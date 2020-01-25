Akşam Postası / 25 Ocak 2020

1- Soylu: Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 yaralı var, 22 kişi halen enkaz altında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili basın toplantısı düzenleyerek, Malatya Doğanyol’da dört, Elazığda ise 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 1031 kişinin yaralandığını belirtti. Soylu, Doğanyol’da göçük altında kimse kalmadığını söyledi.

2- RTÜK, Elazığ depremiyle ilgili ‘provokatif yorum ve haberlere’ inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Elazığ merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından ‘provokatif yorum ve haberler’ için inceleme başlattığını açıkladı.

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3- THY’den Elazığ ve Malatya’ya ‘150 lira sabit ücret’ tarifesiyle ek seferler

Türk Hava Yolları’ndan (THY) Elazığ’da dün meydana gelen deprem sonrasında kente Ankara’dan iki, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan bir ve İstanbul Havalimanı’ndan hem Malatya hem Elazığ’a birer ek sefer düzenlendiği açıklandı. Pegasus Havayolları da Elazığ uçuşu olan yolculara ücretsiz iptal ve değişiklik hakkı sundu.

4- ‘Corona’da son durum: Ölenlerin sayısı bir günde 41’e fırladı; Çin dışına da yayıldı

Çin’de ortaya çıkan ‘corona’ virüsünün yol açtığı salgında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 26’dan 41’e yükseldi. Dünya çapında yaklaşık 1300 kişinin ise virüsten etkilendiği tahmin ediliyor.

5- Yağışların yüzde 50 azaldığı Trakya’da nehirler kurudu; yağmur duası edildi

Trakya’da son yılların en kurak mevsimi yaşanıyor. Meriç Nehri’nde kuraklık nedeniyle adacıklar oluşurken, Edirne Meteoroloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Bilhan Dalkılıç, geçen yıla oranla Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de yağışların yüzde 50 azaldığına dikkat çekti.

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6- İBB konserlerinden 2 milyon liraya yakın kazanmışlar

İktidara yakınlığıyla bilinen Yusuf Güney, Yavuz Bingöl, Mustafa Yıldızdoğan ve Alişan adlı şarkıcıların İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) düzenlediği ve büyük çoğunluğu 31 Mart 2019’daki yerel seçimler öncesine denk gelen konserlerden 1 milyon 830 bin lira kazandığı belirtildi.

7- Reuters: Kıbrıs Cumhuriyeti, AB’nin Rusya yaptırımını Türkiye nedeniyle veto edecek

Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti, Ukrayna’ya bağlı Kırım bölgesini ilhak ettiği gerekçesiyle AB’nin Rusya’ya uygulamak istediği yeni yaptırımları, AB’nin Doğu Akdeniz’de doğalgaz arayan Türkiye’ye daha sert tavır almasını istemesi nedeniyle veto edecek.

8- İstanbul’da cenazeler karıştı

İstanbul’da aynı gün hayatını kaybeden ve mezarlıklar müdürlüğü gasilhanesinden ailelerine teslim edilen iki kişinin cenazesi karıştı.

9- Kiliseden tablo çalan şüphelilere operasyon: 10 kişi gözaltına alındı

İstanbul’un Fatih ilçesinde Balat semtindeki Mürsel Paşa caddesinde bulunan bir kilisede kaçak kazı yaparak maddi değeri çok yüksek olduğu belirtilen bir tabloyu çalan 10 kişi gözaltına alındı.

10- Rize’de 56 köy yolu kardan kapalı

Rize’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 159 köy yolundan 103’ü ulaşıma açıldı. Kapalı 56 köy yolunun açılması için çalışmalar sürdürülüyor.