Akşam Postası / 25 Ocak 2021

1. Kongrede, ‘CHP’de tek adamcağız siyaseti işliyor’ diyen Erdoğan Elazığ’da çay dağıttı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’de tek adamcağız siyaseti işlediğini savundu. Türkiye’de CHP’ye ait bir siyaset olmadığını savunan Erdoğan, “Hatta CHP diye bir partinin olup olmadığı tartışmalıdır” dedi.

2. Çavuşoğlu: Korsanlar ne bize, ne ailelere ne de şirkete ulaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün Gine Körfezi’nde baskın düzenlenen gemiden 15 kişiyi kaçıran korsanların henüz kimseyle temasa geçmediğini açıkladı.

Reklam

3. Çin aşısından 6.5 milyon doz daha geldi

Fotoğraf: AA

Çin’den sipariş edilen Covid-19 aşılarının ikinci partisinin bulunduğu THY’nin Pekin-İstanbul seferini yapan uçak, İstanbul Havalimanı’na geldi.

4. Uykuları kaçıran ‘Coronasomnia’: Neden bu kadar arttı ve nasıl başa çıkılır?

Salgın geceleri iyi bir uyku çekmeyi zorlaştırdı, insomnia (uykusuzluk rahatsızlığı) yaşayanların sayısı arttı. Bazı uzmanlar bu durum için yeni bir terim kullanıyor: Coronasomnia.

5. Galataport’a yeni dava: Civardaki binalar hasar gördü

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2002’den bu yana kamuoyunda tartışmalara yol açan, hakkında birçok kez durdurma kararı verilen Galataport hakkında civardaki binalarda hasara yol açtığı gerekçesiyle maddi tazminat davası açtı.

Reklam

6. En kötü senaryo gerçekleşiyor: Küresel buz kaybı rekor hızda

Fotoğraf: leeds.ac.uk

Briitanyalı bilim insanlarının araştırmasına göre gezegendeki buz erimesi rekor bir oranda hızlanıyor. Oran, iklim değişikliğiyle ilgili en kötü senaryoyla uyuşuyor.

7. Soylu, salıverilince, ‘Bakan olsam ne yazar’ demişti: İki yıl dört aya kadar hapsi istendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sosyal medya hesabından küfrettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan kişi hakkında ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ suçundan bir yıl iki aydan iki yıl dört aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

8. Reuters: Erdoğan reform vaadine sadık kalırsa, yabancı yatırımcılar geri dönecek

Reuters’in analizine göre, yıllardır Türkiye’yi ‘kötü ekonomi yönetiminin bir nedeni olarak ümitsiz bir vaka olarak gören’ yabancı yatırımcılar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın reform vaadine sadık kalması durumunda, gelişmekte olan piyasaların en büyük getirilerinden bazılarını vaat ederek geri dönecek.