Akşam Postası / 25 Şubat 2019

1. İşadamı ekonomik belirsizlikten yakındı: Tarot falı açacağız

Anıl Alirıza Şohoğlu. Fotoğraf: DHA





Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, ekonomide öngörü yapamamaktan yakınırken “Neredeyse falcı getirip ‘Tarot açalım’ diyeceğiz”dedi.

2. Kütahya’nın can damarı Eti Gümüş kapandı: 950 işçiye ne maaş ne de tazminat var!

Türkiye’nin tek, Ortadoğu’nun en büyük gümüş fabrikası Eti-Gümüş’te çalışan 950 işçi üç aylık alacakları dahil tazminatsız işten çıkarıldı.

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3. Kolin, İstanbul Havalimanı hisselerini devretmek için resmen başvurdu

Fotoğraf: DHA

Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ, İstanbul Havalimanı’nı inşa eden konsorsiyumdaki hisselerinin devri için Rekabet Kurumu’na başvurdu.



4. CHP raporu: Kriz sadece mutfağı değil ‘eğitim’ bütçesini de vurdu

Fotoğraf: DHA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından hazırlanan rapora göre ekonomik kriz sadece mutfak bütçelerini değil, asgari ücretle geçinen ve okul çağında çocuğu bulunan ailelerin eğitim bütçesini de vurdu.

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5. Tanzime yeni ürün: Bakliyat satışları başlıyor



Ankara büyükşehir belediyesince 30 noktada kurulan tanzim satış noktalarında, yarın bakliyat satışına da başlanacağı açıklandı.

6. TCDD: Çorlu’daki tren kazasında kusurumuz yok

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Tekirdağ’da 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında herhangi bir kusurunun bulunmadığını savundu.

7. TTB’den zehir zemberek rapor: Şehir hastanelerinde ölüm oranı artabilir

Türkiye Tabipleri Birliği (TTB) Sağlık Bakanlığı’na gönderdiği raporda, şehir hastanelerinde odağın ‘insan sağlığı’ değil ‘kâr’ olduğunu ve yetersiz insan kaynağı nedeniyle ‘ölüm oranında artış’ olabileceğini yazdı

8. Burhanettin Kocamaz aday olamıyor

Mersin İl Seçim Kurulu, Burhanettin Kocamaz’ın belediye başkan adayı olamayacağını açıkladı.

9. HDP, Şanlıurfa’da büyükşehir ve üç ilçede Saadet’i destekleyecek

Şanlıurfa’da HDP, büyükşehir belediyesi ve üç ilçedeki adaylarını çekerek Saadet Partisi’nin (SP) adaylarını destekleme kararı aldı.

10. SOHR: En az 85 IŞİD militanı aileleriyle birlikte Suriye’den Türkiye’ye geçti

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Suriye’den çıkmak isteyen en az 85 IŞİD militanı ve ailelerinin, kaçakçılara para ödeyerek sınırın Türkiye tarafına geçtiği öne sürüldü.

11. Balat’ta kilise duvarına tehdit yazıları

İstanbul’daki Balat Surp Hreşdagabet Ermeni Kilisesi’nin dış duvarına tehdit ifadeleri yazıldı.



12. Erdoğan Yozgat’tan destek istedi: Ankara’daki akrabalarınızı arayın

Fotoğraf: DHA





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara adayı Mehmet Özhaseki için Yozgatlılardan destek istedi: “Ankara’daki akrabalarınızı arayın ve tavsiyede bulunun.”

13. Bakan hedef koydu: Beş yılda 1,5 milyon konut dönüştürülecek



Fotoğraf: Reuters



Son günlerde depreme dayanıksız konutların bir bir yıkılmasının ardından hükümet beş yılda dönüştürmeyi hedeflediği konut sayısını belirledi.

14. AKP’li belediye meclis üyesi ‘çocuğa cinsel istismar’dan tutuklandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki E.A.’ya 10 yaşından beri sistematik şekilde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan beş kişi arasında AKP’li belediye meclis üyesi F.Ö.’nün de bulunduğu ortaya çıktı.

15. AKP’liler devlet korumasındaki kadınları ifşa etti

Fotoğraf: Sözcü

Çanakkale AKP İl Başkanı Gültekin Yıldız’ın eşi Şerife Ersoy Yıldız ve AKP’li belediye meclis üyesi Huriye Doğancı, devlet korumasındaki kadınların yaşadığı konukevini ziyaret edip yasak ve tehlikeli olmasına rağmen ziyaretin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

16. Öğrenci olmayınca: Milli Eğitim, beş imam hatipi kapatmak zorunda kaldı

Fotoğraf: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci eksikliği nedeniyle beş imam hatip okulunu kapattı.

17. ‘FETÖ’ soruşturmasında 188 muvazzaf askere tutuklama kararı

Fotoğraf: Reuters

İstanbul’da ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 237 muvazzaf askerden 188’ine tutuklama talep edildi.

TSK’da ‘FETÖ’ soruşturması: 67’si muvazzaf 101 kişi hakkında gözaltı kararı



18. İddia: AKP’nin broşürünü almayanlardan kimlik bilgileri isteniyor

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde AKP’lilerin yerel seçimler için“Cumhurbaşkanından size selam getirdim” diyerek dağıttığı seçim broşürlerini almayan yurtttaşların kimlik bilgilerinin sorulduğu öne sürüldü.



19. Oscar ödülleri sahiplerini buldu: En iyi film Green Book

Amerikan sinemasının en prestijli ödülü sayılan Oscar ödülleri, Los Angeles’ta verildi.



