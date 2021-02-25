Akşam Postası / 25 Şubat 2021

1. İmamoğlu’ndan, Erdoğan’ın ‘Kanal İstanbul inadına’ yanıt: 23 Haziran’ı hatırlatırım

Fotoğraf: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesi için “İnadına yapacağız” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “İstanbul’la inatlaşmayı hala kendisine marifet görenlere, ben, 23 Haziran’ı hatırlatıyorum“.

2. Kılıçdaroğlu: Erdoğan, ‘Koltuk benim olsun memleket mahvolsun’ diyor

Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, kendisinin buharlaştığını söylediği 128 milyar doların piyasalardaki dalgalanmayı önlemek için kullanıldığına dair sözlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. CHP lideri, Erdoğan’ın, ‘koltuk benim olsun memleket mahvolsun’ anlayışı içinde olduğunu dile getirdi.

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3. Pfizer/BioNTech aşısı gerçek hayatta yüzde 94 etkili: 1.2 milyon kişilik araştırma

Pfizer/BioNTech aşısının gerçek hayattaki karşılığına dair ilk büyük araştırmanın sonucu uygulamada lider İsrail’den geldi. 1.2 milyon kişiye dayanan sonuçlara göre aşı yüzde 94 etkili.

4. Boğaziçili ekibin geliştirdiği aşı ‘dünyada ilk’: İnsan deneyleri yazın başlayacak

Dünyada ilk kez ASC mikrokürecik teknolojisiyle oda sıcaklığında 30 gün dayanabilen aşı modeli tasarlayan ve patentini alan Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nesrin Özören, geliştirdikleri Covid-19 aşısını anlattı.

5. Hazine bakanı: Ekonomik reform çalışmalarımızda sona geldik

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ‘ekonomik reform’ çalışmalarında sona geldiklerini belirtti.

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6. Beşiktaş Belediyesi’ne grev kararı asıldı

Fotoğraf: Facebook

DİSK’e bağlı Genel-İş İstanbul Avrupa Yakası 1 No’lu Şube, Beşiktaş belediyesi’ne grev kararını astı.

7. Hem evlenenlerin hem de boşananların sayısı azaldı

Geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı yüzde 10, boşanan çiftlerin sayısı ise yüzde 13.8 azaldı.

8. Turizmciler Karadeniz’de ‘yasak’ istedi: Kısıtlamaysa kısıtlama, kapamaysa kapama

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Karadeniz’deki vaka sayılarının yaz turizmini etkilememesi için kısıtlama önerdi.

9. Ermenistan’da başbakan, kendini istifaya çağıran genelkurmay başkanını görevden aldı; destekçilerini sokağa çağırdı

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Paşinyan, Gasparyan’ı görevden aldığını duyurdu.

10. Van Gogh’un yıllardır özel koleksiyonda yer alan tablosu ilk kez sergileniyor: 25 Mart’ta açık artırmayla satılacak

Fotoğraf: Reuters

Hollandalı ressam Vincent Van Gogh’un Fransa’nın başkenti Paris’teki bir sokak manzarasını resmettiği. 100 yılı aşkın süredir kapalı kapılar ardında olan tablosu ilk defa sergilendi.

11. Pasifik Okyanusu’nda 14 saat boyunca ‘deniz çöpü’ne tutunarak hayatta kaldı

Kargo gemisinden düşen adam Pasifik Okyanusu’da 14 saat boyunca ‘deniz çöpü’ne tutunarak hayatta kaldı.