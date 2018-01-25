Akşam Postası / 25 Ocak 2018

1- Zeytin Dalı Harekatı | Erdoğan Hatay’daki harekat merkezinde

TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ altıncı gününde.

ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

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Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…

2- Reuters’ten ‘imam hatip’ dosyası: Erdoğan’ın dini hamlesinin parçası

Türkiye’de son yıllarda imam hatip okullarının öne çıkarılması uluslararası haber ajansı Reuters’in de dikkatini çekti. Bir dosya haber hazırlayan ajans, ‘imam hatiplerin canlandırılmasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dini, toplumsal yaşamın merkezine yerleştirme hamlesinin bir parçası’ olarak yorumladı.

3- CHP’li Özgür Özel: 15 Temmuz tiyatro miyatro değil

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 15 Temmuz’u ‘dört başı mamur bir darbe girişimi’ diye nitelerken, “Tiyatro miyatro değil” dedi.

4- Bakanlıktan 4 milyonluk tazminat davası: Akıncı Üssü’ndeki hasarı darbeciler ödesin

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü’nde oluşan maddi zararın karşılanması için darbe davalarında sanık olan 500 kişi hakkında 4 milyon 545 bin liralık tazminat davası açtı.

5- Merkel’den talimat, Erdoğan’dan teşekkür: Adil Öksüz bulunsun

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz’ün bulunması için 14 Kasım’da tüm emniyet müdürlükleri ve istihbarat birimlerine talimat verildiğini yazdı.

6- CHP’de dördüncü aday: Yargıçlar Sendikası eski başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu

Yargıçlar Sendikası eski başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP genel başkanlığına aday olacağını açıkladı.

7- Diyanet mesaiyi adliyede harcıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın geçen yıl 3 bin 263 davada taraf olduğu bildirildi.

9- Türk-İş açıkladı: 5262 liranın altında kazanıyorsak ‘yoksuluz’

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), ocak ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Rapora göre dört kişilik ailenin açlık sınırı 1615 lira, yoksulluk sınırıysa 5262 lira oldu.

10- Zabıtadan ‘şafak baskını’: İBB’yle CHP’li Kadıköy Belediyesi’nin otopark kavgası

İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB) zabıtaları Kadıköy belediyesinin otoparkına sabah baskını yaptı.

11- Herkese yer var: Star yazarı Sibel Eraslan bakanlık müşavirliğine atandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Star yazarı Sibel Eraslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı müşavirliğine atandı.

12- Cem Küçük ve Ersoy Dede, Levent Gültekin’e hakaretten mahkum oldu

Diken yazarı Levent Gültekin, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük ve Star gazetesi yazarı Ersoy Dede’ye açtığı hakaret davalarını kazandı.