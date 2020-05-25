Akşam Postası / 25 Mayıs 2020

1. 24 saatte 29 can kaybı: Vaka sayısı yeniden 1000’in altına düştü, 1321 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 987 yeni corona virüsü tanısı konarken, 29 kişi hayatını kaybetti, 1321 kişi iyileşti.

2. DSÖ: ‘Hidroksiklorokin’ ilacının denemeleri durduruldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ‘hidroksiklorokin’ isimli ilacın denemelerinin durdurulduğunu duyurdu.

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3. ‘Beyan esas olsun’ teklifi reddedildi: İBB, sosyal yardım başvurularını dondurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AKP ile MHP’nin sosyal yardım için vatandaşın beyanının yeterli görülmesi yönündeki talebi reddetmesi nedeniyle yeni yardım talebi alamadığını bildirdi.

4. Ziyaret yerine video konferans: Hangi parti kiminle bayramlaştı?

Fotoğraf: AA

Corona virüsü nedeniyle siyasi partiler birbirlerini genel merkezlerinde ziyaret edemedi. Bunun yerine heyetler internet üzerinden görüntülü olarak görüştü.

5. Erdoğan’dan teşkilatına: Hesabi değil, hasbi şekilde çalışırsak millet yanımızda olur

Bayramlaşmak amacıyla lideri olduğu AKP’nin 81 il teşkilatına seslenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, imza attıkları proje ve düzenlemeleri tek tek sayarak bunların millete anlatılmasını istedi.

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6. OGM: Kaş’taki yangının otların tutuşmasıyla çıktığı düşünülüyor

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Antalya’nın Kaş ilçesinde çıkan yangına, kuru otların tutuşmasının neden olduğunun düşünüldüğünü bildirdi.

7. Yatırımcı derneğinden tavsiye: AVM’ler 1 Haziran’da tüm mağazalarıyla açılsın

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu, 1 Haziran’da AVM’lerin ‘tam kadro’ açılması çağrısında bulundu.

8. Selçuk: Yüz yüze eğitimin süresi eylülde belli olacak; telafi eğitimi verilecek

Milli Eğtim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağının eylülde belirleneceğini ve öğretmenlerin telafi eğitimi vereceğini belirtti.

9. ‘Corona’ günlüğü

Vaka sayısı 5.5 milyonu geçti, iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 303 bini aştı.

10. Çevre ve Şehircilik bakanı: Antalya’da tespit edilen 413 imara aykırı yapı yıkılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya’da Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Doğal SİT alanlarındaki 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettiklerini belirterek hepsinin yıkılacağını açıkladı.

11. İsveç 5G teknolojisine geçti

İsveç’in telekom şirketi Tele2, halka açık şekilde 5G’ye geçtiklerini duyurdu.

12. Almanya’da mahkeme kararı: Volkswagen, ’emisyon skandalı’ndan ötürü dizel araç sahiplerine tazminat ödeyecek

Almanya Federal Mahkemesi (BGH), Alman otomobil üreticisi Volkswagen’ın (VW) egzozlarında manipüle edilmiş dizel motorlu araçlar satın alan sürücülere tazminat ödemek zorunda olduğuna karar verdi.

13. Fransa’nın ilk trans belediye başkanı seçildi: Marie Cau

Fransa’nın kuzeydoğusundaki Tilloy-lez-Marchiennes’in belediye başkanı seçiminde bir ilk yaşandı. 55 yaşındaki Marie Cau, ülkenin ilk trans birey belediye başkanı olarak kayıtlara geçti.

14. ‘Aşırı güç’ kullanmakla suçlanan polislere soruşturma

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlara müdahale ederken aşırı güç kullandıkları öne sürülen polisler görevden alındı.