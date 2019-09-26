Akşam Postası / 26 Eylül 2019

1- İstanbul’da deprem… Kandilli: 5.7, AFAD: 5.8 büyüklüğünde

İstanbul’da meydana gelen deprem panik yarattı. Can kaybının olmadığı deprem kentin birçok noktasında hissedildi.

2- IPI raporu: İfade özgürlüğü davaları adil değil, yüzde 85’inde terör suçlaması var

Fotoğraf: IPI

Uluslararası Basın Enstitüsü’nün (IPI) yayınladığı rapor Türkiye’de ifade özgürlüğünü konu olan davalarda sanıkların – özellikle de gazetecilerin – adil şekilde yargılanmadığına dikkat çekti.

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3- Suudi prens: Benim yönetimimde olduğu için Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğum var

Prens Muhammed bin Selman Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Suudi Arabistan’ın veliaht prensi Muhammed bin Selman, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümünde, ‘cinayet, kendi yönetiminde işlendiği için sorumluluğu olduğunu kabul ettiğini’ söyledi.

4- Erdoğan: Bizi muaf tutun, stratejik ortağız; Albayrak: ABD ile ilişkiler çok iyi

Fotoğraflar: DHA ve Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurulu için gittiği New York’ta, ABD’nin Türkiye’ye karşı uyguladığı tedbirlerin kaldırılmasını, önümüzdeki dönemde alacağı önlemlerden Türkiye’yi muaf tutmasını istedi ve ‘stratejik ortaklık’ vurgusu yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da ‘ABD ile ilişkilerin son altı aydır çok iyi’ durumda olduğunu bunun sadece iki ülke için değil, dünya için de önemli olduğunu söyledi.

5- Türk-İş: Açlık sınırı 2 bin 65, yoksulluk sınırı 6 bin 725 lira

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), eylül ayının açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.

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6- Mısır’da Sisi’ye karşı protestolarda iki Türk tutuklandı

Mısır’da Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi ve generallerin yolsuzlukla suçlanmasının ardından başkent Kahire’deki Tahrir Meydanı’nda başlayan protesto gösterilerinde ikisi Türk, altı yabancı tutuklandı.

7- Sayıştay raporu: DSİ ihaleleri yüksek tekliflere verip kamuyu zarara uğratıyor

Sayıştay, Bursa Teknik Üniversitesi’ne ilişkin raporunda üniversitenin iki fakültesinde 2010 yılından beri hiç öğrenci olmadığını, buna rağmen idari atamaların yapılmaya devam ettiğini tespit etti. Raporda bu durumun kamu zararına yol açtığı vurgulandı.

8- Okul çağındaki 63 bin çocuğa tarihi geçmiş aşı yapılmış

Okul çağındaki 63 bin çocuğa son kullanma tarihi geçmiş aşıların uygulandığı ortaya çıktı.

9- Avrupa bankasından İstanbul metrosuna 600 milyon liralık kredi

Fotoğraf: ntv.com.tr

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), İstanbul Anadolu yakası metro hattının genişletilmesi için 97.5 milyon avro (yaklaşık 600 milyon liralık) sendikasyon kredisi sağlayacak.

10- Volkswagen yöneticisi: Türkiye ile görüşmeler tamamlanmak üzere

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Türkiye’de yeni bir üretim tesisi kurulması görüşmelerini karara bağlamak üzere.

11- Oyuncu Müjdat Gezen’e ‘Burhan Kuzu’ya hakaret’ davasında ceza yok

Fotoğraf: DHA

Oyuncu Müjdat Gezen, AKP’li Burhan Kuzu’ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada ceza verilmedi.

12- İsrail’de Netanyahu’ya yeni hükümeti kurma yetkisi

Fotoğraf: Reuters

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun en güçlü rakibi olan Mavi ve Beyaz Parti’nin lideri Benny Gantz ile koalisyon müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Netanyahu’ya yeni hükümeti kurma yetkisi verdi.

13- Kamu bankaları Türkiye’de üretilen araçlar için kredi faizini düşürdü

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliğine giderek taşıt kredisini aylık yüzde 1.40’lı seviyelerden yerli üretim taşıtlar için yüzde 0.49-0.69 aralığına çekti.

14- IMF’ye gelişmekte olan ülkelerden ilk başkan

Bulgar ekonomist Kristalina Georgieva, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) yeni başkanı oldu. Georgieva ayrıca selefi Christine Lagarde’dan sonra IMF başkanlığı görevine gelen ikinci kadın.

15- Eski Fransa cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Fransa’nın, 1995-2007 yılları arasında cumhurbaşkanı koltuğunda oturan 86 yaşındaki Jacques Chirac hayatını kaybetti.