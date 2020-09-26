Akşam Postası / 26 Eylül 2020

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde uzaktan eğitimle ilgili sıkıntılar sebebiyle eleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı’nın yatırım yapacak kaynağı bulunmadığını, bunun için ‘Evrensel Hizmet Fonu’nun kullanılabileceğini söyledi.