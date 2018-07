Akşam Postası / 25 Temmuz 2018

1. ‘OHAL sonrası kanunu’ kabul edildi: Kayyım atamasına ve ihraçlara üç yıl daha devam

OHAL sonrasında terörle mücadeleye yönelik olduğu belirtilen kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

2. Fitch: Dolar, 2019’da 6 lirayı görebilir

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in hazırladığı son raporda, ABD’nin, para politikasını daha hızlı sıkılaştırması halinde Türk şirket ve kuruluşlarınını TL’deki değer kaybı ve artan borçlanma nedeniyle kredi profillerinde kırılganlıklar olabileceği belirtildi. Raporda ayrıca, 2019’da doların 6 lirayı bulabileceği de öne sürüldü.

3. Trump’ın talebinin ardından: ABD’li rahip Brunson ev hapsine alındı

İzmir’de 35 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan ABD’li rahip Andrew Brunson adli kontrol kararıyla ev hapsine alındı.

4. Akşener: Aday olmama kararım kesin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü seçimli kurultayda kesinlikle genel başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

5. Kılıçdaroğlu’ndan kurultay için imza toplayanlara: Getirin, genel merkez yerinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay için imza toplayanlara, “Toplandıysa getirsinler” diye seslendi.

6. Yunanistan’daki orman yangınlarında ölü sayısı 81’e yükseldi

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki Doğu Attika bölgesinde önceki gün çıkan orman yangınlarında ölenlerin sayısı 81’e, yaralı sayısı 180’e yükseldi.

7. Erdoğan’dan yeni sistem tarifi: Her an her şey olabilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeni sistemde atamaların nasıl yapılacağını anlatırken, “Bu sistemde her an her şey olabilir, hiçbir şeyin garantisi yok” dedi.

8. İçişleri, 155 bin kişinin pasaportuna konan şerhi kaldırdı: Yurt dışına çıkabilecekler

İçişleri Bakanlığı, hakkında dava ya da soruşturma yürütülen eşleri nedeniyle 155 bin 350 kişinin pasaportlarına koyduğu şerhi kaldırdı.

9. Koalisyon, YPG’yi neden eğittiklerini izah etti: Toprakları ellerinde tutmaları için

Suriye’de ABD öncülüğünde faaliyet gösteren IŞİD’le mücadele koalisyonu, Türkiye’nin ‘terörist’ kabul ettiği Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) ele geçirdikleri toprakları ellerinde tutmaları için askeri eğitim verildiğini açıkladı.

10. Alman istihbaratı, AKP’nin yan kuruluşunu resmen izlemeye aldı

Alman iç istihbarat birimi Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV), AKP’ye yakınlığıyla bilinen Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin (UETD) Almanya’daki faaliyetlerinin izlemeye aldığını açıkladı. BfV başkanı, MİT’in faaliyetlerinden de ‘endişeli‘ olduklarını da söyledi.

11. İletişim başkanlığı Sabah yazarı akademisyene emanet

Sabah gazetesindeki köşe yazılarıyla da bilinen akademisyen Fahrettin Altun, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığını getirildi.

12. Koç: Fenerbahçe’nin borcu 3 milyarmış, Avrupa kupalarına gidemeyebiliriz

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün başkanlık koltuğunu geçen ay Aziz Yıldırım’dan devralan Ali Koç, borçların söylenenin aksine 400 milyon avro olmadığını belirterek, “Borcumu 621 milyon avro. Yani 3 milyar 200 milyon lira. Gelecek sezon Avrupa Kupaları’na katılamama tehlikesi bizi bekliyor” dedi.

13. Türk Telekom’un 888,6 milyonluk zararının sebebi belli: TL’deki değer kaybı

Türk Telekom CFO’su (Finans Grubu Başkanı) Kaan Aktan, şirketin 888,6 milyon lira zarar etmesinin TL’deki değer kaybı olduğunu söyledi.

14. Oyuncu Berna Laçin’e ‘Medine tweeti’ nedeniyle hapis cezası istendi

Oyuncu Berna Laçin hakkında, idam cezasıyla ilgili tartışmalar sırasında attığı tweet nedeniyle ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan bir yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

15. Menzil Cemaati’ni eleştirdi, karşısında komiseri buldu: Azrail’in olur canını alırım

Sosyal medya hesabından Menzil Cemaati’ni eleştiren bir video paylaşan Nuri Başkapan adlı yurttaş, Sivas’ta görevli Ahmet Aker adlı bir komiser tarafından ölümle tehdit edildi. Komiser Aker, Menzil Cemaati’ni eleştiren yurttaşa “Azrail’in olur canını alırım” dedi.