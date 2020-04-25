Akşam Postası / 25 Nisan 2020

1- Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 2 bin 706’ya çıktı; 2 bin 861 yeni vaka var
Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 106 artarak 2 bin 706’ya çıktı. 2 bin 861 yeni vakayla toplam vaka sayısı ise 107 bin 773’e yükseldi.
2- İmamoğlu aleyhine kurgu video: ‘Limonu yandaştan aldı’ diyeceksin
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), belediyenin çiftçiye destek amacıyla aldığı limonlarla ilgili kurgu video çektiği belirtilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacak.
3- 65 yaş üstü vatandaşa sokağa çıkma izni gündemde
Corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü vatandaşlara, haftasonu belirli süre sokağa çıkma izni verilebileceği öne sürüldü.
Bilim kurulu üyesi: Açıklanan vaka kadar testi negatif çıkıp bulguları olan vardır
TÜBİTAK başkanı: Dokuz ayda ‘corona’ aşısının preklinik süreci tamamlanır
ABD’deki 346 vatandaş Türkiye’ye getirildi
TFF başkan vekili: Ligler haziranın ikinci haftası başlayacak
Taksiciye ‘sokağa çıkma yasağı’nı ihlalden bir günde aynı yerde iki ceza
Evlenecek çiftler online alışverişe yöneldi, ekmek yapma makinesi satışları yüzde 700 arttı
15 Mart’tan sonra işten çıkarılan herkesin desteği resen başlatılacak
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4- Yeşilova belediye başkanı ve eşine saldırıda üç tutuklama
Burdur’un Yeşilova ilçe Belediye Başkanı CHP’li Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel’e evlerinde düzenlenen silahlı saldırıya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüpheliden üçü tutuklandı, sekizi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
5- Yargıtay başsavcılığı: CHP’li Eren Erdem’in dört yıl iki aylık cezası onansın
Yargıtay başsavcılığı, Karşı gazetesinin eski genel yayın yönetmeni ve eski CHP’li milletvekili Eren Erdem’e verilen hapis cezasının onanmasını istedi.
6- Ankara belediyesinin iftar yardımı sitesine sanal saldırı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine iftarlık ulaştırılabilen internet sayfasının saldırıya uğradığını açıkladı.
7- ‘Corona’ günlüğü | Fransa’da can kaybı 369 artışla 22 bin 614’e çıktı
Fransa’da yaşamını yitirenlerin sayısı 369 artarak 22 bin 614’e, İtalya’da ise 415 artışla 26 bin 384’e yükseldi… ABD’de yaşamını yitirenlerin sayısı 1993 artarak 51 bin 956’ya, Britanya’da 813 artarak 20 bin 319’a yükseldi… İspanya’da ise toplam vaka sayısı 2 milyon 815 bin 347’ye ulaştı; hayatını kaybedenlerin sayısı ise 197 bin 506.
DSÖ: ‘Corona’dan iyileşenlerin bir daha hasta olmayacağına dair kanıt yok
Markette iki kişiye tüküren kadın tutuklandı
Afrika’da ‘corona’ nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1300’ü geçti
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8- MSB: Irak’ın kuzeyindeki PKK saldırısında bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki üs bölgesinde PKK’lıların saldırısı sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.