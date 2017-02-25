Akşam Postası / 25 Şubat 2017

1- DSG yeni ağır silah sözü almış: ‘ABD Menbiç’i Türkiye’ye karşı koruyacak’

ABD’nin Türkiye tarafından ‘terörist’ muamelesi yapılan YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) ağır silah göndermeyi sürdürme ve yine YPG’nin elindeki Menbiç’i Türkiye’ye karşı koruma sözü verdiği öne sürüldü.

2- DSG’nin ABD desteği iddiasının ardından Haseke’de zırhlı araç konvoyu görüntülendi

ABD’nin Suriye’de ana omurgasını YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) desteğe devam etme sözü verdiği iddiasının ortaya atılmasının hemen akabinde Haseke’de DSG’ye gönderildiği bildirilen zırhlı araçlar görüntülendi.

3- Genelkurmay savunmaya geçti: İktidara yakınlık eleştirilerine yedi maddede yanıt

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidarla yakın görüntü vermesiyle eleştirilen, Yenikapı mitinginde siyasi lider gibi konuşma yapan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, hakkındaki eleştirilere yedi yanıtla karşılık verdi.

4- Hürriyet, iktidar yanlısı isimleri kızdırdı: Darbeci Aydın Doğan… Hande Fırat hiç mi utanmadın?

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ve iktidara yakın görüntü vermesiyle ilgili eleştirilere kurum içinden gelen ‘savunma’ları manşetine taşıyan Hürriyet, iktidar yanlısı gazetecileri kızdırdı.

5- Yıldırım’dan ‘Evet’ için tarihi gönderme: Mustafa Kemal’e de ‘Hayır’ diyenler oldu

Başbakan Binali Yıldırım, partili cumhurbaşkanlığı adıyla referanduma götürülen ‘başkanlık sistemi’ne ‘Evet’ kampanyasının düğmesine torunu Ecemsu’yla birlikte bastı.

6- Kılıçdaroğlu’na göre yeni sistemin anlamı: Bir kararnameyle bizi içeri atabilirler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referanduma götürülecek ‘partili cumhurbaşkanlığı’ sisteminin gelmesi durumunda kendilerinin bir kararnameyle hapse atılabileceğini söyledi.

7- Saadet Partisi’nden dolaylı ‘Hayır’: Bu haliyle destek veremeyiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa referandumunda kutuplaşma istemediklerini belirterek, ‘kimseyi kırmamak’ için teklife destek vermeyeceklerini söyledi.

8- Tahammül yok: Ümraniye’de ‘Hayır’ bildirisi dağıtan BHH üyesi bıçaklandı

Birleşik Haziran Hareketi (BHH), anayasa değişiklik referandumu için İstanbul’da ‘Hayır’ bildirisi dağıtan bir üyelerinin bıçaklandığını duyurdu.

9- Erdoğan Twitter’ı yad etti: 140 karakterlik aforizmalarla yarım porsiyon aydın olunur

Sosyal medyaya karşı olduğu bilinen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, daha önce ‘baş belası’ dediği Twitter’a yeniden yüklenip, “140 karaktere sığdırılmış aforizmalarla yarım porsiyon aydın olunabilir, başka bir şey olunamaz” dedi.

10- Doktorası bitince sözleşmesi yenilenmeyen ‘barış akademisyeni’ intihar etti

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi araştırma görevlisiyken doktorası bitince işten çıkarılan ‘barış akademisyeni’ Mehmet Fatih Traş dün gece evinde intihar etti.

11- Çavuşoğlu ‘sıkışıp’ gidince pazarcı affetmedi: Gonuşmadan geçmeycen, cevap vercen

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya’da bir pazarcının diyalogu dikkati çekti.

12- Isparta’daki 15 Temmuz iddianamesinden: Darbeciler hazırlık toplantısı yapmış

Isparta’da 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili soruşturma için kabul edilen iddianamede, darbeci askerlerin darbe girişimi için hazırlık toplantısı yaptığı belirtildi.

13- Eski emniyet müdürü Saygılı’ya duruşma sırasında verilen, Gülen’in ifadelerinin olduğu zarfa el konuldu

‘FETÖ’ davasında yargılanan eski emniyet müdürü Yakub Saygılı’ya duruşma sırasında avukatı tarafından verilmek istenen, içinde Fethullah Gülen’in ifadelerinin yer aldığı bir zarfa ‘örgütsel mesaj’ şüphesiyle el konuldu.

14- Müzisyen Kerem Görsev de ‘Hayır’ dedi: 18 yaşında milletvekili olmaz

‘Partili cumhurbaşkanlığı’na ‘Hayır’ diyen ünlülerin arasına caz müzisyeni Kerem Görsev de katıldı.

15- ‘Mevcut müfredat gerici’ diyen imam hatip öğretmenine soruşturma açıldı

stanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir imam hatip okulunda görev yapan öğretmen ve ilahiyatçı-yazar Cemil Kılıç hakkında, imam hatiplerdeki eğitimi eleştirdiği gerekçesiyle soruşturma açıldı.

16- ‘Çoluk çocuk pompalı tüfek aldı’ diyen Gökçek’e göre darbe olmaz ama ‘FETÖ’cüler cezaevlerinde isyan çıkarabilir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, darbe girişiminden sonra ‘FETÖ’ operasyonlarından tutuklananların cezaevlerinde eş zamanlı isyan çıkararak kaçmayı planladığını öne sürdü.

17- Demirtaş’ın cezaevinde yazdığı ‘Halep Ezmesi’ öyküsü, PEN’in sitesinde yayınlandı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın cezaevindeyken yazdığı kısa hikayesi ‘Halep Ezmesi’, uluslararası yazarlar derneği PEN’in sitesinde yayınlandı.

18- ‘Yaşamıyorum, sadece zaman öldürüyorum’: Radiohead’in en hüzünlü şarkıları belirlendi

Dünyaca ünlü müzik grubu Radiohead’in en hüzünlü şarkıları belirlendi: ‘True Love Waits’ ve ‘We Suck Young Blood.’

19- Müsteşara ‘Hadi lan oradan, memleket müsteşardan geçilmiyor’ diyen şarkıcı Nihat Doğan özür diledi: Yanlış yorumladım

‘FETÖ’ davasına sanıkların takım elbiseyle katılması sonrası gardiyanlara “Alçak” diyen şarkıcı Nihat Doğan, kendisine tepki gösteren Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek’e önce “Müsteşarmış… Hadi lan oradan” dedi, sonra özür diledi.