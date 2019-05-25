Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 25 Mayıs 2019

1. Ekonomi bürokrasisine göre Albayrak’ın ‘İVME’ paketi ‘zamansız ve gereksiz’

Cumhurbaşkanlığı’ndaki ekonomi bürokrasisi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı ‘İVME’ (ileri, verimli, milli endüstri) finansman paketini ‘zamansız ve gereksiz’ bulduğunu belirtirken, bir Merkez bankası yetkilisi ise “Zamanlama sorunlu” dedi.

2. Akşener YSK’ya yüklendi: Gerekçeli karar değil darbe bildirisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin gerekçeli kararını yerden yere vurdu: “Minareyi çaldılar, kılıfı 250 sayfa. Gerekçeli karar değil darbe bildirisi.”

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3. Yeni havalimanına ilk metro hattı seneye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının önümüzdeki yıl, Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının ise üç yıl içinde açılacağını söyledi.

4. Doktorlar mesleğini yaparak askerlik görevini tamamlayabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanlığı’yla müşterek belirlenecek yerlerde yükümlüğünü yerine getiren doktarların askerliğini yapmış sayılacağını açıkladı.

5. Emekliye bayram ikramiyesi 31 Mayıs’ta; maaş 3 Haziran’da

Yaklaşık 12 milyon emekliye 1000’er liralık Ramazan Bayramı ikramiyesi 31 Mayıs’ta ödenecek. 4 ve 5 Haziran’a denk gelen memur maaşları da bayram dolayısıyla 1, 2 ve 3 Haziran’da ödenecek.

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