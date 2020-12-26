Akşam Postası / 26 Aralık 2020

1. AİHM kararı sonra ilk tahliye talebi: Demirtaş’ın tutukluluğuna itiraza ret

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna yapılan itiraz sulh ceza hakimliğince reddedildi.

2. Erdoğan: 2021 reformlar yılı olacak, ne gerekiyorsa onu yapacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2021 yılının demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacağını söyledi.

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3. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK: Asgari ücret işçinin eline kesintisiz geçmeli

Fotoğraf: AA

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin insan onuruna yaraşır geçinmeyi sağlayacak bir seviyede olması gerektiğini vurguladı.

4. Televizyon, beyaz eşya, mobilya ve kuyumda taksit sayısı azaltıldı

Ticaret Bakanlığı, televizyon, beyaz eşya, mobilya ve kuyum satışlarında taksit sayılarını düşürdü.

5. Mutasyon sonrası uçuşların durdurulduğu Britanya’dan tahliye seferi

Corona virüsünün mutasyon riski nedeniyle Britanya ile uçuşların durdurulması kararının ardından Türk Hava Yolları (THY) Londra’dan İstanbul’a ilk tahliye uçuşunu yaptı.

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6. Kentsel dönüşüm kredisinin 200 bin liraya çıkarılması planlanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yaptığı çalışmayla kentsel dönüşüm kredisinin limiti artırılarak 200 bin liraya çıkarılması planlanıyor.

7. Derneklere sıkı denetim teklifi kabul edildi: Malvarlığına el koyma, faaliyet durdurma

İzinsiz yardım toplayanlara 100 bin liraya kadar para cezası öngören ve derneklere denetimi sıkılaştıran kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

8. Başkan, satılık mezar yeri ilanlarıyla ilgili uyardı: Tapu değil, satışı yapılamaz

İstanbulda bazı mezarlıkların neredeyse yüzde 100 doluluğa ulaşması fırsatçıları harekete geçti.

9. ‘Corona’ya karşı yeni yöntem deneniyor: Virüse maruz kalana acil koruma aşısı

Britanya’da yapılan bir çalışmada Covid-19’la mücadelede yeni bir yöntem deneniyor.

10. Şanlıurfa’da akrabaların arazi kavgası: Beş kişi hayatını kaybetti

Fotoğraf: AA

Şanlıurfa’da akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada beş kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

11. Kuraklık nedeniyle buğday ve ayçiçeği yerine lavanta ekmeye başladılar

Edirne’de kuraklık nedeniyle çiftçiler, kozmetik ile ilaç sanayisinde kullanılan ve az su tüketen lavantanın ekimini artırdı.