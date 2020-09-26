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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 26 Eylül 2020

1. CHP 11 büyükşehirdeki can kaybını açıkladı: Bakanlığın tüm ülke verilerinden fazla

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Covid-19 verileriyle ilgili, “11 büyükşehir belediyemizdeki vefat sayıları dahi, Sağlık Bakanlığı’nın tüm ülkeyi kapsayan verilerinden fazla” dedi.

Yurt ve pansiyonlarda 2 bin 157 kişi izolasyonda

2. Erdoğan: İHA alanındaki başarıyı otomobil ve uçan arabalarda yakalayacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin insansız hava aracındaki (İHA) başarısını otomobil ve uçan arabalarda da yakalayacağını söyledi.

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3. Maske uyarısı yapan sağlık çalışanını darp eden saldırgan cezaevinden izinli çıkmış

İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde maskesini doğru şekilde takması gerektiği konusunda uyaran sağlık çalışanını darp eden Furkan T.’nin açık cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

4. Podcast | Açlık krizi ‘corona’dan ölümcül: En zengin ülkeler bile savunmasız

Uluslararası yardım kuruluşu OXFAM, açlık krizinin Covid-19’dan daha ölümcül olabileceğini açıkladı.

5. İletişim başkanı ‘kriz dairesi’nin amacını anlattı: İşbirlikçiler tespit edilecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni kurulan Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nın faaliyet alanlarını anlattı.

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6. Anadolu Hisarı’ndaki ormanlık alanda yangın

İstanbul’un Beykoz ilçesinde bulunan Anadolu Hisarı’ndaki ormanlık alanda yangın çıktı.

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