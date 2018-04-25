Akşam Postası / 25 Nisan 2018

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1- CHP ‘Yeter’ dedi: Gündemimizde Abdullah Gül yok, olmayacak

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP’nin de yer alacağı ittifakın çatı adayı olacağı öne sürülen Abdullah Gül için, “CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak da” dedi.

2- HDP’nin adayı ‘çok büyük ihtimalle’ Demirtaş

HDP’nin bugünkü parti meclisi (PM) toplantısında, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçimi için tutuklu bulunan eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş’ın aday gösterileceği yönünde karar alındığı belirtildi.

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3- Akşener kararlı: 100 bin imzayla İYİ Parti’nin adayıyım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olma kararlılığını bir kez daha dile getirdi.

4- Seçim yardımları belli oldu: İYİ Parti, Hazine’den para alamayacak

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ve MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın imzasını taşıyan Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun Teklifi ile ilgili görüşmeler sona erdi. Buna göre Meclis’te grubu bulunan İYİ Parti Hazine’den seçim yardımı alamayacak.

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5- Basın özgürlüğü daha da geriledi: Türkiye 180 ülke arasında 157’nci

Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye bu yıl iki basamak gerileyerek 180 ülke arasında 157’nci sıraya yerleşti.

6- İtirazlar sürüyor: 20 üniversite kurulmasını öngören tasarı komisyondan geçti

Dördü vakıf 20 yeni üniversite kurulması için hazırlanan yasa tasarısı Meclis Milli Eğitim Komisyonu’ndan geçti.

7- ‘Cumhuriyet davası’nda ‘son söz’ler: FETÖ’cülük suçlaması akılla alay etmek

Gazeteciliğin yargılandığı ‘Cumhuriyet davası’nda gazeteciler karar öncesi ‘son sözleri’ni söyledi.

8- Tutuklu iki Yunan askerine iki gerekçeyle tahliye yok

Edirne’den Türkiye’ye geçen iki Yunanistan askeri için tutukluluğa devam kararı çıktı.

9- Ebu Hanzala’nın Tevhid Dergisi kadrosu anlatıyor (2): IŞİD sempatisi yok

Tutuklu yargılanan Halis Bayancuk’un (Ebu Hanzala) başını çektiği Tevhid Dergisi çevresinin oluşturduğu Tevhid ve Sünnet Cemaati’nin önde gelen isimlerinden Enes Yelgün, Türkiye’de İslam Devleti’yle özdeşleştirilen grubun resmi pozisyonunu ve IŞİD sürecinde yaşananları anlattı, İslam Devleti’yle bağlantılı oldukları iddiasını değerlendirdi.

10- ‘Bakanın eşinde ByLock çıktı’ demişti: Gazeteci İsmail Küçükkaya’ya hapis cezası

Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya’nın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşinde ByLock çıktığı ve boşandıkları yönündeki iddiasının ardından açılan dava sonuçlandı. Mahkeme Küçükkaya’yı bir yıl dört ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

11- ‘Kumpas var’ denen derbi kaldığı yerden ‘seyircisiz’ devam

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası yarı finalindeki Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 3 Mayıs’ta kaldığı yerden seyircisiz oynanmasına karar verdi.

12- TÜSİAD da OHAL’e alışıyor: Kendimize özgü bir yapısı olabilir

Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurlu Başkanı Erol Bilecik, OHAL’in ‘farklı bir değişime uğrayabilmesi’ için görüşlerini ifade ettiklerini söyleyerek, “İki gözümüzün biri ekonomidedir biri de dış politikadadır. Böyle baktığımız zaman dış ilişkilerden zaman zaman gelen sese bizim dikkat etmemiz gerekir” dedi.

13- Müslim, MİT’i işaret etti: Çekya’da bazı yerlere götürmek istediler

PYD’nin eski eş genel başkanı Salih Müslim, Çekya’da mahkemeye çıkarılmadan önce ‘bazı yerlere götürülmek istendiğini’ öne sürerek MİT’in, Kosova’da yakalayarak Türkiye’ye getirdiği altı Cemaat mensubunu hatırlattı.