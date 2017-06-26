Akşam Postası / 26 Haziran 2017

1- Kılıçdaroğlu: Berberoğlu tutuklanmadan önce cezaevinde hazırlık yapıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Adalet Yürüyüşü’nün 12’nci gününde CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu tutuklanmadan önce cezaevinde koğuş hazırlandığını söyledi.

2- MHP’nin ‘fikri iktidarda’: AKP bizim çizgimize geldi, desteğimiz sonsuz değil

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, AKP hükümetine verdikleri desteğin ‘sonsuz ve tarafsız’ olmadığını söyledi.

3- Gülmen ve Özakça’ya destek eylemine polis müdahalesi: Dört kişi gözaltında

OHAL kapsamındaki KHK’yla ihraç edildikleri işlerine dönme talebiyle başladıkları açlık grevi sonrası tutuklanan iki eğitimciye destek eylemi yapan dört kişi gözaltına alındı.

4- Eski MHP’li Özdağ’a ulaşan ‘son bilgi’: Erdoğan darbe tarihini de biliyordu

MHP’den ihraç edilen Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişiminin tarihini önceden bildiğini öne sürdü.

5- Almanya ’emin’: Erdoğan’ın korumalarının Hamburg’a gelmesini beklemiyoruz

Almanya, 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg’da yapılacak G20 zirvesine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında kavgaya karışan korumalarının gelmesini beklemediklerini açıkladı.

6- İşini geri isteyen Veli Saçılık’a soruşturma: Bayramdan sonra tutuklanabilirim

KHK’yla ihraç edildiği işine geri dönmek için Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önündeki eylemini sürdüren sosyolog Veli Saçılık hakkında ‘örgüt üyeliği ve örgüt propagandası yapmak’ suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

7- AKP’den CHP’ye bayram ziyareti: Gündem OHAL’in kaldırılması

AKP’den CHP’ye yapılan bayram ziyaretinin gündemi 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından ilan edilen OHAL’di.

8- 160 bin nüfuslu ilçeye 220 bin araç girdi: Türkiye, bayram tatilinde Bodrum’a taşındı

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasının ardından yurttaşların çoğu Bodrum’a akın etti.

9- İyi ki doğdun Harry Potter: Sekiz yaşında bir kız taslağa bayıldı ve Hogwarts efsanesi başladı

Bir kuşağın kitapları ve filmleriyle büyüdüğü Harry Potter, bundan tam 20 yıl önce 26 Haziran 1997’de basıldı.

10- ‘Burs’ta ayrımcılık: ‘Şehit çocukları’na yüzde 50, ’15 Temmuz şehitleri’nin çocuklarına yüzde 100

İstanbul Ticaret Üniversitesi, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden yurttaşların eş ve çocuklarına ‘vefa bursu’ adı altında yüzde 100 burs verileceğini açıkladı.

11- Salvador Dali’nin mezarı ‘babalık testi’ için açılacak

İspanya’nın başkenti Madrid’de bir yerel mahkeme, 1989 yılında yaşamını yitiren ressam Salvador Dali’nin mezarının açılmasına karar verildi.