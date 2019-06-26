Akşam Postası / 26 Haziran 2019

1- İmamoğlu, CNN International ekranlarında Amanpour’a konuk oluyor

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNN’in ünlü gazetecisi Christine Amanpour’un sorularını yanıtladı. İmamoğlu’nun danışmanı Necati Özkan, programın bu akşam Türkiye saati ile 20.00’da yayınlanacağını söyledi.

2- Bakanlıktan kanunla çelişen talimat: Başkanın atama yetkisi belediye meclisine

Ticaret Bakanlığı’nın, belediye şirketlerine yapılacak atamalarda yetkinin belediye başkanından alınıp belediye meclisine verilmesi için talimat yayınladığı ortaya çıktı.

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3- Metropoll anketi: ‘Başkanlık’ istemeyenlerin oranı iki yılda 10 puan arttı

Metropoll Araştırma Şirketi’nin yaptığı araştırma bugün referandum yapılması durumunda halkın yüzde 58.9’unun parlamenter sistemi tercih ettiğini, ‘başkanlık’ sistemi istemeyenlerin oranının iki yılda 10 puan arttığını ortaya koydu.

4- SP lideri: Büyü bozuldu; artık tutmaz bu gidiş

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 23 Haziran seçiminin sonucuna ilişkin, “Bir büyü vardı seçmenin üzerinde, o büyü bozuldu. Artık seçmen, ‘Sayın cumhurbaşkanı böyle dedi’ diye öyle davranmıyor, uyandı” dedi.

5- Ayşe Öğretmen beraat etti

Ayşe Çelik ve kızı Deran

Bir TV programında “Çocuklar ölmesin” dediği için ‘terör örgütü propagandası yaptığı‘ gerekçesiyle bir yıl üç ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik yeniden yargılandığı davada beraat etti.

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6- Halkbank’ın hazineden sorumlu genel müdür yardımcısı görevden alındı

Şubat ayında Halkbank hazine ve uluslararası bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak atanan Erkan Kilimci görevinden alındı.

7- Türkiye bu yılın doğal kaynaklarını bitirdi, 2020’den yemeye başlıyor

Türkiye doğal kaynaklarını daha temmuz gelmeden tüketti.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye’nin yarın itibariyle 2019’un doğal kaynaklarını tükettiğini ve 2020’nin kaynaklarından yemeye başladığını açıkladı.

8- İstanbul’da uçağın 30 metre üzerinden İHA geçti: Kontrol merkezini pilot uyardı

Bir insansız hava aracı (İHA) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkış yapan bir uçağın 30 metre üzerinden geçti. Hava trafik kontrol merkezini pilot bilgilendirdi.

9- CHP: TÜİK ve enflasyon verisine müdahale iddiaları yalanlanmadı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) sordukları sorulara yanıt alamadıklarını hatırlatarak, “TÜİK ve enflasyon rakamlarına müdahale edildiği iddiaları yalanlanmamıştır” dedi.

10- Fitch: ABD-Çin ticaret savaşı 2020’de küresel büyümeyi 0.4 puan azaltır

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, yayınladığı raporda, “ABD’nin kalan 300 milyar dolarlık Çin ithalatına yüzde 25 vergi uygulaması küresel ekonomik büyümeyi 2020’de 0.4 yüzde puan azaltacak” dendi.

11- Beykent okulları kapandı, ödeme yapan yüzlerce veli ortada kaldı

İki yıl önce işletme hakkı devredilen Beykent Okulları’nın Edirne, İstanbul Beylikdüzü, Şişli ve Bahçeşehir şubeleri art arda kapandı. Yüzlercece veli, gelecek yıl ödenen paraların iadesini isterken, sorumlular hakkında ‘dolandırıcılık’ suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

12- İTO’dan hükümete: KDV ve ÖTV indirimleri altı ay daha devam etsin

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, beyaz eşya, mobilya ve otomotivde 30 Haziran’da sona erecek KDV ve ÖTV indirimlerinin altı ay daha uzatılması çağrısında bulundu.

13- Bahçeli: Teröristbaşının mektubundan medet umanlar namerttir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,”PKK, HDP ve İmralı arasındaki güç savaşı bizi bağlamayacaktır. Ne ibret verici bir gerçektir ki teröristbaşının mektubuna ne CHP’den ne İP’ten tek bir yanıt gelmemiştir” dedi.

14- Trans yağa bakanlık sınırlaması yolda

Sağlık Bakanlığı, kalp hastalığı, obezite, diyabet riskini artırması nedeniyle trans yağ kullanım sınırını tüm gıdalar için 100 gramda 2 gramın altına düşürülmesini istedi.

15- Başkan duyurdu: İzmir’de fayton dönemi bitti

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, faytonların kaldırılmasıyla ilgili yasal ve teknik süreçlerin tamamlandığını açıkladı.

16- Avukatlar: Hakan Atilla’nın tahliyesi bir hafta öne alınabilir

İran’a yönelik ABD yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 32 ay hapse mahkum olan eski Halkbank yöneticisi Hakan Atilla’nın 19 Temmuz’da tahliye edilebileceği bildirildi.

17- ABD-Meksika sınırında Aylan bebeği anımsatan insanlık dramı

El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 23 aylık kızı can verdi.

ABD-Meksika sınırında 2015’te, ailesiyle Bodrum’dan Yunanistan’a gitmeye çalıştığı botun alabora olmasıyla boğularak ölen Suriyeli Aylan Kurdi’yi anımsatan bir insanlık dramı yaşandı. El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 23 aylık kızı Angie Valeria, pazar günü Rio Grande Nehri’nde boğularak öldü.