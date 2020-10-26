Akşam Postası / 26 Ekim 2020

1. İstanbul’a yeni önlemler yolda: Uzaktan çalışma ve toplu taşıma düzenlemesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 vakalarının yüzde 40’ının görüldüğü İstanbul’da yeni önlemlerin alınacağı sinyalini verdi.

2. Erdoğan: Sakın Fransız malına iltifat etmeyin, markalarını satın almayın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Fransa’da, nasıl ‘Türk malı almayın’ deniyorsa ben de şimdi milletime sesleniyorum. Sakın Fransız malına iltifat etmeyin, satın almayın” dedi.

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3. Dolar/TL 8.06’yı aşarak yeni zirvede; faiz kararı sonrası negatif ayrışma sürüyor

Dolar/TL Merkez Bankası’nın (MB) beklentilerin aksine politika faizini sabit tutup onun yerine sıkılaştırmayı faiz koridorunu genişleterek yapması ardından benzer para birimlerinden negatif ayrışma ile değer kaybetmeyi sürdürüyor.

4. İdlib’deki muhalif kampına hava saldırısı

Rus savaş uçakları, Suriye’nin İdlib ilinde muhaliflerin eğitim kampını vurdu.

5. Britanya’da eczanede 12 dakikada sonuç veren ‘corona’ testi uygulaması başlıyor

Britanya’da 12 dakikada sonuç veren ‘corona‘ testi eczanede satılmaya başlayacak.

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6. İBB itiraz etmişti: Danıştay gar ihalelerini iptal etti

Danıştay, TCDD tarafından İstanbul’daki Haydarpaşa ile Sirkeci gar alanlarının kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılması amacıyla kiraya verilmesine ilişkin düzenlenen ihalede, Bölge İdare Mahkemesi’nin kararını bozdu ve ihaleyi iptal etti.

7. CHP’li Kılınç’tan ‘Trabzon paylaşımı’ için özür: Kendime hakim olamadım

Eski CHP Isparta İl Gençlik Kolları başkan yardımcısı İlayda Kılınç, Trabzon kentiyle ilgili paylaşımı sonrası özür diledi.

8. Gülistan Doku’yu arama çalışmaları: Baraj gölünün yüzde 40’ı tarandı; 100 saatlik dalış yapıldı

Tunceli’de kaybolan Gülistan Doku’yu arama çalışması sürüyor. Uzunçayır Baraj Gölü’nün yüzde 40’ı tarandı.

9. Kamu bankaları, KOBİ’lerin maaş ve kira ödemeleri için kredi paketi başlattı

Kamu bankaları KOBİ’lerin maaş ve kira ödemeleri gibi temel maliyetlerinin karşılaması ve finansman ihtiyaçlarının giderilmesini amaçlayan ‘Mikro İşletmeler Destek Paketi’ başlattı.

10. Mecidiyeköy-Mahmubey metro hattı 28 Ekim’de açılıyor: İlk iki gün ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının, çarşamba günü (28 Ekim) saat 12:00’den itibaren İstanbulluların hizmetine açacağını açıkladı. Hat, ilk iki gün ücretsiz hizmet verecek.

11. Bir yaşındaki bebek 25 kuruş yuttu; hastanede çıktı

Fotoğraf: DHA

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir yaşındaki D.D.Ç., yuttuğu madeni parayı acil serviste doktorların müdahalesi sırasında kusarak çıkardı.