nın Türkiye’ye gönderdiği atıkların izini sürdü: Geri dönüşüm bu mu?

BBC, Britanya’dan geri dönüşüm amaçlı Türkiye’ye gönderilen plastik atıkların bir kısmının yol kenarlarına atılıp yakıldığını ortaya çıkardı.

19- HDP’li bir vekilde ‘corona’ çıktı

HDP, bir milletvekilinin corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

20- Manisa’da 5.5 büyüklüğünde deprem

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.