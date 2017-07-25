Akşam Postası / 25 Temmuz 2017

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1- Cumhuriyet davası | Bülent Utku: Gülen’i okusaydım da kimileri gibi kanmazdım

Cumhuriyet gazetesinin 11’i tutuklu 17 çalışanının yargılandığı davanın bugün ikinci duruşması görülüyor. Bugün savunma yapan Cumhuriyet Yayın Yönetmeni Murat Babuncu, “Bu davanın savcısı, bizi tutuklatan kişi FETÖ’den ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor ama tutuksuz” dedi. Gazetenin avukatlarından Bülent Utku da “Gülen’i okusaydım da kimileri gibi kanmazdım” diye konuştu.

2- Erdoğan’dan ‘reste rest’: Bir marka giderse diğeri gelir, siz kaybedersiniz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye yönelik yaptırımları gündeme alan Almanya’ya “Bizi bunlarla tehdide kalkarsanız yanılırsınız ve siz kaybedersiniz” diye seslendi.

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3- ‘Türkiye ilkesel bir karar vermeli’ diyen AB: İşler yolunda gidiyor

Avrupa Komisyonu, Türkiye’den Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik konusunda net bir çizgi belirlemesini isterken, mülteci anlaşmasının gayet iyi gittiğini açıkladı.

4- Kılıçdaroğlu’ndan Gülen’e: Atatürkçü paşaları ortağınla birlikte temizlemedin mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbe girişiminin ardından ‘Atatürkçüler’in olabileceğini söyleyen Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’e, “Sen ordudaki Atatürkçü paşaları ortağınla birlikte temizlemedin mi?” diye çıkıştı.

5- Kılıçdaroğlu’nun ‘Akın Öztürk 2009’da hasıraltı etti’ dediği ‘flash disk’ savcılıkta

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, TSK içindeki ‘FETÖ’ yapılanmasına dair bilgi ve belgelerin yer aldığı öne sürülen flash diski savcılığa teslim etti.

6- Bahçeli ‘endişeli’: Sinagoglara saldırı din ve vicdan hürriyetine darbe

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mescid-i Aksa’da yaşananların ardından sinagogları hedef alan saldırıları eleştirdi.

7- Kadıköy belediyesi uyardı: Fikirtepe’deki dönüşüm halk sağlığını tehdit ediyor

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Fikirtepe semtinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları, halk sağlığını tehdit edecek boyuta ulaştı.

8- Tutuklanan hak savunucuları için Avrupa Komisyonu önünde eylem

Büyükada’daki toplantıda gözaltına alınan ve tutuklanan insan hakları savunucuları için Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Avrupa Komisyonu önünde eylem yapıldı.

9- ‘Okul öncesi eğitim’: Dört beş yaşındaki çocuklara 15 Temmuz anlatılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitim almamış çocuklara ‘Yaz Eğitimi Uygulaması’nda 15 Temmuz’daki darbe girişimini anlatacak.

10- NATO, Türkiye ile Almanya arasındaki gerilimde arabuluculuğa soyundu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Almanya arasındaki gerginliği gidermek amacıyla, Alman parlamenterlere Türkiye’de bir askeri üsteki Alman askerlerini ziyaret imkanı sağlamaya çalışıyor.

11-HDP, Diyarbakır’da ‘Adalet Nöbeti’nde: 80 milyonun vicdanına çağrı yapıyoruz

11 vekili tutuklu bulunan HDP, bugünkü grup toplantısını Diyarbakır’daki Ekin Ceren Parkı’nda düzenledi.

12- Yüksekdağ hakkında bir dava daha: 10 yıla kadar hapsi istendi

Milletvekilliği düşürülen HDP’nin eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

13- HDP mitingine saldırı davasında, Brüksel saldırganıyla yakalanan sanığa tahliye

HDP’nin 2015 yılında Diyarbakır’daki mitingine yönelik saldırıya ilişkin davada, Brüksel’deki havalimanı saldırganıyla yakalanan sanık Burhan Gök, tahliye edildi.

14- İsrail Mescid-i Aksa’daki metal dedektörleri kaldıracak

İsrail hükümeti, Mescid-i Aksa’nın girişine koyduğu metal dedektörlerinin kaldırılmasına karar verdi.

15- Fatih Terim’den Rüştü Reçber’e ‘hakaret dolu’ yanıt

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Tarim, dünkü yazısında kendisini istifaya davet eden eski milli kaleci Hürriyet yazarı Rüştü Reçber’e yanıt verdi.