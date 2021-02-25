Akşam Postası / 25 Şubat 2021

1. İmamoğlu’ndan, Erdoğan’ın ‘Kanal İstanbul inadına’ yanıt: 23 Haziran’ı hatırlatırım
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesi için “İnadına yapacağız” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “İstanbul’la inatlaşmayı hala kendisine marifet görenlere, ben, 23 Haziran’ı hatırlatıyorum“.
2. Kılıçdaroğlu: Erdoğan, ‘Koltuk benim olsun memleket mahvolsun’ diyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, kendisinin buharlaştığını söylediği 128 milyar doların piyasalardaki dalgalanmayı önlemek için kullanıldığına dair sözlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. CHP lideri, Erdoğan’ın, ‘koltuk benim olsun memleket mahvolsun’ anlayışı içinde olduğunu dile getirdi.
3. Pfizer/BioNTech aşısı gerçek hayatta yüzde 94 etkili: 1.2 milyon kişilik araştırma
Pfizer/BioNTech aşısının gerçek hayattaki karşılığına dair ilk büyük araştırmanın sonucu uygulamada lider İsrail’den geldi. 1.2 milyon kişiye dayanan sonuçlara göre aşı yüzde 94 etkili.
4. Boğaziçili ekibin geliştirdiği aşı ‘dünyada ilk’: İnsan deneyleri yazın başlayacak
Dünyada ilk kez ASC mikrokürecik teknolojisiyle oda sıcaklığında 30 gün dayanabilen aşı modeli tasarlayan ve patentini alan Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nesrin Özören, geliştirdikleri Covid-19 aşısını anlattı.
5. Hazine bakanı: Ekonomik reform çalışmalarımızda sona geldik
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ‘ekonomik reform’ çalışmalarında sona geldiklerini belirtti.
Reuters: Albayrak söylentisi piyasayı baskılıyor, TL negatif ayrışıyor
6. Beşiktaş Belediyesi’ne grev kararı asıldı
DİSK’e bağlı Genel-İş İstanbul Avrupa Yakası 1 No’lu Şube, Beşiktaş belediyesi’ne grev kararını astı.
Genel-İş Sendikası: Maltepe’de yüzde 47 değil yüzde 8 zam teklif edildi
7. Hem evlenenlerin hem de boşananların sayısı azaldı
Geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı yüzde 10, boşanan çiftlerin sayısı ise yüzde 13.8 azaldı.
8. Turizmciler Karadeniz’de ‘yasak’ istedi: Kısıtlamaysa kısıtlama, kapamaysa kapama
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Karadeniz’deki vaka sayılarının yaz turizmini etkilememesi için kısıtlama önerdi.
9. Ermenistan’da başbakan, kendini istifaya çağıran genelkurmay başkanını görevden aldı; destekçilerini sokağa çağırdı
Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Paşinyan, Gasparyan’ı görevden aldığını duyurdu.
10. Van Gogh’un yıllardır özel koleksiyonda yer alan tablosu ilk kez sergileniyor: 25 Mart’ta açık artırmayla satılacak
Hollandalı ressam Vincent Van Gogh’un Fransa’nın başkenti Paris’teki bir sokak manzarasını resmettiği. 100 yılı aşkın süredir kapalı kapılar ardında olan tablosu ilk defa sergilendi.
11. Pasifik Okyanusu’nda 14 saat boyunca ‘deniz çöpü’ne tutunarak hayatta kaldı
Kargo gemisinden düşen adam Pasifik Okyanusu’da 14 saat boyunca ‘deniz çöpü’ne tutunarak hayatta kaldı.