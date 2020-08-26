Akşam Postası / 26 Ağustos 2020

1. Kamuda Covid-19 önlemleri: Dönüşümlü, uzaktan çalışma

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Covid-19 önlemleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

2. Tecavüzden yargılanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi

18 yaşındaki İ.E.’yi alıkoyarak tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi.

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3. Erdoğan Malazgirt’ten Yunanistan’a seslendi: Sahte kabadayılık yapıyorlar

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Akdeniz’de, Ege’de, Karadeniz’de hakkı olanı alacağını belirterek, isim vermeden Yunanistan’a yönelik sert ifadeler kullandı.

4. Dolar/TL, ABD’li bankanın tavsiyesi sonrası geriledi

Dolar/TL dün yeni tarihi zirveye yükselmesinin ardından ABD’li yatırım bankası JP Morgan’ın döviz stratejisi raporunda ‘dolar sat TL al’ tavsiyesi sonrasında 7.34 seviyesine kadar geriledi.

5. Benzine 21 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 21 kuruş zam geldi.

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6. Almanya, AB dışındaki ülkelere seyahat uyarısını 14 Eylül’e kadar uzattı

Almanya, corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle mart ayında yaptığı uluslararası ‘seyahat uyarısını’ Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkeler için 14 Eylül’e kadar uzattı.

7. Fransa: Doğu Akdeniz’deki askeri tatbikatlara katılacağız

Fransa Savunma Bakanlığı Fransa’nın 26-28 Ağustos tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile askeri tatbikatlara katılacağını açıkladı.

8. İçişleri Bakanlığı, Tele 1’e dava açıyor

İçişleri Bakanlığı, Tele 1 isimli kanala dava açılacağını duyurdu.

9. İBB’nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu İstanbul’da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin haziran ayında Londra’da düzenlenen müzayedede satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi, gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından belediyeye getirildi.

10. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

11. İzmir’de belediyenin üç şirketinde grev ilanı: İşçiler istediği zammı alamadı

Fotoğraf: Evrensel

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZSU, İZULAŞ A.Ş. ve İZDOĞA A.Ş.’de işçiler grev kararı aldı.

12. Savcılık kaynar suyu silah kabul etti

Evlerine misafirliğe giden üvey kızı I.T.’nin üzerine çaydanlıktaki sıcak suyu dökerek yaktığı iddia edilen Yasemin T. hakkında, ‘silahla kasten yaralama’ suçundan bir buçuk yıldan dört buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

13. Annesi bir erkek tarafından bıçaklanan çocuk polislere ağladı: N’olur kadınları koruyun

Çorum’da, R.A. tarafından bıçaklanan üç çocuk annesi Gülten K. ağır yaralandı. Annesinin bıçaklandığını duyan dokuz yaşındaki D.A., polislere “Siz siz olun, kadınları koruyun” diyerek ağladı.

14. 80 yıldır ne taradı, ne yıkadı, ne kesti: Saçını keserse öleceğine inanıyor

Fotoğraf: Reuters

Vietnam’da yaşayan Nguyen Van Chien neredeyse 80 yıldır saçını taramıyor, yıkamıyor, kesmiyor. 92 yaşındaki adam saçını keserse öleceğine inanıyor.