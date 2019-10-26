Akşam Postası / 26 Ekim 2019

1- Reuters: Washington S-400 konusunda Türkiye’ye hala baskı yapıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan kimliğini açıklamak istemeyen üst düzey bir yetkili, Washington yönetiminin ‘S-400’leri geri göndermesi, elden çıkarması ya da aktive etmemesi’ konusunda Ankara’ya hala baskı yaptığını söyledi.

2- Akşener: Cumhurbaşkanı’nın iyiliği için, gelin bu sistemi değiştirelim

İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hem ‘Cumhurbaşkanı’nın iyiliği için’, hem de ‘Türkiye’nin iyiliği için’ değişmesi gerektiğini söyledi.

Reklam

3- DHA: YPG’lilerin serbest bıraktığı 256 IŞİD’li teslim alındı; sorgulanıyor

Barış Pınarı Harekatı sırasında, YPG’nin cezaevlerinden serbest bıraktığı 256 IŞİD’linin teslim alındığı açıklandı. DHA’nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre Türk uyruklu olanlar Türkiye’ye getirilerek sorgulanıyor. Yabancı uyruklu olanlar ise bölgedeki yerel yargı mensupları tarafından sorgulanıyor.

4- Hulusi Akar: Türkiye durduğu yerde duruyor, NATO’nun merkezindeyiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından, “Türkiye nereye gidiyor” gibi soruların öylemlerin olduğunu anımsatarak, “Türkiye durduğu yerde duyuyor. Biz NATO’nun merkezindeyiz” dedi.

5- Bahçeli: Ne yapsın sayın cumhurbaşkanı müzeye mi koysun; mektubu iade etmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump’ın mektubuyla ilgili cumhurbaşkanının tavrına yönelik, “Ne yapsın sayın cumhurbaşkanı, hatıra olarak saklayıp müzeye mi koysun? ABD’ye iade etmesi en doğru yoldur” dedi.

Reklam

6- Rusya: ABD, Suriye’deki petrol sahalarını işgal ederek kaçakçılık yapıyor

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki petrol yataklarını korumak amacıyla bölgede kalmasını ‘petrol sahalarının işgali ve devlet haydutluğu’ olarak nitelendirerek, ABD’nin bölgede petrol kaçakçılığı yaptığını öne sürdü.

7- Kılıçdaroğlu: Yahu kardeşim benimle uğraşmaktan vazgeçin, İstanbul’la uğraşın

Fotoğraf: İBB

İstanbul’da, Kemerburgaz Kent Ormanı’nın açılışını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki yıldır “Acaba Kılıçdaroğlu ne olacak” diye kendisiyle uğraşıldığını belirterek, “Kardeşim, benimle uğraşmaktan vazgeçin, İstanbul’la uğraşın. İstanbul’u, İstanbul yapın” dedi.

8- Yüksek Divan Kurulu üyesi Erdoğan: FB sevdası çocuklukta gönlümüze düştü

Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyeliğinde 25’inci yılı doldurduğu için Yüksek Divan Kurulu üyesi olma hakkı kazanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Faruk Ilgaz Tesisleri’ndeki kurul toplantısında “FB sevdası gönlümüze çocuklukta düştü” dedi.

9- Maltepe’de temizlik işçileri grevde

İstanbul’un Maltepe ilçesinde belediyenin taşeron şirketi MATAŞ işçileri, toplu iş sözleşmesinin hükümleri yerine getirilmediği ve haksız işten çıkarmalar yaşandığı gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı.

10- Amazon ile yarışmıştı: Microsoft, Pentagon’un teknoloji ihalesini kazandı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un işletim sistemleri alt yapısının modernizasyonuna ilişkin 10 milyar dolarlık (57.7 milyar lira) dev teknoloji ihalesinin kazananı, Amazon’u saf dışı bırakan Microsoft oldu.

11- Bebeğin cinsiyeti kız diye sekiz aylık hamileyken dövdü; bebek öldü

Antalya’da yaşayan Gonca Sadıklı (32), imam nikahı kıyıp birlikte yaşadığı İbrahim E.’nin (46), hamile kalınca bebeğin cinsiyeti kız olduğu için kendisine aylarca şiddet uyguladığını hamileliğin sekizinci ayında bebeğin karnında öldüğünü söyledi.

12- 23 yaşındaki üniversite öğrencisi aşırı dozda uyuşturucudan öldü

Antalya’da, aşırı dozda uyuşturucu kullanan üniversite öğrencisi Burak B. (23), kalbinin durması nedeniyle yaşamını yitirdi.

13- Kaza yaptığı aracıyla iki kilometre gidip yardım istedi

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi yaralandı. Sürücü, hasar gören aracıyla yaklaşık iki kilometre giderek yardım istedi.

14- 188 bin 129 kişi soyadını değiştirdi: Rekor, ‘Top’ta

İçişleri Bakanlığı, 3 Kasım’da sona erecek olan bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın ad ve soyadı değiştirme uygulamasından yararlanarak 188 bin 129 kişi soyadını değiştirdiğini, 74 bin 708 kişinin de ismini düzelttirdiğini açıkladı. En çok değiştirilen soyadların başında Top, Koyun Karpuz, Karabaş, Ördek, Kör, Dana, Çürük, Armut ve Davul geliyor.