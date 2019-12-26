Akşam Postası / 26 Aralık 2019

1- 2020’nin asgari ücreti 2 bin 324 lira olarak açıklandı; TÜRK-İŞ toplantıyı terk etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2020’deki asgari ücreti brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak açıkladı. TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, komisyonun karara katılmadıklarını belirterek toplantıyı terk etti.

2- Kurum: Kanal İstanbul’un ÇED raporunu İBB temsilcisi de imzaladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul’a ilişkin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) temsilcisinin de imzaladığını söyleyerek, “Şerh koymadılar şimdi itiraz ediyorlar” dedi.

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3- Libya: Trablus’ta gerilim artarsa, Türkiye’den askeri destek isteyebiliriz

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa, başkent Trablus’ta gerilimin artması durumunda resmi olarak Türkiye’den askeri destek isteyebileceklerini belirtti.

4- AYM Wikipedia’ya erişim engelini hak ihlali saydı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Wikipedia adlı internet sitesine getirilen erişim engelinin ‘ifade özgürlüğü ihlali’ olduğuna karar verdi.

5- Görevi kötüye kullanmakla suçlanan Ataşehir Belediye Başkanı beraat etti

İstanbul’un Ataşehir ilçesinin CHP’li belediye başkanı Battal İlgezdi’nin, imar mevzuatına aykırı inşa edilen yapılara ilişkin yıkım kararlarını uygulamadığı iddiasıyla ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan iki yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraatine karar verildi.

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6- Mimarlar Odası: Togo’ya görülmemiş rant verildi, denetimden kaçırıldı

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ‘rüşvet’ tartışmalarına konu olan ‘Togo Kuleleri’nin Mimarlar Odası denetimine girmeden, 24 Nisan 2017 tarihinde yenileme ruhsatı aldığını ifade ederek, “Ranta karşı mücadelede ruhsat vermeden önce, Mimarlar Odası onayından geçtiğine dair belgenin aranması zorunluluktur. Belediyeler Mimarlar Odası onayı olmadan projelere ruhsat vermemelidir” dedi.

7- OHAL Komisyonu: Bank Asya’da yarım milyon hesaba 2.5 milyar lira yatırılmış

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu, ‘FETÖ’ye destek amacıyla Bank Asya’ya yatırılan para miktarının 2.5 milyar liraya yakın olduğunu söyledi.

8- Van Gölü’nde göçmen teknesi battı: Yedi kişi hayatını kaybetti

Yasadışı yollarla yurda giren göçmen teknesinin Van Gölü’nde battığı bildirildi. Yedi kişi hayatını kaybetti, 64 kişi kurtarıldı.

9- Kızılay, İdlib’den göçenler için Suriye’de çadır kentler kuracak

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, İdlib’deki saldırılar nedeniyle en az 80 bin sivilin Türkiye sınırına göç etmesiyle ilgili, “Bu insanlara çok hızlı bir şekilde Suriye’nin içerisinde yeni barınma alanları oluşturacağız. Bölgeye ilaç desteğini artırdık ancak kış şartları çok ağır. Halihazırdaki mevcut çadır kent kamp kapasitemizi artırıyoruz” dedi.

10- ‘Ölmek istemiyorum’ diyen Zeliha’nın eski eşine elektronik kelepçe takıldı

Aydın’da, üç yıl önce boşandığı Murat Cem K. (36) tarafından sürekli tehdit edilen, 46 kez şikayette bulunmasına rağmen sonuç alamayan ve sosyal medyadaki, “Ölmek istemiyorum” paylaşımıyla sesini duyuran Zeliha Erdemir’in (32) eski eşine üç ay süreyle elektronik kelepçe takıldı.

11- Zonguldak’ta iki işçinin öldüğü kaçak madenle ilgili dört gözaltı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında iki işçinin ölümü, bir işçinin yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada dört kişi gözaltına alındı.

12- Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 18’e düştü, köprüler ortaya çıktı

Kocaeli’nde içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 18’e düştü.

13- Kadıköy sahiline vuran kırmızı yosunlar kaldırılıyor

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde sahile vuran kırmızı yosunların temizlenmesine başlandı.

14- İş Bankası, Şişe Cam ve Anadolu Hayat gibi ortaklıklarının hisselerini satın alacak

İş Bankası borsada işlem gören bir kısım bağlı ortaklıklarının hisselerini toplam 300 milyon lira ile sınırlı olmak kaydıyla piyasadan satın alacak.

15- Evsiz raporu: İstanbul’da 8 bin kişi sokakta kalıyor, yüzde 90’ı erkek

Saadet Partisi’nin İstanbul’daki evsizler hakkında hazırladığı raporunda, sokakta yaşayan insan sayısına ve karşılaştıkları zorluklara değinildi.

16- Yılbaşı öncesi sahte içki alarmı

İçki tüketiminin arttığı yılbaşı öncesi, piyasaya sahte içki sürüp vurgun yapmak isteyen kişilerin sayısında artış görülüyor. Polis ve jandarma ekipleri, yapılan operasyonlarla şimdiye dek tonlarca sahte içki ve bandrol buldu.

17- Gazeteci Arapkirli beraat etti: Küçük yaşta kızların evlenmesini savunanlara itirazımı sürdüreceğim

Sosyal Doku Vakfı Onursal Başkanı Nurettin Yıldız’a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan gazeteci Zafer Arapkirli beraat etti.