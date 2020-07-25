Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 25 Temmuz 2020

1- Son 24 saat: 921 kişiye ‘corona’ tanısı, 16 can kaybı; 1103 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 921 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 16 kişi hayatını kaybetti, 1103 kişi iyileşti.

2- Kılıçdaroğlu yeniden CHP genel başkanı seçildi

Fotoğraf: AA

Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü olağan kurultayda yeniden CHP genel başkanı seçildi.

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Kılıçdaroğlu CHP kurultayında tek aday

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Kılıçdaroğlu’nun beyannamesinde ‘yeni anayasa’ mesajı

CHP’de kurultay günü: Alanda rap şeklinde ‘İktidara yürüyoruz’ çalıyor

3- Bilim Kurulu üyesine göre, bayram ‘ciddi eşik’: Kurallara uyulmazsa vaka artar

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, halen günlük vaka sayısının 900’ün altına düşmediğini belirterek Kurban Bayramı’nın ‘ciddi bir eşik’ olduğunu söyledi.

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‘Corona’yı atlatan hemşire: Hapşıran hastanın yakınında görülünce test yapıldı

4- Van Gölü’nde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı; can kaybı 61’e yükseldi

Van Gölü’nde batan teknedekiler için sürdürülen arama çalışmalarında, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı; toplam sayı 61’e yükseldi.

5- Yeni ‘Dipsiz Göl vakası’ yaşanmasın diye: Define yönetmeliği değiştirildi

Fotoğraf: DHA

Gümüşhane’de Taşköprü Yaylası’nda yasal izinle yapılan kazıda Dipsiz Göl’ün yok olmasının ardından tartışılan define arama yönetmenliği değiştirildi.

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6- Bakanlık: Hatay’daki PKK operasyonunda yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay’da PKK operasyonu sırasında bir askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Tek karakter, tek renk, tek internet, tek sözleşme, tek…

Yıllar önce Anayasa Mahkemesi (AYM), özellikle parti kapatma davalarında bir klişeyi olur olmaz sarf etmeyi çok severdi: “Devlet tektir, ülke tümdür, ulus birdir.” Yaşını başını almış anayasa hocalarımız kendi aralarındaki sohbetlerde bunlara ‘düm-te-ka’ kararlar derdi!

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