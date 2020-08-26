Akşam Postası / 26 Ağustos 2020

1. Kamuda Covid-19 önlemleri: Dönüşümlü, uzaktan çalışma
Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Covid-19 önlemleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.
Maskeyi çeneye indirenlere uyarı: Burundan bulaşma riski daha yüksek
Sendika başkanı: Batman’da yedi kişi yoğun bakım sırası beklerken öldü
‘Oynamayan corona olsun’ anonsu yapan piyanist ve düğün sahibine para cezası
75 mahalleli Kilis’in 61 mahallesinde ‘corona’ vakası var
2. Tecavüzden yargılanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
18 yaşındaki İ.E.’yi alıkoyarak tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi.
3. Erdoğan Malazgirt’ten Yunanistan’a seslendi: Sahte kabadayılık yapıyorlar
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Akdeniz’de, Ege’de, Karadeniz’de hakkı olanı alacağını belirterek, isim vermeden Yunanistan’a yönelik sert ifadeler kullandı.
4. Dolar/TL, ABD’li bankanın tavsiyesi sonrası geriledi
Dolar/TL dün yeni tarihi zirveye yükselmesinin ardından ABD’li yatırım bankası JP Morgan’ın döviz stratejisi raporunda ‘dolar sat TL al’ tavsiyesi sonrasında 7.34 seviyesine kadar geriledi.
5. Benzine 21 kuruş zam
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 21 kuruş zam geldi.
6. Almanya, AB dışındaki ülkelere seyahat uyarısını 14 Eylül’e kadar uzattı
Almanya, corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle mart ayında yaptığı uluslararası ‘seyahat uyarısını’ Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkeler için 14 Eylül’e kadar uzattı.
Amerikan ilaç şirketi Novavax, Covid-19 aşısının ikinci aşama klinik denemelerine başladı
7. Fransa: Doğu Akdeniz’deki askeri tatbikatlara katılacağız
Fransa Savunma Bakanlığı Fransa’nın 26-28 Ağustos tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile askeri tatbikatlara katılacağını açıkladı.
8. İçişleri Bakanlığı, Tele 1’e dava açıyor
İçişleri Bakanlığı, Tele 1 isimli kanala dava açılacağını duyurdu.
9. İBB’nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu İstanbul’da
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin haziran ayında Londra’da düzenlenen müzayedede satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi, gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından belediyeye getirildi.
Eyüp’te belediye Halk Ekmek büfesini kaldırmaya çalıştı: İBB yetkilisi engel oldu
10. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
11. İzmir’de belediyenin üç şirketinde grev ilanı: İşçiler istediği zammı alamadı
İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZSU, İZULAŞ A.Ş. ve İZDOĞA A.Ş.’de işçiler grev kararı aldı.
12. Savcılık kaynar suyu silah kabul etti
Evlerine misafirliğe giden üvey kızı I.T.’nin üzerine çaydanlıktaki sıcak suyu dökerek yaktığı iddia edilen Yasemin T. hakkında, ‘silahla kasten yaralama’ suçundan bir buçuk yıldan dört buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
13. Annesi bir erkek tarafından bıçaklanan çocuk polislere ağladı: N’olur kadınları koruyun
Çorum’da, R.A. tarafından bıçaklanan üç çocuk annesi Gülten K. ağır yaralandı. Annesinin bıçaklandığını duyan dokuz yaşındaki D.A., polislere “Siz siz olun, kadınları koruyun” diyerek ağladı.
14. 80 yıldır ne taradı, ne yıkadı, ne kesti: Saçını keserse öleceğine inanıyor
Vietnam’da yaşayan Nguyen Van Chien neredeyse 80 yıldır saçını taramıyor, yıkamıyor, kesmiyor. 92 yaşındaki adam saçını keserse öleceğine inanıyor.