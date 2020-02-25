Akşam Postası / 25 Şubat 2020

1- Tahran-İstanbul uçağı ‘corona’ şüphesiyle Esenboğa’ya indirildi

Tahran-İstanbul seferini yapan uçak, corona virüsü şüphesiyle Esenboğa Havalimanı’na indirildi. Ateşi kritik sınırın üstündeki 17 yolcu şüpheli olarak değerlendiriliyor.

2- Erdoğan: Libya’da iki şehidimiz var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Libya ve Suriye’nin İdlib kentindeki gelişmeleri Rusya’yla görüştüklerini belirterek, “Libya’da iki şehidimiz var. Suriye Milli Ordusu’ndan şu anda orada bulunanlar var. Suriye Milli Ordusu’ndan oraya gidenlerin ortak paydaları var” dedi.

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3- Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Yargıya gözdağı veriyor, sen kimsin?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi davasında beraat ettikten sonra darbe soruşturmasın kapsamında yeniden tutuklanan işadamı Osman Kavala’nın cezaevine dönmesine ilişkin kararda, ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tavrının etkili olduğunu’ savunarak, “Yargıya gözdağı vermeye kalkıyor, Kimsin sen, sen kimsin?” dedi.

4- Rusya: Dörtlü zirve gündemimizde yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Türkiye, Almanya ve Fransa ile ‘dörtlü Suriye zirvesi’ üzerinde çalışmadığını söyledi.

5- Oda TV davasının hakimleri yargılanıyor: Ahmet Şık mağdur

Ergenekon soruşturması kapsamında Oda TV’deki aramalar sonrasında gazeteciler Ahmet Şık, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Soner Yalçın ve Nedim Şener’in aralarında bulunduğu 13 kişi ile ilgili dava dosyasında tutukluluğun devamı yönünde karar veren hakimler, bugün sanık sıfatıyla Yargıtay’da hakim karşısına çıkıyor.

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6- Anket: Dört kişiden üçünün ‘FETÖ’nün siyasi ayağıyla ilgili fikri yok

Bir anket kapsamında katılımcılara ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’nın kim olduğu soruldu; dört kişiden üçü “Fikrim yok” dedi.

7- ‘#MeToo’ kazandı: ABD’li yapımcı Weinstein suçlu bulundu; 25 yıla kadar hapis istemi

Cinsel taciz ve tecavüzle suçlanan ABD’li yapımcı Harvey Weinstein yargılandığı davada suçlu bulundu, hakkında 25 yıla kadar hapis isteniyor.

8- Yasalaştı: Varlık Fonu’na sınırsız borçlanma; ‘manipülatif’ işleme ceza

Bankacılık kanunu, sermaye piyasası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören kanun yürürlüğe girdi.

9- Psikolog: Ali Koç gerçeği görmek istemediği için atladı

Psikologlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un taraftarlarla tartışıp tribünden aşağı atlamasını değerlendirdi.

10- Mısır’ın devrik lideri Mübarek hayatını kaybetti

Mısır’ın devrik cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in 91 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

11- Galatasaray’ın eski başkanı Ünal Aysal’ın enerji şirketi iflas etti

Galatasaray’ın eski başkanı Ünal Aysal’ın şirketi Unit’in yüzde 60 payla ortak olduğu Yeni Elektrik Üretim A.Ş. iflas etti.

12- Okuldaki ilaçlamadan 17 öğrenci zehirlendi

Mersin’in Silifke ilçesinde, İlker Eren Çevik Anadolu Lisesi’nde yapılan rögar ilaçlaması sırasında 17 öğrenci zehirlendi.

13- Çöpe bırakılan bebek ve 14 yaşındaki annesi devlet korumasında; annenin 18’inde çocuğu talep etme hakkı var

Edirne’nin Keşan ilçesinde, çanta içinde çöp konteynerine bırakılan kız bebek, 14 yaşındaki annesi A.A. ve annenin 16 yaşındaki ablası M.A. devlet korumasına alındı. Adli süreç devam ederken, A.A.’nın 18 yaşına geldiğinde bebeğini talep etme hakkı olduğu belirtildi.

14- Elektronik sigara ithalatı yasaklandı

Elektronik sigara ve benzeri ürünlerin ithalatı yasaklandı.

15- OYAK, Demirören’in enerji şirketlerini devralıyor

Mesleki Emeklilik Fonu OYAK, Güzel Enerji (Total Oil Türkiye) ve M Oil’i Demirören Holding’den devralmak üzere Rekabet Kurulu’na başvurduğunu, Milangaz’ı satın almaya yönelik taraflar arasındaki görüşmelerin ise sürdüğünü duyurdu.

16- Ankara’da gıda enflasyonu şubat ayında yüzde 1.71 arttı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da gıda enflasyonunun ocakta bir önceki aya göre yüzde 1.71 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 257 lira, yoksulluk sınırının ise 7 bin 353 lira olduğunu açıkladı.