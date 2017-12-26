Akşam Postası / 26 Aralık 2017

1. Hükümet: Ceza muafiyetine 15 Temmuz öncesi ve 16 Temmuz sonrası dahil değil

Hükümet, ‘darbe girişimi ve sonrasındaki terör eylemlerine müdahale eden siviler’e ceza muafiyeti getiren düzenlemenin, ’15 Temmuz öncesini ve 16 Temmuz sonrasını kapsamadığını’ yineledi.

2. Tuzla’ya kabus yaşatan madde ağır kanserojen

İstanbul’un Tuzla ilçesinde 97 kişinin hastaneye başvurmasına, on binlerce kişinin de ağır kokuyla kabus gibi bir gece geçirmesine neden olan maddelerden biri olduğu saptanan ‘trichloroethylene’ kanserojen. Sorumluların bulunabilmesi için ‘kasten yaralama’ dahil iki suçtan soruşturma başlatıldı.

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3. Yine kışla yine zehirlenme

Gaziantep’te 70 asker kışlada yedikleri yemeğin ardından hastanelik oldu.

4. Terim’le davalık olan federasyon: ‘Yine olsa yine yaparım’ dedi, iş akdini feshettik

Milli Takımlardaki görevine son verilen Fatih Terim’in sözleşmesi gereği talep ettiği 13 milyon lira için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) açtığı tazminat davasına Çağlayan’daki 17’inci İş Mahkemesi’nde başlandı.

5. Yoksulluk sınırı 5 bin 238 lira

Türk-İş’e göre dört kişilik ailenin yoksulluk sınırı 5 bin 238 liraya yükseldi.

6. Sendikalı olunca işten atılan işçiler Ankara’ya yürümek istedi: 33 gözaltı

İzmit’teki fabrikadan sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılmalarının ardından Ankara’ya doğru yürüyüşe geçen işçiler gözaltına alındı.

7. İstanbul Ekonomi Araştırma: Barajı geçebilen üç parti AKP, CHP ve İYİ Parti

İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yapılan araştırmaya göre eğer bu pazar seçim olsaydı sadece AKP, CHP ve İYİ Parti barajı aşabilecekti.

8. Demirtaş’a göre HDP’nin oy oranı yüzde 12-13 bandında

9. Türkiye’nin de desteklediği Soçi toplantısına 40 muhalif gruptan itiraz

Suriyeli 40 muhalif savaşçı grup, Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılmayı reddettiğini duyurdu.

10. Bir yılda ‘internet suçları’na 1000 tutuklama

Polis bir yılda 39 bin sosyal medya hesabının suç işlediğini tespit etti. Gözaltına alınan 3 bin şüpheliden 1000’i tutuklandı, 1600’üne adli kontrol uygulandı.

11. Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanına ay hapis cezası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanlarından Fatih Gürsul, ‘FETÖ’ üyeliğinden 10 yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

12. FBI’a ‘Korkmaz ve ailesini Türkiye’den kaçırma’ soruşturması

ABD’nin İran’a yaptırımlarının delinmesine ilişkin davada tanıklık yapan eski polis Hüseyin Korkmaz’ın anne ve babasını FBI’ın kaçırdığı yönünde soruşturma başlatıldı.

13. Beşiktaş’ta da yılbaşı kutlaması yok

İstanbul’da Beyoğlu’nun ardından Beşiktaş ilçesinde de yılbaşı etkinliğine yasak geldi.