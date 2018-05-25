Akşam Postası / 25 Mayıs 2018

1. ‘Bidon gösteren’ İnce ekonomiyi anlattı: 16 senenin sonunda bunu dolduruyorsun

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Uşak’ta elinde değişik boylarda benzin bidonları, çocuk bezi ve çocuk mamasıyla kürsüye geldi ve “Ekonomi böyle anlatılır” diyerek, ekonominin durumunu anlattı.

2. Akşener söz verdi: 2019’da Suriyeli mültecilerle Suriye’de iftar yapacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bu ekonomiyi bunlar yönetemez durumdalar. (Cumhurbaşkanı) Erdoğan yorgun otobüs şoförü gibi. Allah’ın izniyle 24 Haziran akşamı, yorgun, sürekli kafası düşen bu şoförü evine dinlenmeye göndereceğiz” dedi.

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3. Demirtaş’tan haber kanallarına mesaj: Seçimde biz de varız, sanırım haberiniz yok

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, kamu yayıncısı TRT dahil olmak üzere anaakım medyada yer alan üç haber kanalı CNN Türk, NTV ve Habertürk’ü HDP ve kendisine yer vermemekle eleştirdi.

4. Roboskili ailelerin eleştirdiği HDP’li Beştaş: Görevim değişti, ondan açıklama yapmadım

Roboskili ailelerin tepki gösterdiği HDP’li Meral Danış Beştaş, “Aileler açıklama yapmamamı eleştiriyorlar. Haklılar. Aslında şu anda görevim değişti. Ben hukuktan sorumlu değilim. Eleştirileri baş göz üzerine” dedi.

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5. Cem Vakfı: Erdoğan sözlerini açmalı, cemevleri zaten hukuken ibadethane

Cem Vakfı’ndan, “Cemevlerine hukuki statü tanıyacağız” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt geldi: “Cemevleri zaten hukuken ibadethanedir. Sayın cumhurbaşkanı yeni bir şey söylememekte.”

6. Bayburt Grup’un ‘sınavı’: Gazeteci Toker’e 1.5 milyon liralık bir dava daha

Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker’e, 22 Ekim 2017 tarihinde yazdığı ‘Tasarruf arıyorsanız metro ihalelerine bakın’ başlıklı yazısında adı geçen ‘Şenbay Madencilik’ tarafından 1.5 milyon liralık manevi tazminat davası açıldı.

7. Şimşek MB’nin ‘duruşu’nu anlattı: Gerekeni yapacak, piyasalarla inatlaşmayacak

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası’nın hamleleriyle ilgili olarak, “Merkez Bankası’nın spekülatif saldırılara karşı eli kolu bağlı değildir. Ne gerekiyorsa yapacaktır. Hükümetimizin tam desteğine sahiptir. Türkiye piyasalarla inatlaşmayacak” dedi.

8. ‘Uyuşturucuya özendirmek’ten tutuklanan rapçi Ezhel: Pişmanım

‘Uyuşturucu özendirmek’ suçundan tutuklanan ‘Ezhel’ lakaplı rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu, yaptıklarından pişman olduğunu söyledi.

9. BTK seçimde devrede: Sosyal medyadaki ‘anormal yayınlar’ engellenecek

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin olduğu gün sosyal medyada ‘anormal yayınlar’ın engellenmesi için ortak çalışma yapıldığı bildirildi.

10. Okul kantinine obezite ayarı: Tost ve poğaçalar küçülüyor

Çocuklardaki obeziteyi önlemek için okul kantininde satılan tost ve poğaçaların küçültüleceği bildirildi.

11. Kaldırılmak istenen yedi bakanlık: Ekonomi, orman, kültür, AB, spor, gümrük, kalkınma

AKP 24 Haziran seçimlerinden sonra hayata geçirmeyi planladığı yeni hükümet sisteminde, yedi bakanlığı kapatmayı, bu bakanlıkların görevlerini de adları değişecek dokuz bakanlık arasında paylaştırmayı planlıyor. Sadece beş bakanlığın yapısı aynen korunacak, toplam bakanlık sayısı 14 olacak.