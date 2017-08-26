Akşam Postası / 26 Ağustos 2017

1- Adalet Kurultayı başladı: Benim atletimle uğraşacağına bu parayı çiftçiye ver

CHP’nin 25 günlük Adalet Yürüyüşü’nün ardından Çanakkale’de düzenlediği dört günlük Adalet Kurultayı başladı.

2- Katar açıkladı: Krize neden olan siber saldırıyla ilgili beş kişi Türkiye’de gözaltında

Körfez ülkelerinin ablukaya aldığı Katar, Mayıs ayında krizin çıkmasına neden olan siber saldırıyla ilgili Türkiye’de beş kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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3- Eksikti, tamamlandı: Devletin zirvesine bir uçak daha alınıyor

Türk Hava Yolları (THY), devletin zirvesinde kullanılmak üzere yeni bir Airbus ACJ318 uçağı satın alacağını açıkladı.

4- KHK ile geldi: Yabancı mahkumlar takas edilecek, 3 bin mahkum tahliye olacak

Yeni yayınlanan kanun hükmünde kararnameler ile, yabancı tutukluların başka ülkelerle takasının önü açılırken, çeşitli suçlardan kapalı cezaevinde bulunan 10 bin hükümlünün de açık cezaevine ayrılmasına hükmedildi.

5- Aranmasına rağmen: Adil Öksüz Türkiye’nin bir ucundan öbürüne üç kez uçmuş

Darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz’ün serbest bırakıldıktan sonra tam üç kez Türkiye içinde uçakla seyahat ettiği belirtildi.

6- Hani ‘örnek’ti: Belediye başkanının övdüğü dönüşümü Üsküdarlılar bakana şikayet etti

Üsküdar’da bakanın da katıldığı kentsel dönüşüm yıkım töreninde evlerinin değerinin altında fiyat verildiğini söyleyen mahalle sakinleri eylem yaptı.

7- Bahçeli, ‘Kürdistan’a baktı 16 Nisan’ı gördü: Mutabakatı bozmak yarar sağlamaz

Kuzey Irak’taki referandumu ‘savaş sebebi’ sayan MHP lideri Devlet Bahçeli, kendisine karşı çıkan Başbakan Binali Yıldırım’a çattı, ‘referandum ortaklığı’nı gündem getirdi.

8- Bozdağ’ın teşhisi: Bazılarında ‘Recep Tayyip Erdoğan kompleksi’ varmış

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye’de bazı siyasilerde ‘Recep Tayyip Erdoğan kompleksi’ olduğunu, bazı partilerin “Keşke bizim genel başkanımız olsa” dediğini öne sürdü.

9- Yoğun bakımdaki gaz sızıntısı sonrası bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi gözaltında

Adana’nın Yüreğir ilçesindeki Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde gaz sızıntısı nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

10- Tacize uğrayan kadınları tartaklayan polis tutuklandıktan iki gün sonra serbest

İzmir’in Alsancak semtinde motosikletli iki kişinin tacizine uğrayan Derya Kılıç ve Seray Gürer’i tartakladığı iddiasıyla tutuklanan polis memuru Orhan Yarcel, avukatının itirazı üzerine iki gün sonra serbest bırakıldı.

11- Devlet okulunda tecrübeli öğretmen tarifesi: 5 bin liraya kadar çıkıyor

Devlet okullarında ilkokula başlayacak çocuklarını tecrübeli ve kadrolu bir öğretmenin sınıfına yazdırmak isteyen velilerden bağış adı altında 5 bin liraya kadar para alındığı ileri sürüldü.

12- Bir kişi gözaltında: Antalya’da dört noktada yangın çıktı, 50 dönüm küle döndü

Antalya’da dört noktada çıkan orman yangınında yaklaşık 50 dönüm alan küle döndü.

13- Eyüp’te iş cinayeti: Şantiyede üzerine kalas düşen 43 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Eyüp’teki bir inşaatta üzerine kalas düşen bir işçi hayatını kaybetti.

14- Sertab Erener, protokolu geniş tutup halkı azarlayan belediye başkanına posta koydu, sahneden indirdi

Çatalca’da düzenlenen Erguvan Festivali’nde dün gece sahne alan sanatçı Sertab Erener, protokol için ayrılan bölümün geniş olması nedeniyle belediye yetkilileriyle tartışıp, izleyenleri sahneye aldı.

15- Savcı ‘Örgütsel tavır’ dedi, hakim ‘FETÖ’ sanığına çıkıştı: Yeter artık, aynı şeyleri tekrarlama

‘Erdoğan’a suikast’ girişimi davasının mahkeme başkanı, üç gündür savunma yapan sanık yüzbaşıya çıkıştı: “Yeter artık, aynı şeyleri tekrar edip durma.”