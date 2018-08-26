Akşam Postası / 26 Ağustos 2018

1- Erdoğan duyurdu: Ahlat’a cumhurbaşkanlığı köşkü yapılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘meselenin Tayyip Erdoğan değil Türkiye meselesi’ olduğunu ifade etti.

2- MHP’nin ‘af taslağı’ hazır: Ceza indirimi ve erteleme de var, mutabakat oluşmalı

MHP, seçim öncesi gündeme getirdiği ‘af’la ilgili kanun teklifi taslağını tamamlandı.

Reklam

3- Tutuklu vekil Berberoğlu’nun eşi: CHP, Yargıtay’ın kararına göre eylem planlıyor

Tahliye talebinin reddedilmesiyle tecrit eylemine başlayan cezaevindeki CHP’li vekil Enis Berberoğlu’nun eşi Oya Berberoğlu, “CHP, Türkiye genelinde bir eylem için Yargıtay 17’nci Ceza Dairesi’nin kararını bekliyor. O kararın neticesine göre bir eylem planlıyorlar. Ben de eylemin ne olduğunu o zaman öğreneceğim” dedi.

4- Cengiz adım adım: Fethi Paşa Korusu’ndaki kuruyan ağaçları kesmek için başvuru

25 Aralık yolsuzluk soruşturmasından sızdırılan bir tapede “Milletin a… koyacağız” dediği öne sürülen işadamı Mehmet Cengiz, kendisine satılan Hüseyin Avni Paşa Köşkü’nün içinde bulunduğu Fethi Paşa Korusu’ndaki kuruyan ağaçları kesmek için Koruma Kurulu’na başvurdu.

Reklam

5- Bingöl’de PKK’lılarla çatışma: Bir asker hayatını kaybetti, iki asker hafif yaralı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK’lılar arasında çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti, iki asker hafif yaralandı.

6- ‘Makam odasının maliyeti 41 bin lira’ diyen kaymakamlık savunmada: Algı yapılıyor

Trabzon’un Of ilçesinin kaymakamı Eyüp Fırat’ın tartışma yaratan makam odasının maliyetinin 41 bin lira olduğu açıklandı. Yetkililer, görüntülerle kaymakamlık aleyhine algı oluşturulmaya çalışıldığını savundu.

7- İtalya şart koşarak göçmenlere kapısını açtı: Vatandaşa maliyeti ‘sıfır’ olacak

Göçmen karşıtı hükümet tarafından yönetilen İtalya açıklarında günlerce bekletilen göçmenler nihayet ülkeye girdi.

8- Hatay’da orman yangını: 38 futbol sahası büyüklüğündeki alan küle döndü

Hatay’da saatler süren çalışmanın ardından kontrole alınan orman yangınında yaklaşık 30 hektar (38 futbol sahası) büyüklüğündeki bir alanın küle döndüğü bildirildi.

9- Vergi ve prim borcu yapılandırmasında süre 27 Ağustos akşamı doluyor

Vergi ve prim borçları için yeniden yapılandırmada süre yarın (27 Ağustos) gün sonunda doluyor.

10- İkinci isim: İran’da ‘kriz’i yönetemeyen ekonomi bakanı Karbasian azledildi

Ülkedeki ekonomik krizi yönetememek, gerekli tedbirleri almamak, uygun mali denetim ve şeffaflığı sağlayamamaktan sorumlu tutulan Mesud Karbasian hakkında verilen gensoru oylaması sonucu görevinden azledildi.

11- Hindistan’daki sel felaketi üç aydır devam ediyor: Ölü sayısı 445 oldu

Hindistan’ın Kerala eyaletinde üç aydır devam eden sel felaketinde ölü sayısı 445 oldu.

12- Tedaviyi bırakmıştı: ABD’li senatör ve eski başkan adayı McCain hayatını kaybetti

Yaklaşık bir senedir beyin kanserine karşı mücadele veren ABD’li Cumhuriyetçi senatör ve eski başkan adayı John McCain hayatını kaybetti.