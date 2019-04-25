Akşam Postası / 25 Nisan 2019

1. İBB, veri kopyalamayı durdurdu

Fotoğraf: bb.istanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), veri tabanı kayıtlarının elektronik olarak kopyalanmasını durdurdu.



2. Küçükçekmece’deki çocuk istismarı: Dokuz şüpheliye gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gece İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde beş yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan kişinin yakalandığını duyurdu. Toplam gözaltı sayısı ise dokuz.



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3. ‘FETÖ’ sanığı Uğurluel’e tahliye: İlgilenmediğim kadın haber yaptırdı

‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla yargılanan tarihçi-yazar Talha Uğurluel, oy çokluğuyla tahliye edildi.



4. Akşener’i evinin önünde ‘protesto eden’ 16 MHP’liye beraat

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in evinin önünde gösteri yaptığı gerekçesiyle yargılanan 16 kişi beraat etti.



5. Oyuncu Ahmet Kural’ın bir yıl dört aylık hapis cezasına savcılık itirazı

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ramazan Ergül, eski sevgilisi Sıla’yı darp ettiği suçlamasıyla oyuncu Ahmet Kural’a toplamda bir yıl dört ay 20 gün hapis cezası verilmesine itiraz etti.



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6. Merkez Bankası faizi sabit tuttu: Karardan ‘ek sıkılaştırma’ söylemi çıkarıldı

Merkez Bankası (MB) nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 24 seviyesinde sabit tutarken, parasal duruşun enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirleneceğini belirtti.

7. İstanbul’da Ramazan pidesi 2.5 lira

İstanbul’da Ramazan pidesi 2.5 lirada satılacak.



8. AVM yönetim danışmanı: Yatırım dönüşü 50 yıla çıktı, yabancılar imkan bulsa çıkar

Ticari gayrimenkul yatırımı ve yönetimi alanında faaliyet gösteren Jones Lang LaSalle’ın (JLL) Türkiye Başkanı Avi Alkaş, alışveriş merkezi (AVM) yatırımlarında 10-15 yıl olması gereken yatırım dönüş sürelerinin TL bazında kiralama uygulamasının da etkisiyle 40-50 yıla kadar çıkmaya başladığını söyledi.

9. İmamoğlu ‘Öncelik değil’ demişti: Hükümet Kanal İstanbul’da geri adım atmıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) yönetim değişikliğinin ardından Kanal İstanbul projesinin devam edip etmeyeceği konusunda, “Aynı kararlılıkla devam edecek” dedi.









