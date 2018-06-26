Akşam Postası / 26 Haziran 2018

1- Kılıçdaroğlu: Seçimin tek kaybedeni AK Parti, duvarın bir kısmını yıktık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde merkez yürütme kurulu (MYK) toplantısının ardından konuştu.

2- İnce harekete geçiyor: 81 şehri ziyaret edecek

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim” dedi.

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3- Herkesi davet etti: CHP’li vekil, genel merkez önünde oturma eylemi yapacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu istifaya çağıran CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, genel merkez binası önünde oturma eylemi başlatacağını açıkladı.

4- Kesin olmayan sonuçlar: Kayıtlı seçmenlerin 8 milyonu oy kullanmadı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve 27’inci dönem milletvekili genel seçimine ilişkin kesin olmayan sonuçları açıkladı.

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5- Akşener’e göre seçim sonuçları ‘kazanım’: Genel başkanlığa devam

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener 24 Haziran seçimlerinde alınan sonucu ‘kazanım’ olarak değerlendirirken, partinin genel idari kurulunun kendisinin genel başkanlığında devam etme kararı aldığını dile getirdi.

6- Aydın’da vekil çıkaramayan HDP’den başvuru: Geçersiz oylar yeniden sayılsın

HDP, Aydın’da ‘geçersiz’ sayılan 16 bin oyun yeniden sayılmasını talep etti.

7- MHP’den arka arkaya: OHAL devam etmeli, Meclis başkan adayı çıkaracağız

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, partilerine göre halen ‘FETÖ tehdidi’nin bulunduğunu ve Kandil’e yönelik operasyonun da sürdüğünü belirterek OHAL’in devam etmesi gerektiğini savundu.

8- Bozdağ: Bedelli askerlik bu yıl içinde

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bedelli askerlikle için, “Milletimize bu konu taahhüdümüzdür ve bunu biz hayata geçireceğiz. Tahminim, bu yıl içerisinde bu konuda çözüme kavuşturulacaktır” dedi.

9- Alman bakan Erdoğan’ın yüzde 64’ünü yorumladı: Otoriter popülizme kandılar

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin uyum bakanı Joachim Stamp, Almanya’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yüzde 64.7 oranında oy çıkmasını “Otoriter popülizme kandılar” diye yorumladı.

10- Moody’s ‘yeni not’ için kurulacak hükümeti bekliyor: Ekonomi politikaları kilit önemde

Türkiye’nin kredi notunu olası bir indirim için gözden geçirmeye alan Moody’s, bu değerlendirmenin yeni hükümetin izleyeceği politikalara odaklanacağını ifade etti.

11- TSK’nın Afrin’de vurduğu Öcalan posterinin yerine Erdoğan’ınki asıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) milisleriyle Afrin’de düzenlediği harekat sırasında silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından vurulan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın posterinin yerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ınki asıldı.

12- İnsan hakları örgütlerine göre OHAL’le işkence iddiaları da arttı

İnsan hakları örgütleri 26 Haziran İşkence Görenlerle Dayanışma Günü nedeniyle ortak bir basın açıklaması yaptı.

13- Yavru köpeğin ölümünden sonra tutuklanan kepçe öperatörü tahliye edildi

Sapanca’da bacakları kesililip ölen köpek yavrusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan kepçe operatörü tahliye edildi.